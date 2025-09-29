선량한 얼굴 뒤에 숨은 악마들, 그리고 한 여자

이방인의 출현, 그리고 파문
1930년대 미국 록키산맥 기슭의 작은 마을 '도그빌'. 어른 아이 합쳐도 고작 스무 명 남짓한 사람들이 모여 살아가는 고립된 공간에 낯선 여인이 찾아온다. 이름은 그레이스. 그녀는 갱단에게 쫓기다 우연히 이곳에 몸을 숨기게 되고, 마을의 젊은 지식인 톰이 그녀를 감싼다. 톰은 주민들을 설득해 그레이스에게 2주의 기간을 허락한다.
처음에 도그빌 사람들은 호의적이었다. 외부 세계와 단절된 일상 속에서 등장한 그녀는 활력과 변화를 가져다주는 듯했다. 주민들은 하나둘 그레이스의 손을 빌려 집안일을 해결하고, 농사나 아이 돌봄도 맡긴다. 그러던 어느 날, 경찰이 찾아오고 그녀의 정체에 의문이 드리워진다. 급기야 그녀에게 현상금이 걸리자 분위기는 서서히 변한다.
마을 사람들의 태도는 언제 그랬냐는 듯 차갑게 변질된다. 불안과 시기, 질투가 뒤엉켜 호의는 곧 억압과 착취로 바뀌어 간다. '우리가 감춰주고 있으니 대가를 치러야 한다'는 식의 논리로 그레이스를 옭아매는 것이다. 과연 이 작은 공동체에 잠들어 있던 본성은 무엇이었을까.
연극 무대를 닮은 마을, 인간을 비추다