세월호 트라우마 치유의 여정, 감독에게 직접 듣는 비화

4.16해외연대

"주연배우 뿐만 아니라 모든 배우들의 연기가 훌륭해서 보는 내내 많이 울었습니다. 기억하겠다고 하지만 세월호 활동을 하는 우리도 늘 기억할 수 없는데, 다시 한 번 기억할 수 있게 해주셔서 감사합니다." (김지은, 워싱턴)

"각종 참사에 대한 국가나 기득권의 대응 방식은 책임 회피, 흔적지우기에 급급했고 결국 제2, 제3의 참사를 초래하는 결과를 가져오고 있습니다. 제2, 제3의 세월호 참사의 재발 방지를 위해 세월호 참사의 진실규명은 필요하고 책임자를 찾아 책임을 물어야겠지요. 아프지만 잊혀지고 묻혀지지 않도록 해야 하고 기억해야 하는 이유이고 영화는 기억을 돕는 좋은 도구라고 생각합니다." (이익범, 자카르타)

"관객들이 직접 배경을 메꾸는 효과가 있다고 하셨는데 그 효과를 깨닫기 전에 '사람만 있는' 느낌이, 그 당시 아무것도 도울 수 없어 무기력했던 사람들의 애가 타고 비통한 감정에 대해 영화가 공감해주는 것 같았습니다. 거대한 상실의 공백을 품에 끌어안고 수면 위로 상승하는 장면은 평생 떠올리게 될 것 같습니다." (송민영, 미시간)

채팅창에 질문과 코멘트가 계속 올라왔다.'바다호랑이'의 제작 뿌리는 코로나 팬데믹 시기 감독의 온라인 연기 워크숍에 있다. 배우 10여 명과 줌으로 매주 만나 대본 리딩과 감정 연습을 쌓았다. 3일 만에 영화를 찍고 낭독 공연을 했는데 너무 좋아서 3일 동안 더 보충 촬영을 했고 영화를 완성했다.정 감독은 "촬영 컷을 찍는 앵글이나 편집 그리고 신 체인지 (장면전환) 이런 것들은 거의 영화랑 똑같다고 보면 된다"라며 "영화 '도그빌'은 무대에서 연극을 찍은 것처럼 찍었다면, '바다호랑이' 영화는 영화에 가깝게 무대에서 찍었는데, 이런 영화가 없다"라고 강조했다.원래 100억 원 규모의 상업 영화로 기획됐으나, 코로나와 세월호라는 소재의 민감함 때문에 투자 실패를 겪었다. 대신 저예산(총 1억 원 미만)으로 연극적 접근을 택한 결과, 오히려 감정의 본질이 더 선명해졌다. 정 감독은 "화려한 세트로 보충 촬영을 했지만, 편집에서 맞지 않았다. 빈 공간이 관객의 상상력을 자극해 능동적 참여를 유도했다"고 설명했다. 이는 트라우마를 상징적으로 표현한 예술적 선택이 됐다.간담회에서 감독은 영화가 유가족 중심의 서사가 아니라 '선행을 행한 잠수사들'을 중심으로 삼은 의도를 분명히 밝혔다. 이들은 감독 말대로 '의병'에 가깝게 자발적으로 뛰어들었고, 그 결과로 신체적·정신적 피해를 입었음에도 국가로부터 적절한 보상이나 돌봄을 받지 못했다는 점을 문제 제기로 삼았다.정 감독은 세월호 이후의 국가·사회적 태도가 진정한 치유의 전제조건임을 강조했다. 또한 감독은 과거 광주항쟁이나 타이타닉의 영화화 사례를 예로 들며, 사회적·역사적 트라우마가 '국가적인 추모와 위로의 마음이 하나로 모아짐'을 통해야만 시간의 흐름 속에서 치유될 수 있다고 진단했다. 반대로 추모 공간의 위치 변경, 기억을 '숨기려는' 시도들은 트라우마를 장기화한다고 강하게 비판했다.'바다호랑이'는 두 가지 부분에서 성취를 남겼다. 하나는 저예산에 의해 강제된 형식 실험을 통해 '배우·관객의 상상'을 결합한 새로운 영화적 언어를 만들어냈다는 점이다. 다른 하나는 사회적 기억과 국가적 책임을 재질문하는 공공적 담론을 영화적 대화로 소환했다는 점이다. 감독 자신도 이 형식을 '우연한 발명'이라 부르지만, 결과물은 분명 예술적·사회적 파급력을 가졌다.영화는 현실과는 달리 해피엔딩이다. 나경수(고 김관홍 잠수사)는 재판에서 동료의 무죄를 입증하고, 미처 시신을 수습하지 못한 학생의 유가족으로부터 작은 고마움의 표시를 받으며, 결국 가족의 품으로 돌아와 치유의 여정을 완성한다. 원작 '거짓말이다'에는 없는 에피소드, 힐스버러 참사를 겪은 리버풀FC의 공식 응원가인 'You'll Never Walk Alone'이 삽입곡이 된 과정도 소개됐다.