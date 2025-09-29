박찬욱의 '어쩔수가없다', 이래서 두 번 보라고 하는구나

어쩔수가없다

영화 <어쩔수가없다> 한 장면.2003년에 개봉한 <복수는 나의 것>은 IMF 극복기의 개발도상국을 배경으로 실직이 곧 죽음으로 연결되는 극빈층이 주인공이다. 동진(송강호)의 딸을 납치한 류가 요구하는 건 누나가 신장이식을 받을 수 있는 수술비 2700만 원. 그 과정에서 불법 장기매매 사기를 친 세 명을 참혹하게 살해하고 부주의로 납치한 동진의 딸마저 죽게되지만, 동진이 "너 착한 놈인 거 안다"고 말할 정도로 상황이 꼬인 류의 비참한 상황에는 일말의 동정심이 생기기도 한다.<어쩔수가없다>는 2025년이 한국이 배경이다. 선진국 대열에 합류한 풍요로운 사회에서 스스로도 "다 이뤘다"고 말하는 만수(이병헌)가 실직으로 잃게 될 조건은 류와 다르다. 정원이 딸린 안락한 2층 전원주택, 부부가 함께 즐길 수 있는 여가생활인 테니스와 댄스모임, 가족과 같은 반려견 2마리 그리고 넷플릭스 구독. 생존과 관련 없는 문제들이지만 만수에게는 죄 없는 구직자들의 목숨을 빼앗고라도 지키고 싶은 삶의 최저선이다.생존을 위협받는 절대 빈곤에서는 벗어났지만 중산층이란 사회적, 경제적 지위를 박탈당할 수 있다는 위기감이 시대정신이 됐다. 시대정신을 다른 표현으로 바꾼다면 바로 시의적절. 만수의 최종 목표가 문 제지의 최선출인 것도 일맥상통한다. 특수지 전문가라는 경력과 관리직이라는 포지션을 제외하고도 정원에서 도끼로 땔감을 패며 바비큐를 할 수 있고 퇴근 후에는 위스키 한 잔을 즐기는 여유는 만수가 현재 향유하고 앞으로도 기대하는 삶과도 부합한다. 최선출의 SNS를 팔로우하며 일상을 지켜보는 것도 다분히 동시대적이다. 사실 부인과 이혼하고, 놀러 오는 사람 한 명 없어서 이사한 지 6개월 만에 처음으로 불을 피워본다는 이면의 고통까지 표백된 가짜의 삶마저도.가족 혹은 가장이 취업과 관련된 소동에 휘말린다는 표면적 소재가 같아서 자주 봉준호 감독의 <기생충>과 비교되기도 한다. 그러나 앞서 언급한 것처럼 선진국 중산층의 걱정에서 출발하는 <어쩔수가없다>와 반지하에서 출발한 하층민의 계급 상승욕구가 꺾이고 까마득한 지하의 극빈층으로 몰락할 수도 있다는 공포와 다퉈야 하는 <기생충>의 상황과는 출발선이 다르다. 어느 상황에 심적으로 공감할 수 있는지는 다른 문제인 탓에 같은 기준으로 직접 비교하기에는 무리가 따른다.