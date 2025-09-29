누구도 예상 못한 깜짝 인기몰이, 케이팝 판도 바꾼 그녀

▲다영 'number one rockster' 뮤직비디오의 한 장면 스타쉽엔터테인먼트

이번 음반 제작을 위해 다영은 1년여 이상 노력을 아끼지 않은 것으로 알려져 있다. 음악 장르부터 콘셉트, 뮤직비디오의 방향성 마련에도 적극 참여하는 등 사실상 프로듀서 역할까지 담당했다고. 이러한 정성이 조금씩 입소문을 타면서 다영을 응원하는 팬층을 넓히고 있다.

어느 유튜브 시청자는 'Body'음악 방송 출연분 영상에 "진심은 통하기 마련이다. 이제부터 시작이다"라는 말로 격려의 목소리를 아끼지 않았다. 그동안 다영은 그룹 혹은 개인 활동을 통해 밝은 이미지의 걸그룹 멤버 정도로만 인식되었지만 자신의 첫 솔로 음반을 통해 결실을 인정받고 있다.



누구도 예상치 못했던 다크호스이자 케이팝 언더독의 반란으로 칭해도 좋을 만하다. 제대로 된 탄탄한 기획이 뒷받침된다면 막강한 화력의 물적 지원이 없더라도 좋은 결과를 얻을 수 있다는 사실을 데뷔 10년차 늦깎이 솔로 신인이 몸소 증명해냈기 때문이다.

(p.s) 'number one rockstar' 뮤직비디오의 끝부분을 보면 거리를 걷던 다영이 'Best New Artist 2026'이란 제목과 더불어 자신의 모습이 담긴 입간판을 유심히 바라보는 장면이 등장한다. 지금의 기세라면 충분히 "올해의 신인 솔로 가수"로 다영의 이름을 당당히 거론해도 좋을 것이다.

