누구도 예상 못한 깜짝 인기몰이, 케이팝 판도 바꾼 그녀

다영 'number one rockster' 비하인드 영상의 한 장면스타쉽엔터테인먼트
데뷔 활동으로는 이례적으로 다영은 수록곡 'number one rockster'의 뮤직비디오도 추가로 공개해 좋은 반응을 얻고 있다. 'Body'와는 다른 분위기의 경쾌한 팝-록 사운드로 또 한번의 놀라움을 안겨준다. 미국 현지에서의 녹음 및 'Body' 뮤직비디오 촬영 과정 등을 적절히 녹여낸 내용물과 더불어 다영은 '한국판' 에이브릴 라빈 마냥 제대로 록스타의 기운을 내뿜는다.
'Body'로 처음 다영을 접하게 된 이들은 'number one rockstar'에 이르러선 "이 곡도 타이틀 감인데..." 같은 반응을 저절로 내놓곤 한다.
제법 기대 이상의 탄탄한 완성도를 자랑한 이번 디지털 싱글 음반의 선전에 힘입어 다영은 지난 23일 방영된 SBS funE <더쇼>에서 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 1위를 차지하는 기쁨을 만끽하기도 했다. 함께 응원에 나선 엑시, 보나(배우 김지연), 연정 등과 무대에 올라 감격의 눈물을 쏟아낸 다영은 이번 수상을 통해 그간의 노력을 한꺼번에 보상 받을 수 있었다.
데뷔 10년차 관록 담은 당찬 결과물