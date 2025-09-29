이도현, 한국 클라이밍 새 역사... 세계선수권 볼더링 '동메달'

남자 스포츠 클라이밍의 새로운 간판 이도현이 서울에서 열린 세계선수권에서 한국 암벽등반의 새 역사를 써냈다. 2012년 콤바인과 리드에서 금메달과 은메달을 따낸 '암벽 여제' 김자인에 이어 남자 선수로는 처음으로 한 대회에서 두 개의 메달을 따내는 '멀티 메달리스트'로 거듭났다.
이도현(서울시청)은 28일 서울 KSPO 돔(올림픽체조경기장)에서 열린 2025 IFSC 서울 스포츠 클라이밍 세계선수권대회 남자 볼더링 결승전에서 동메달을 획득했다. 5~6m 가량의 벽 위에 새겨진 네 개의 과제를 차례대로 풀어야 하는 볼더링 종목에서 강세를 보이는 이도현은 최종 점수 84.2를 기록하며 일본의 안라쿠 소라토, 프랑스의 메즈디 샬크에 이어 3위에 올랐다.
26일 열린 리드에서 극적인 금메달을 획득하며 정상에 올랐던 이도현은 폐막일 펼쳐진 볼더링에서 동메달을 추가하며 한국 스포츠 클라이밍의 역사를 새로 썼다. 이도현은 "이번 세계선수권이 '내가 지금 가는 길이 잘 가고 있다'고 말해주는 것 같아 정말 뜻깊은 대회였다"고 돌아봤다.
이도현, 홈에서 거침없이 날아올랐다