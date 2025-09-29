이도현, 한국 클라이밍 새 역사... 세계선수권 볼더링 '동메달'

박장식

큰사진보기 ▲28일 서울 KSPO 돔(올림픽체조경기장)에서 열린 2025 IFSC 서울 스포츠 클라이밍 세계선수권대회 남자 볼더링 시상식에서 금·은·동메달을 획득한 안라쿠 소라토(가운데)와 메즈디 샬크(왼쪽), 이도현(오른쪽)이 기념사진을 촬영하고 있다. 박장식

이도현은 "그동안 볼더링과 리드를 준비하면서 속으로 고민이 많았다. 준비가 잘 되고 있나 의심도 많이 들었다. 그래도 이번 세계선수권이 '내가 지금 가는 길이 잘 가고 있다'고 말해주는 것 같아 정말 뜻깊은 대회였다"라며 대회를 끝마친 소감을 전했다.



이어 이도현은 ""관중 여러분이 계속 열심히 응원해주신 덕분에 이렇게 좋은 결과 있었다"고 감사함을 전했다.



안라쿠 소라토와 메즈디 샬크, 두 금·은메달리스트에 대해서도 이도현은 "두 선수 모두 잘 하는 선수다. 배울 점도 많다. 내가 발전할 수 있는 영감을 많이 얻었다"며 "이번 결승전에서도 3인 구도로 가서, '우리 셋이 해서 기분이 좋다'고 대화를 나눴다"고 웃었다.



한국 남자 스포츠 클라이밍 사상 최고의 성적을 거뒀지만 아쉬운 점도 있을 터. 이도현은 "마지막 문제에서 체력적인 면이 부족했고, 시도가 많아지면서 힘이 빠진 것을 느꼈다. 내가 할 수 있는 문제였는데, 힘이 빠진 것이 참 아쉬웠다"며 돌아봤다.



이도현은 "앞으로 더욱 열심히 해서 리드에서도, 볼더링에서도 모두 압도적인 선수가 될 수 있도록 열심히 하겠다"고 각오를 드러내기도 했다.



대한민국 스포츠 클라이밍 대표팀은 금메달 1개와 동메달 2개로 사상 처음으로 홈에서 열린 세계선수권대회를 성공적으로 마쳤다. 예상보다 많은 관중이 찾아와 대회를 즐기는 등, 한국에서 높아진 스포츠 클라이밍의 위상을 체감한 대회로 남게 됐다.



28일 서울 KSPO 돔(올림픽체조경기장)에서 열린 2025 IFSC 서울 스포츠 클라이밍 세계선수권대회 남자 볼더링 시상식에서 금·은·동메달을 획득한 안라쿠 소라토(가운데)와 메즈디 샬크(왼쪽), 이도현(오른쪽)이 기념사진을 촬영하고 있다.이도현은 "그동안 볼더링과 리드를 준비하면서 속으로 고민이 많았다. 준비가 잘 되고 있나 의심도 많이 들었다. 그래도 이번 세계선수권이 '내가 지금 가는 길이 잘 가고 있다'고 말해주는 것 같아 정말 뜻깊은 대회였다"라며 대회를 끝마친 소감을 전했다.이어 이도현은 ""관중 여러분이 계속 열심히 응원해주신 덕분에 이렇게 좋은 결과 있었다"고 감사함을 전했다.안라쿠 소라토와 메즈디 샬크, 두 금·은메달리스트에 대해서도 이도현은 "두 선수 모두 잘 하는 선수다. 배울 점도 많다. 내가 발전할 수 있는 영감을 많이 얻었다"며 "이번 결승전에서도 3인 구도로 가서, '우리 셋이 해서 기분이 좋다'고 대화를 나눴다"고 웃었다.한국 남자 스포츠 클라이밍 사상 최고의 성적을 거뒀지만 아쉬운 점도 있을 터. 이도현은 "마지막 문제에서 체력적인 면이 부족했고, 시도가 많아지면서 힘이 빠진 것을 느꼈다. 내가 할 수 있는 문제였는데, 힘이 빠진 것이 참 아쉬웠다"며 돌아봤다.이도현은 "앞으로 더욱 열심히 해서 리드에서도, 볼더링에서도 모두 압도적인 선수가 될 수 있도록 열심히 하겠다"고 각오를 드러내기도 했다.대한민국 스포츠 클라이밍 대표팀은 금메달 1개와 동메달 2개로 사상 처음으로 홈에서 열린 세계선수권대회를 성공적으로 마쳤다. 예상보다 많은 관중이 찾아와 대회를 즐기는 등, 한국에서 높아진 스포츠 클라이밍의 위상을 체감한 대회로 남게 됐다.

28일 서울 KSPO 돔(올림픽체조경기장)에서 열린 2025 IFSC 서울 스포츠 클라이밍 세계선수권대회 남자 볼더링 결승전에서 이도현이 마지막 문제 풀이에 나서고 있다.첫 번째 문제부터 어려웠다. 미끄러운 홀드를 올라가 10의 점수를 주는 홀드에 몸을 고정한 뒤, 반동을 주면서 강하게 홀드를 움켜쥐어 완둥에 도전해야 하는 코스였다. 앞서 절반 가량의 선수가 실패한 코스였다. 하지만 이도현은 세 차례 시도 끝에 몸을 고정해내며 마지막 홀드에 몸을 고정시키는 데 성공, 첫 번째 문제에서 24.7의 점수를 벌었다.두 번째 문제 역시 쉽지 않았다. 극초반 미끄럽고 고정할 곳이 없는 홀드 두 개를 활용해야 하는 것이 관건이었는데, 전략을 짜는 것이 너무 어려운 탓에 세 명의 선수가 2번 문제를 아예 풀지도 못했다. 하지만 이도현은 잠시간의 시도 끝에 다음 홀드를 잡는 데 성공, 역시 두 번째 문제에서도 24.7의 점수를 확보했다.세 번째 문제에서는 까다로운 홀드 탓에 초반 미끄러지면서 위기에 놓이나 싶었던 이도현. 하지만 두 번째 도전은 달랐다. 단번에 점수가 되는 첫 번째 홀드 공략에 성공한 이도현은 버텨내는 힘을 최대한으로 발휘하며 세 번째 문제 역시 해결, 24.9의 점수를 추가했다.마지막 네 번째 문제에서 승부가 갈렸다. 이도현은 첫 번째 도전에서 아쉽게 실패한 뒤 찬찬히 길을 살피며 완등 도전에 나섰다. 중력에 맞서 자신의 몸을 들어올려 10점 위치에 놓인 홀드에 손을 올린 이도현은 다음 연결 동작에서 홀드를 놓치며 다시 완등 도전에 나서야 했다.마지막 1분이 남은 상황에서도 여러 차례 완등을 시도하며 불굴의 의지를 드러냈던 이도현은 아쉽게도 15초 남짓을 남기고 등반을 포기하며 등반을 마쳤다. 프랑스의 메즈디 샬크가 비슷하게 경기를 마쳤지만, 실패 횟수가 적었던 탓에 최종 점수를 84.5로 마치며 이도현보다 한 단계 높은 순위를 기록했다.금메달은 네 개의 모든 문제를 완등한 일본의 안라쿠 소라토에게 돌아갔다. 2006년생인 안라쿠 소라토는 두 번의 시도 만에 손쉽게 네 번째 문제를 풀어내는 데 성공, 최종 99.2의 스코어로 모든 문제를 풀어내며 금메달을 따냈다. 이도현은 2023년에 이어 올해도 볼더링에서 세계선수권 메달을 기록한 데다, 한국 남성 세계선수권 사상 첫 '멀티 메달리스트'로 올라섰다.