이유 있는 박스오피스 2위, '체인소맨'이 선택받는 이유

한국 사전 예매량 11만 장을 돌파하며 화제를 모았던 <극장판 체인소맨: 레제편>이 개봉 후에도 박스오피스 2위를 꾸준히 유지하고 있다. 일반적으로 애니메이션 극장판은 원작 팬을 위한 서비스라는 인식이 강하지만, 이런 흥행수치는 원작 팬들 뿐만 아니라 다수의 대중들에게도 어필되고 있음을 방증한다. 과연 이 작품은 팬 서비스의 영역을 확장하여 관객들에게 독립적인 영화 경험을 제공하고 있을까?
체인소맨은 악마와 싸우는 데빌헌터들을 다룬 작품이다. 주인공 덴지가 체인소 악마 포치타와 합체해 강력한 힘을 얻으며 성장하는 이야기다. 이번 극장판은 덴지가 신비로운 소녀 레제와 만나면서 벌어지는 사건을 그린다. 액션 디렉터에서 감독으로 데뷔한 요시하라 타츠야의 연출적인 발전, 그리고 넷플릭스를 통해 일본 애니메이션에 익숙해진 한국 관객들의 문화적 변화가 만나면서 극장판 애니메이션이 한국 영화시장에서 새로운 흥행 공식으로 뿌리내리는 중이다. 복잡한 원작 설정과 보편적 감정 사이의 긴장, 그리고 팬 서비스와 영화적 완성도 사이의 균형점이야말로 이 작품의 흥행 현상을 읽는 핵심 열쇠다.