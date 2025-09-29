이유 있는 박스오피스 2위, '체인소맨'이 선택받는 이유

소니픽처스코리아

레제와의 첫 만남은 소위 청춘 로맨스 영화의 분위기를 물씬 풍겨낸다.박스오피스 2위 자리를 차지한 극장판 애니메이션의 흥행은 팬데믹 이후 급속도로 성장한 OTT 사업의 흥행과도 맞물려있다. 전세계 넷플릭스 사용자의 50%가 애니메이션을 시청하고 근 5년간 애니 시청률이 3배 증가했다. 집단의 경계가 희미해지면서 개인의 취향이 또렷해지고 있는 현재의 소비 문화 속에서 애니메이션은 더 이상 특정 연령층이나 마니아층의 전유물이 아니게 되었다.한국 애니메이션의 경우 대부분 유아용 애니메이션이라서 45.4%의 관객이 관람하지 않는다는 현실과 대조될 만큼 일본 애니메이션은 성인 관객층을 적극적으로 겨냥한다. <극장판 체인소맨: 레제편>의 주요 관람객들이 10대-20대 라는 점을 고려해 볼 때, 한국 관객들에게 애니메이션도 진지한 영화적 경험이 될 수 있고 평범한 영화들보다 훨씬 더 즐거움을 제공한다는 인식을 확산시키고 있는 것으로 보인다.원작의 설정을 어느 정도 알아야 제대로 관람할 수 있는 허들이 있는 건 사실이다. 그러나 흥미롭게도 이 영화는 체인소맨을 몰랐던 사람들이 극장판 애니메이션을 보게 된다면 넷플릭스에 있는 체인소맨 애니메이션을 다시금 찾아보게 만드는 역진입 효과를 만들어내고 있다. 전통적으로 극장판 애니메이션이 원작 팬들을 위한 보상의 성격이 강했다면, 이제는 신규 팬을 유입시키는 마케팅 도구로서의 가능성을 보여준다.그리고 약간의 허들을 극복한다면 극장판 애니메이션은 기존 영화에서는 관찰할 수 없었던 독자적인 경험을 제공해 주기도 한다. 상업적 결과를 넘어 애니메이션 IP의 생태계 확장 측면에서 중요한 의미를 갖는다. 극장에서의 신선한 경험이 OTT에서의 원작 소비로 이어지는 선순환 구조는 일본 애니메이션 극장판들이 추구해온 생태계 확장이었고 그 문화를 한국에도 받아들여지고 있는 중이다.