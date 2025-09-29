중재자의 시선으로 본 세상

긴 러닝타임의 고전작품임에도 지금 극장에서 <모노노케 히메>를 봐야 한다고 말할 수 있는 이유는, 작품이 던지는 메시지의 깊이와 히사이시 조의 OST가 만들어내는 완벽한 조화 때문이다. 지금까지 지브리 작품 중 내 마음속 1순위는 늘 <붉은 돼지>였다. 하지만 영화관을 나선 지금, <모노노케 히메>는 그와 호각을 다툴 만큼 지브리의 최고작이라 느껴진다. 나우시카부터 이어져 온 미야자키 하야오의 자연 담론이 이 작품에서 가장 성숙하게 완성되었다는 생각이 든다. 자연을 희생하면서까지 이루어지는 발전이 과연 정당한가에 대한 깊은 성찰을 요구하며, 이 질문 앞에서 등장인물들의 경계가 모호해지고 그 결과 누구 하나 단순히 악역으로 치부할 수 없는 복합적 존재들이 된다.
특히 아시타카(모노노케 히메의 주인공)의 관점에 주목해보자. 처음엔 그의 중립적 태도가 답답하고 오만하게 느껴졌다. "왜 명확한 편을 들지 않고 성인군자처럼 모든 이를 이해하려고 하는가?"라는 생각과 함께 말이다. 하지만 그가 끝까지 상생을 추구하는 모습에서 현실의 복잡한 갈등을 대하는 자세를 엿볼 수 있었다. 이제 아시타카의 시선을 빌려 이 작품을 바라보려 한다.