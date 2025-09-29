중재자의 시선으로 본 세상

디스테이션

영화 ＜기동전사 건담 쿠쿠루스 도안의 섬＞ 스틸컷그 균형은 하나의 메시지처럼 다가온다. 아시타카처럼 '이해심'을 발휘하라는 것이다. 모두를 포용하는 것은 유토피아적 상상인 반면에 누구에게나 사연은 있듯이 결국 이해하고 또 이해하는 '아시타카적 사고'가 필요하다는 점이다. 이야기가 심화될수록 선과 악의 기준이 모호해지고, 여러가지 생각들이 머릿속에 겹겹이 쌓여간다. 인간은 어쩌면 개인의 가치관에 따라 각자의 진영에 서서 자신을 선이라 여기고 적대할 대상(악)을 고른다. '기동전사 건담'에서 연방과 지온이 서로가 정의라며 주장하며 다투는 것처럼 어느 한쪽을 선이라고 명확히 정하는 것은 굉장히 어려운 문제다. 그에 대한 확실한 해답 또한 영화 내에 등장하지 않음으로서 관객들에게 고뇌의 시간을 선사한다.악의 축이라 생각하던 자도 깊은 속내로 들어가면 그들만의 사정이 존재했고, 그로 인해 가치관이 형성된다. 에보시는 거친 세상에서 살아남기 위해 강해지기를 택한 것이고, 산은 인간에게 버림받았기에 적개심을 가지고 자연의 품을 택한 것일뿐 누구 하나 악이라고 칭할 수 없는 애매모호한 지점에 서있다. 상황과 입장을 따라가다 보면 선과 악을 이분법적 시선으로 바라볼 수 없다.