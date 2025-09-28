부산영화제 첫 경쟁부문 대상 장률 '루오무의 황혼'... 남은 숙제는?

▲
30회 부산영화제 비프메세상을 수상한 <이슬이 온다> 김태일 감독부산영화제
경쟁 부문 외에 폐막식에서 발표된 수상 중 돋보인 것은 다큐멘터리 상인 비프메세나상 수상자로 선정된 <이슬이 온다> 김태일, 주로미 감독 부부였다. 특히 김태일 감독은 1980~1990년대 정치적 탄압으로 감옥에 간 양심수 가족들을 다룬 <어머니의 보랏빛 손수건>으로 1996년 1회 부산영화제에 초청되기도 했다.
이후 해군 기지에 반대하는 제주 강정의 주민들, 노동자, 농민 등 약자들의 모습을 꾸준히 카메라에 담아왔다. 2010년부터는 세계 민중사 기획으로 201<오월愛>를 시작으로 베트남, 팔레스타인, 캄보디아, 보스니아 등을 돌며 그 지역 민중들의 삶을 담은 <웰랑 뜨레이> <올 리브 올리브> <또 바람이 분다> 등을 제작했다. 30년 넘게 꾸준히 이어온 창작 활동이 30회 부산영화제에서 비프메세나상 수상의 영예를 안게 된 것이다.
김태일 감독은 수상소감에서 "독립영화를 하는 젊은 친구들이 힘들고 어렵지 않은 나은 제작 환경과 구조 속에서 지속으로 창작활동을 했으면 하는 바람"이라며 "부산영화제의 독립영화 지원에 감사와 함께 앞으로도 계속 꾸준히 지원해 달라"고 요청했다.
주로미 감독은 "<이슬이 온다>는 탄광의 역사에 대한 작품으로 40년 전 돌아가신 탄광 노동자에 대한 기록도 담고 있다"며 "마음을 열어주고 이야기 해주신 분들 덕분에 대신해서 상을 받게 됐다"고 감사를 전했다.
수상기준이 '불평등 부정의에 투쟁하는 영화'
부산영화제는 경쟁으로 전환하면서 상을 줄이겠다고 했으나, 오히려 더 늘어난 모습이었다. 경쟁영화제는 경쟁에 집중하는 게 기본이지만, 기존 한국과 아시아 독립영화들이 한자리에 모이는 특성에 맞게 늘어난 상은 한국과 아시아 독립영화인들에게 큰 격려가 됐다.
대표적으로 폐막 전날 열린 비전의 밤 시상 부분은 한국 독립영화인들의 축제에서 아시아 독립영화인으로 넒혀지면서 더욱 풍성한 모습으로 나타났다.