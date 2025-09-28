엄마에게 약값 보내려 꿈까지 미뤄둔 21살 탈북 여성의 현실

▲
30th 부산국제영화제 상영작 <하나코리아>
"이제 안전한 곳에 와 있는데도 자꾸 지난날들이 지켜보고 있는 것 같아요."
보편적인 방식을 따르지 않고 자신만의 시각으로 탈북 서사를 그리고자 하는 감독이 택하는 방법은 크게 두 가지다. 하나는 낯선 사회에 편입한 대상이 반드시 지날 수밖에 없는 배움의 서사를 표면에 드러내는 일이다. 하나원에 입소한 뒤에 다른 탈북자들과 함께 민주주의와 자유, 평등, 그리고 실제 삶에서 필요한 일들을 하나둘 배워가는 과정은 익숙하지만 낯선, 묘한 감각을 완성해 낸다. 이미 구축된 사회의 제도는 언제나 작동하기 마련이고, 사람은 그 제도에 맞춰야 한다. 또한, 영화를 보고 있는 관객의 거의 대부분은 이미 이 제도권 안에서 자유롭게 살아온 존재들이다. 이 차이가 영화와 관객 사이에 묘한 거리감을 만드는 것이다. 물론 감독은 이 과정에 메시지나 교훈을 담고자 하지 않으며, 그저 앞으로 살아가야 할 매일의 장면으로 치환할 준비를 할 뿐이다.
또 하나의 방법은 남북 사이의 물리적, 심리적 단절성을 삶의 보편적 가치 가운데 하나인 '분절될 수 없는 속성'과 연결시키는 것이다. 이는 탈북자가 남한으로 건너온 순간, 국가에 의해 출신 성분을 조사받는 현실적 부분에서부터 이미 자동적으로 일으켜지는 것이나 다름없다. 우리 모두는 과거로부터 완전히 독립될 수 없으며, 그 대상에 어떤 방식으로든 관계가 형성된 경우에는 더욱 그렇다. 혜선이 중국에서 경험한 여러 사실과 북에 두고 온 가족과의 연결성도 마찬가지다. 아픈 엄마의 약값을 보내야 한다는 혜선의 사정은 아이러니하게도, 그 돈을 벌기 위해 하루라도 더 빨리 남한 사회에 적응해야 하는, 꿈이 아닌 일상을 지켜갈 수밖에 없는 환경을 조성한다.
하나원에서 퇴소한 혜선과 친한 탈북 동료들, 봄이(안서현 분)와 숙희(김주령 분)을 바라보는 영화의 시선에서도 감독이 가진 기조를 그대로 읽을 수 있다. 두 인물은 혜선과 함께 하나원의 교육을 받은 이후, 서울에서 노동과 생계를 이어가며 일상의 반복을 공유한다. 이들의 관계는 어떤 극적인 드라마나 명시적 연대가 아닌, 함께 경험한 과거와 지금 지나고 있는 현재의 감정적 무게로 형성된다. 같은 집에서 함께 지내는 봄이도, 멀리 떨어져 있는 숙희도 혜선이 혼자가 아니라는 사실을 환기하는 대상이 되는 것이다. 일종의 연대적 감각이다.
다만 적극적인 형태의 서사로 환원되지 않는다는 것이 이 작품에서는 중요하다. 이들의 연대는 긴밀하고 끈끈한 유대감에서 비롯된다기보다, 특정한 상황을 공유하고 서로의 자리에서 내일을 함께 바라보는 현실적인 행위로부터 시작된다. 북한을 탈출해 중국에서 경험해야 했던 모진 시간들, 그리고 지금 도착한 남한에서 마주하게 된 현실이다. 서로가 가지게 될 각각의 균열에 대해 나서기보다, 그 삶이 무너지지 않도록 옆을 지키는 존재로 세 사람은 서 있다. 거창하지 않은 이름의 연대. 서로의 시간을 함께 살아가는 이 관계야말로 혜선이 낯선 사회에서도 무너져 내리지 않고 버틸 수 있는 이유가 된다.