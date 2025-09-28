마마보이 아빠에게 '할머니와 분가' 솔루션 내린 오은영의 간절함

채널A

"많은 어른들은 자녀에게 미안하다고 하는 걸 지는 거라 생각해요. 사과는 인간관계의 기본이 되는 존중을 표현하는 것이기 때문에 오히려 부모를 향한 존경심이 커집니다." (오은영)

'금쪽같은 내새끼'의 한 장면내친 김에 10km 마라톤에 도전한 금쪽이네에 암운이 드리우기 시작했다. 금쪽이는 하기 싫은 티가 역력했고, 시간에 쫓긴 아빠는 금쪽이를 일방적으로 밀어붙였다. 결국 금쪽이는 자리를 이탈했고, 강제로 잡아끄는 아빠와 대치했다. 분노가 폭발한 아빠는 험한 말과 완력을 사용했고, 급기야 금쪽이의 멱살까지 잡았다. 홧김에 한 말로 생채기만 남는 최악으로 치달았다.오은영은 부모가 자녀에게 화나거나 서운할 때도 있기 마련이지만, 현재 금쪽이가 우울 고위험군이라는 점을 잊지 말아야 한다고 경고했다. 또, 잘못하면 영원히 아이를 놓칠 수 있다며 경각심을 불어넣었다. 그만큼 금쪽이의 절박함에 귀를 기울였던 오은영은 권위를 내세우는 아빠의 말투를 당장 고칠 것과 금쪽이 입장에서 깊게 깨닫고 노력할 것을 거듭 당부했다.하지만 금쪽이네의 문제는 아빠만이 아니었다. 실질적으로 살림과 육아를 담당하고 있는 할머니의 충격적인 모습이 포착됐다. 이혼한 엄마를 만난 금쪽이의 얼굴에는 웃음꽃이 활짝 피었다. 할머니는 그런 금쪽이가 불만이었던 모양이다. 아빠를 불러내 은밀하게 친모의 뒷담화를 하는 게 아닌가. 아빠도 맞장구를 치며 동조했다. 금쪽이는 그 부정적 감정인 담긴 대화를 속수무책 들어야 했다.모든 게 며느리 탓이라는 할머니와 마누라 복이 없다는 아빠의 대화는 이후에도 계속됐다. 할머니 입장에서 전 며느리가 미운 건 이해할 수 있는 부분이다. 하지만 그 미움을 아이에게 전가하는 건 부적절한 행동이다. 심각한 표정의 오은영은 (계속 반복된다면) 일종의 정서적 학대에 해당한다고 못박았다. 지금이라도 할머니의 행동을 멈춰야 한다고 강력하게 촉구했다.