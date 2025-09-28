함선우 헤더골 '오프사이드 취소' ... U20 월드컵 첫 게임 석패

연합뉴스

2025 FIFA U20 월드컵 B조 결과

(9월 28일 오전 5시, 에스타디오 엘리아스 피게로아 브란데르, 발파라이소-칠레)

★ 한국 1-2 우크라이나 [골, 도움 기록 : 헨나디 신추크(12분 2초,도움-야로슬라프 카라만), 올렉산드르 피슈추르(15분 32초,도움-다니엘 베르나투스) / 김명준(78분 59초,도움-정마호)]

◇ 한국 선수들 (4-4-2 감독 : 이창원)

FW : 김태원, 김현오(46분↔김명준)

MF : 백민규(46분↔배현서), 최승구, 정마호, 최병욱

DF : 임준영(46분↔손승민), 신민하, 함선우, 이건희

GK : 홍성민

◇ B조 현재 순위

파라과이 3점 1승 3득점 2실점 +1

우크라이나 3점 1승 2득점 1실점 +1

파나마 0점 1패 2득점 3실점 -1

한국 0점 1패 1득점 2실점 -1

볼 경합하는 김현오(대한축구협회 제공)FIFA(국제축구연맹)는 이번 U-20 칠레 월드컵에 기존 VAR 시스템을 활용한 FVS(Football Video Support, 비디오 판독 신청권) 제도를 도입했는데, 한국 대표팀의 첫 게임에서 나온 결정적인 만회골이 FVS에 따라 취소되는 아쉬움을 느낄 수밖에 없었다. 센터백 함선우가 넣은 헤더 골이 아슬아슬한 오프 사이드로 판명되었기 때문이다.이창원 감독이 이끄는 한국 20세 이하 축구대표팀이 28일(한국시간) 오전 5시 칠레 발파라이소의 에스타디오 엘리아스 피게로아 브란데르에서 벌어진 FIFA U20 월드컵 B조 우크라이나와의 첫 게임에서 1-2로 아쉽게 패했다.한국 축구 최고의 왼발 스페셜리스트 이강인(파리 생 제르맹)이 골든볼 트로피를 받았으면서도 U20 월드컵 준우승을 아쉬워할 때 당시 우승 팀 우크라이나를 이번에 같은 대회에서 또 만났으니 우리 선수들은 더 이기고 싶었다.하지만 수비 집중력을 제대로 유지하지 못하고 3분 30초 사이에 두 골이나 내주는 실수를 저질렀으니 변명의 여지는 없다. 게임 시작 후 12분 2초 만에 우크라이나의 첫 골이 나왔다. 야로슬라프 카라만의 패스를 받은 헨나디 신추크가 낮게 깔리는 왼발 중거리슛을 한국 골문 왼쪽 구석으로 정확하게 차 넣은 것이다. 홍성민 골키퍼가 자기 오른쪽으로 몸을 날렸지만 미치지 못했다.그리고 3분 30초 만에 우리 선수들은 한 골을 더 얻어맞고 무너졌다. 우크라이나의 왼쪽 측면 연결로 올라온 다니엘 베르나투스의 크로스를 올렉산드르 피슈추르가 헤더로 꽂아넣은 것이다. 신민하-함선우 센터백이 피슈추르를 제대로 밀어내지 못한 것이 아쉬운 순간으로 남았다.먼저 2골을 내준 우리 선수들은 37분에 첫 번째 비디오 판독 신청권을 내밀었다. 오른쪽 측면 미드필더 최병욱이 우크라이나 왼쪽 풀백 다니엘 베르나투스와 뒤엉켜 넘어진 상황이 페널티킥으로 보였기 때문이다. 하지만 이 요청은 인정되지 않았고 팀당 총 두 번의 기회 중 한 번의 기회가 소멸되고 말았다.전반 종료 직전에는 김태원이 최병욱에게 기막힌 스루패스로 결정적인 만회골 기회를 만들어줬는데, 상대 블라디슬라프 크라피초프 골키퍼까지 따돌리고 밀어넣으려는 최병욱의 오른발 인사이드 슛을 수비수 올렉시 구세프가 골 라인 바로 앞에서 걷어내고 말았다.후반에는 반대로 우크라이나의 비디오 판독 신청권이 통하는 바람에 우리 선수들의 만회골이 날아가고 말았다. 52분에 후반 교체 선수 손승민의 왼발 프리킥 세트피스 기회를 맞아 센터백 함선우가 다이빙 헤더로 골을 성공시켰지만 비디오 판독 끝에 아슬아슬한 오프 사이드 반칙으로 골이 취소된 것이다.그래도 우리 선수들은 굴하지 않고 78분 59초에 왼쪽 코너킥 세트피스를 살려 김명준이 헤더 골을 터뜨렸다. 정마호의 날카로운 코너킥을 김명준이 골문 앞에서 솟구쳐 이마로 정확하게 꽂아넣은 것이다.후반 추가 시간 4분에도 코너킥 세트피스로 신민하의 헤더슛이 날카롭게 파고들었지만 우크라이나의 블라디슬라프 크라피초프 골키퍼의 선방에 막히고 말았다. 이렇게 1패를 안은 우리 선수들은 10월 1일(수) 오전 8시 파라과이와 만난다. 파라과이는 파나마와의 첫 게임에서 후반 추가 시간 극장 결승골에 힘입어 3-2 펠레 스코어 승리를 거뒀다.