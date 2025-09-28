카프카 좋아하지 않던 나인데... 그의 전기영화에 매료된 이유

더없이 뜨거운 영화 한 편이 있다. <토탈 이클립스>. 백 년도 더 전에 살았던 프랑스의 천재 시인 아르튀르 랭보의 삶을 다룬 불꽃같은 전기영화다. 불과 열여섯의 어린 나이, 스스로를 태워 꿈에 다가섰던 천재적 시인의 삶을 이 영화가 홀린 듯이 뒤따른다. 오랫동안 꿈을 그리는 사람은 그 꿈을 닮아간다고 했던가. 태양을 좇다 그 열기에 온몸이 타버린 시인은 어느 순간 해바라기 같은 외양을 갖게 된 듯도 하다. 이 영화 <토탈 이클립스>는 내게 전기영화가 갖춰야 할 제일가는 미덕이 무엇인가를 일깨워줬다. 영화가 다루는 인물을 닮아야 한다는 것, 바로 이것이다.
<토탈 이클립스>의 감독은 아그네츠카 홀란드다. 1948년생으로 올해 일흔일곱이 된 폴란드 출신의 노장이다. 그녀가 마흔일곱에 찍은 이 영화는 랭보와 그의 연인 폴 베를렌의 이야기로, 파격적 연출과 열렬한 연기, 통상적인 전기영화와 달리 격렬하며 전위적이기까지 한 연출로써 호평받았다. 랭보를 연기한 레오나르도 디카프리오는 바야흐로 성인 연기자로 자질을 인정받았고, 아그네츠카 홀란드는 주목해 마땅한 세계적 감독으로 자리매김했다.
아그네츠카 홀란드는 이후에도 꾸준하게 작품활동을 이어갔다. <토탈 이클립스> 만큼 대단한 화제를 뿌린 작품은 없었으나, 그 내실 만큼은 부족함이 없었다. 무엇보다 아그네츠카 홀란드가 특출난 역량을 보인 건 전기영화에 있어서였다. 2006년 <키핑 베토벤>, 2019년 <미스터 존스>가 모두 전기영화로, 그 재능을 확인케 했다. 아그네츠카 홀란드의 신작으로 제30회 부산국제영화제 아이콘 섹션에 소개된 작품 <프란츠 카프카> 또한 전기영화다. 아그네츠카 홀란드 필모그래피 전체를 통틀어 '가장 거창한 프로젝트'라 불린 이 영화를 보고난 뒤 나는 내가 이제껏 보아온 전기영화의 목록을 수정하게 되었다.