카프카 좋아하지 않던 나인데... 그의 전기영화에 매료된 이유

부산국제영화제

스틸컷프란츠는 집과 회사를 오가는 것 외엔, 대부분의 시간을 소설을 쓰는 데 보낸다. 작가로 아직 책 한 권도 내지 못했으나 꾸준히 글을 쓰고 언젠가는 세상에 제 작품을 내보이겠단 꿈도 간직하고 있다. 다만 그의 작업을 부모는 영 진지하게 대하지 않는다. 그저 직장일에 충실하고, 가족의 사업에 도움이 되기만 바랄 뿐이다. 그를 기르는 동안 번번이 어긋났던 기대는 어느덧 짙은 실망으로 자리한 듯. 헤르만은 프란츠를 있는 그대로 바라보지 않는다. 남편의 눈치를 봐야 하는 어머니 또한 프란츠가 남편의 눈에 들지 못하는 게 편할 리 없다.영화는 프란츠의 짧은 삶, 고작 마흔의 나이에 폐결핵으로 죽기까지를 다룬다. 결혼에 가깝게 다가섰던 펠리체 바우어와의 관계, 친구 막스 브로트의 굳건한 지지 속에서 작품 활동을 지속해 책을 출간하고, 낭독회에 서는 광경도 이어진다. 부모는 여전히 그를 외면하고, 사랑은 실패하며, 작품 또한 뚜렷한 성취를 가져다주지 못하지만 프란츠는 저 나름의 길을 어찌됐든 걸어간다.<프란츠 카프카>의 카프카의 삶을 충실하게 재구성한 서사 때문이 아니다. 차별화된 그 형식이 이 영화를 특별하게 대하도록 한다. 이를테면 이런 것이다. 영화 속 프란츠의 일상 가운데서 주변인들이 카메라를 향해 말하는 순간들이 있다. 소위 제4의 벽이라 불리는 현실과 창작물 사이의 벽을 뚫고서, 등장인물들이 카메라를 또렷하게 바라보며 마치 다큐멘터리에서 인터뷰를 하듯이 프란츠의 삶에 대한 이야기를 전한다. 방금 전까지 프란츠의 인생에서 조연으로 존재했던 이들이 풀어내는 이야기를 통하여 영화는 단방향 서사가 가질 수 없는 풍요로움을 더한다.또 다른 장치도 있다. 영화는 현실세계에서 프란츠 카프카의 지위와 평가를 알 수 있는 순간을 수시로 내보인다. 프란츠가 집을 떠나 작은 방에 세를 들어 독립하던 순간엔, 좁은 구멍을 통해 그 방을 바라보는 여러 시선들을 보여준다. 이는 그대로 현대 박물관의 풍경으로 이어지며, 이곳에서 관람객들이 과거 카프카의 작업실을 작은 구멍을 통해 바라보고 있는 것이다. 이 같은 연출은 영화 내내 수차례에 걸쳐 지속된다. 애인과 길을 걸으며 대화를 나누던 어느 순간, 프란츠와 애인 펠리체가 서로를 잃어버린다. 두 장소는 얼마 다르지 않아 보이지만 프란츠는 현대로 넘어와 그래피티가 낙서된 벽 앞에 서 있고, 애인은 과거 그 공간에 머물고 있는 것이다.