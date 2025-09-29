위기의 SBS 살린 '40대 아재들'

지상파 드라마가 크게 위축된 현재의 기준에서 보면 아주 먼 옛날 이야기처럼 느껴지지만 2010년대 초반까지만 해도 넷플릭스나 디즈니플러스 같은 글로벌 OTT 서비스는 그 개념조차 모호했다. 여기에 케이블이나 종편에서도 드라마에 많은 제작비를 투입하던 시기가 아니었기 때문에 시청자들은 주로 지상파를 통해 드라마를 소비했고 이 때문에 최고 시청률 20%를 넘긴 인기 드라마가 꾸준히 등장했다.
KBS는 2012년 주말 드라마 <넝쿨째 굴러온 당신>과 <내 딸 서영이>로 시청률 40%의 벽을 넘었고 허영만 만화 원작의 <각시탈>과 1TV의 일일드라마 <별도 달도 따줄게>,<힘내요, 미스터 김!>도 각각 시청률 20%를 가볍게 돌파했다. MBC에서도 연초 신드롬을 일으켰던 <해를 품은 달>을 시작으로 일일드라마 <오자룡이 간다>, 주말드라마 <메이퀸>, 메디컬 사극 <마의> 등이 시청률 20%를 넘겼다.
하지만 2000년대 중반 이후 드라마에서 강세를 보였던 SBS는 2012년 <샐러리맨 초한지>와 <추적자 THE CHASER>를 제외하면 인기 드라마를 배출하지 못했다. 그렇게 우울 한 해를 보내던 시기, 최고 시청률 24.4%를 기록하며 SBS 드라마의 자존심을 지켜준 작품이 있었다(닐슨코리아 시청률 기준). <시크릿가든>을 집필했던 김은숙 작가의 신작이자 장동건이 12년 만에 출연한 드라마 <신사의 품격>이었다.