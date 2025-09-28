'IBK 결승행' 이끈 이주아, '이동주아'가 살아났다

한국배구연맹

이주아(왼쪽)는 준결승까지 컵대회 3경기에서 44득점을 올리며 기업은행을 결승으로 이끌었다.원곡고 출신의 이주아는 2018-2019 시즌 신인 드래프트에서 라이벌로 꼽히던 선명여고의 박은진(정관장)을 제치고 전체 1순위로 흥국생명의 지명을 받았다. 그리고 입단 첫 시즌부터 흥국생명의 주전 미들블로커 자리를 차지하며 챔프전 우승까지 경험했다(하지만 2018-2019 시즌 신인왕은 이주아도, 박은진도 아닌 전체 4순위로 현대건설에 입단해 29경기에서 210득점을 기록한 정지윤의 몫이었다).이주아는 2년 차 시즌부터 흥국생명의 붙박이 주전 미들블로커로 활약하며 착실히 성장했다. 특히 프로 4년 차 시즌이었던 2021-2022 시즌에는 데뷔 후 처음으로 200득점을 돌파(243득점)했고 김연경이 복귀한 2022-2023 시즌에는 42.95%의 성공률로 295득점을 올리며 개인 최다득점 기록을 경신했다. 특히 이주아는 세터 뒤로 돌아가 강하게 내리 꽂는 이동공격이 특기로 '이동주아'라는 별명을 얻기도 했다.2023-2024 시즌 34경기에서 214득점과 함께 세트당 0.62개의 블로킹을 기록하고 생애 첫 FA자격을 얻은 이주아는 계약기간 3년, 연봉 총액 12억 원의 조건에 기업은행으로 이적했다. 기업은행은 2000년생 이주와와 2002년생 최정민으로 '2000년대생 미들블로커 듀오'를 구성했지만 이주아는 기업은행을 봄 배구로 이끌지 못했다. 장기인 이동공격 성공률은 51.58%(3위)였지만 시도가 단 95회에 불과했다.하지만 이주아는 올해 컵대회를 통해 '이동주아'의 화려한 복귀를 배구팬들에게 알리고 있다. 22일 정관장과의 경기에서 10개의 이동공격을 시도(5개 성공)하며 15득점을 올린 이주아는 24일 도로공사전에서도 10번의 이동공격을 시도(3개 성공)하며 12득점을 보탰다. 그리고 27일 현대건설과의 준결승에서는 4번 시도한 이동공격을 모두 득점으로 연결하면서 17득점으로 기업은행을 결승으로 견인했다.기업은행은 결승전에서 조별리그에서 만나 3-1로 승리했던 도로공사와 리턴매치를 갖는다. 하지만 도로공사는 준결승에서 컵대회 최다우승팀 GS칼텍스 KIXX를 3-1로 꺾었을 정도로 상승세가 뚜렷하다. 육서영과 강소휘의 에이스 대결, 임명옥과 문정원의 리베로 대결에도 많은 관심이 주목되고 있지만 컵대회 3경기에서 12개의 이동공격을 성공시킨 이주아의 활약 역시 결승전의 중요한 관전 포인트다.