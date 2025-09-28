사이트 전체보기
'IBK 결승행' 이끈 이주아, '이동주아'가 살아났다

'IBK 결승행' 이끈 이주아, '이동주아'가 살아났다

[여자배구] 27일 현대건설과의 컵대회 준결승 17득점 맹활약, 기업은행 3-0 승리

양형석(utopia697)
25.09.28 09:42최종업데이트25.09.28 09:42
기업은행이 현대건설을 완파하고 2년 만에 컵대회 결승에 진출했다.

김호철 감독이 이끄는 IBK기업은행 알토스는 27일 여수 진남 체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 현대건설 힐스테이트와의 준결승에서 세트스코어 3-0(25-21, 25-15, 25-15)으로 완승을 거뒀다. 컵대회 3경기에서 전승을 거두며 2023년에 이어 2년 만에 결승에 오른 기업은행은 28일 조별리그 2번째 상대였던 한국도로공사 하이패스와 컵대회 우승컵을 놓고 리턴매치를 벌인다.

기업은행은 육서영이 42.11%의 성공률로 16득점을 올렸고 '캡틴' 황민경은 서브 리시브의 40%를 책임지면서 6득점과 팀 내에서 가장 많은 17개의 디그를 기록했다. 하지만 이날 가장 가벼운 몸놀림을 선보이며 기업은행의 완승을 이끈 선수는 따로 있었다. 서브득점 2개와 블로킹 3개를 포함해 54.55%의 높은 성공률로 양 팀 합쳐 가장 많은 17득점을 기록한 기업은행의 '이동주아' 이주아가 그 주인공이다.

FA시장에서 큰 재미를 보지 못했던 기업은행

이주아는 2024년 FA시장에서 총액 12억 원에 기업은행으로 이적했지만 기업은행은 지난 시즌에도 봄배구 진출에 실패했다.
이주아는 2024년 FA시장에서 총액 12억 원에 기업은행으로 이적했지만 기업은행은 지난 시즌에도 봄배구 진출에 실패했다.한국배구연맹

2010-2011 시즌 신인 드래프트에 참가하고 2011년에 공식 창단한 기업은행은 2016-2017 시즌까지 5번이나 챔프전에 진출해 3번의 우승과 2번의 준우승을 차지했다. 하지만 2017년 FA시장에서 박정아(페퍼저축은행 AI페퍼스)가 팀을 떠난 것을 시작으로 많은 전력 변화가 있었고 기업은행은 FA영입을 통해 전력 공백을 메우려 했다. 하지만 지금까지 기업은행의 FA행보는 성공적이라고 평가하기 힘들다.

김사니가 은퇴하고 박정아가 팀을 떠난 기업은행은 2017년 FA시장에서 미들블로커 김수지(흥국생명 핑크스파이더스)와 세터 염혜선(정관장 레드스파크스)을 영입했다. 국가대표 주전 미들블로커이자 V리그 정상급 중앙공격수로 활약하던 김수지는 기업은행 이적 후에도 꾸준한 활약으로 가운데 한 자리를 든든하게 지켰다. 하지만 공교롭게도 김수지 입단 이후 기업은행의 전력은 크게 약해졌다.

김사니의 자리를 메우기 위해 영입한 염혜선은 현대건설 시절 네 시즌 연속 세트 부문 1위에 오르며 리그 정상급 세터로 군림했다. 하지만 현대건설의 붙박이 주전 세터였던 염혜선은 기업은행 이적 후 토스가 크게 흔들리면서 후배 이고은(흥국생명)에게 주전 자리를 빼앗겼다. 결국 염혜선은 2019년 4월 표승주의 보상 선수로 GS칼텍스로 이적했다가 다시 트레이드를 통해 KGC인삼공사로 팀을 옮겼다.

염혜선이 떠난 후 세터 문제로 고전하던 기업은행은 2020년 FA시장에서 조송화 세터를 영입했다. 조송화 세터는 이적 첫 시즌 주전 세터로 활약하며 기업은행을 3년 만에 봄 배구로 이끌었다. 하지만 성공적인 영입으로 보였던 조송화는 2021-2022 시즌 초반 팀을 무단 이탈하는 사고를 일으켰고 2021년 12월 기업은행으로부터 계약 해지를 당했다. 결과적으로 기업은행의 조송화 영입은 실패였던 셈이다.

기업은행은 2024년 4월에도 FA시장에서 33억 원의 거액을 투자해 공수를 겸비한 아웃사이드히터 이소영과 큰 경기 경험이 많은 국가대표 미들블로커 이주아를 영입했다. 하지만 이소영은 어깨 수술 후유증으로 34경기에서 69득점에 그치며 FA 첫 시즌을 완전히 망쳐 버렸다. 그나마 이주아가 241득점과 함께 세트당 0.56개의 블로킹을 기록하며 제 몫을 했지만 기업은행은 또 한 번 봄 배구 진출에 실패했다.

컵대회 3경기 12개 성공, '이동주아'의 귀환

이주아(왼쪽)는 준결승까지 컵대회 3경기에서 44득점을 올리며 기업은행을 결승으로 이끌었다.
이주아(왼쪽)는 준결승까지 컵대회 3경기에서 44득점을 올리며 기업은행을 결승으로 이끌었다.한국배구연맹

원곡고 출신의 이주아는 2018-2019 시즌 신인 드래프트에서 라이벌로 꼽히던 선명여고의 박은진(정관장)을 제치고 전체 1순위로 흥국생명의 지명을 받았다. 그리고 입단 첫 시즌부터 흥국생명의 주전 미들블로커 자리를 차지하며 챔프전 우승까지 경험했다(하지만 2018-2019 시즌 신인왕은 이주아도, 박은진도 아닌 전체 4순위로 현대건설에 입단해 29경기에서 210득점을 기록한 정지윤의 몫이었다).

이주아는 2년 차 시즌부터 흥국생명의 붙박이 주전 미들블로커로 활약하며 착실히 성장했다. 특히 프로 4년 차 시즌이었던 2021-2022 시즌에는 데뷔 후 처음으로 200득점을 돌파(243득점)했고 김연경이 복귀한 2022-2023 시즌에는 42.95%의 성공률로 295득점을 올리며 개인 최다득점 기록을 경신했다. 특히 이주아는 세터 뒤로 돌아가 강하게 내리 꽂는 이동공격이 특기로 '이동주아'라는 별명을 얻기도 했다.

2023-2024 시즌 34경기에서 214득점과 함께 세트당 0.62개의 블로킹을 기록하고 생애 첫 FA자격을 얻은 이주아는 계약기간 3년, 연봉 총액 12억 원의 조건에 기업은행으로 이적했다. 기업은행은 2000년생 이주와와 2002년생 최정민으로 '2000년대생 미들블로커 듀오'를 구성했지만 이주아는 기업은행을 봄 배구로 이끌지 못했다. 장기인 이동공격 성공률은 51.58%(3위)였지만 시도가 단 95회에 불과했다.

하지만 이주아는 올해 컵대회를 통해 '이동주아'의 화려한 복귀를 배구팬들에게 알리고 있다. 22일 정관장과의 경기에서 10개의 이동공격을 시도(5개 성공)하며 15득점을 올린 이주아는 24일 도로공사전에서도 10번의 이동공격을 시도(3개 성공)하며 12득점을 보탰다. 그리고 27일 현대건설과의 준결승에서는 4번 시도한 이동공격을 모두 득점으로 연결하면서 17득점으로 기업은행을 결승으로 견인했다.

기업은행은 결승전에서 조별리그에서 만나 3-1로 승리했던 도로공사와 리턴매치를 갖는다. 하지만 도로공사는 준결승에서 컵대회 최다우승팀 GS칼텍스 KIXX를 3-1로 꺾었을 정도로 상승세가 뚜렷하다. 육서영과 강소휘의 에이스 대결, 임명옥과 문정원의 리베로 대결에도 많은 관심이 주목되고 있지만 컵대회 3경기에서 12개의 이동공격을 성공시킨 이주아의 활약 역시 결승전의 중요한 관전 포인트다.

여자배구 여수NH농협컵 IBK기업은행알토스 이주아 이동주아

댓글
