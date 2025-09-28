'IBK 결승행' 이끈 이주아, '이동주아'가 살아났다

기업은행이 현대건설을 완파하고 2년 만에 컵대회 결승에 진출했다.
김호철 감독이 이끄는 IBK기업은행 알토스는 27일 여수 진남 체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 현대건설 힐스테이트와의 준결승에서 세트스코어 3-0(25-21, 25-15, 25-15)으로 완승을 거뒀다. 컵대회 3경기에서 전승을 거두며 2023년에 이어 2년 만에 결승에 오른 기업은행은 28일 조별리그 2번째 상대였던 한국도로공사 하이패스와 컵대회 우승컵을 놓고 리턴매치를 벌인다.
기업은행은 육서영이 42.11%의 성공률로 16득점을 올렸고 '캡틴' 황민경은 서브 리시브의 40%를 책임지면서 6득점과 팀 내에서 가장 많은 17개의 디그를 기록했다. 하지만 이날 가장 가벼운 몸놀림을 선보이며 기업은행의 완승을 이끈 선수는 따로 있었다. 서브득점 2개와 블로킹 3개를 포함해 54.55%의 높은 성공률로 양 팀 합쳐 가장 많은 17득점을 기록한 기업은행의 '이동주아' 이주아가 그 주인공이다.
FA시장에서 큰 재미를 보지 못했던 기업은행