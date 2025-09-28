2년 만에 대권 도전, '한화 킬러'가 방점 찍을까

한화이글스

LG 타선이 상대해야 하는 한화 선발 코디 폰세전날 '대전 왕자' 문동주를 폭격한 LG 타선이 한화의 특급 용병 코디 폰세를 상대로도 좋은 모습을 보여줘야 한다.폰세는 이번 시즌 28경기 나와 17승 1패 평균자책점 1.85를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 20일 kt전에서 5이닝 4실점(4자책)으로 고전하며 KBO리그 무대 첫 패전의 쓴맛을 봤다.이번 시즌 LG 상대로는 2경기 나와 승패 없이 평균자책점 3.46을 기록하고 있다. 2경기 성적은 7이닝 4실점(4자책), 6이닝 1실점(1자책)으로 이닝 이터 역할을 톡톡히 했다.폰세의 LG전 출루 허용률은 0.77, 피안타율과 피OPS도 각각 0.213과 0.602로 수치가 괜찮다. LG 입장에서는 쉽지 않을 듯하지만, 야구에선 언제든지 이변이 발생할 수 있는 법이다. 실제로 전날 LG 킬러로 명성이 자자했던 문동주를 상대로 0.2이닝 만에 6점을 뽑아낼 거라고는 그 누구도 예상하지 못했다.이번 시즌 폰세 상대로 LG의 신일고 베테랑 듀오인 김현수와 박해민이 각각 6타수 3안타(1홈런) 1타점 1득점, 5타수 2안타 2타점 2득점으로 강했다. 전날 큰 화력을 과시한 타선이 이번에도 보여줘야 한다.2년 만에 왕좌에 다시 오르려는 LG. 이들의 바람은 이뤄질 수 있을까.