2년 만에 대권 도전, '한화 킬러'가 방점 찍을까

28일 한화전 선발로 나서는 임찬규, LG의 정규리그 우승에 방점을 찍을까

박재형(kbo1982_ing)
25.09.28 10:07최종업데이트25.09.28 10:07
정규리그 우승까지 1승을 남긴 LG
이번 시리즈를 앞두고 1위 LG에게는 2위 한화와의 3연전이 어느 때보다 중요했다. 매직넘버를 크게 줄일 수 있는 기회이기 때문이다.

하지만 26일 경기에서는 줄이지 못했다. LG 타선이 한화 선발 류현진을 상대로 6이닝 동안 1점 내는 데에 그쳤다. 설상가상 LG 수비가 7회에 발목을 잡으면서 1 vs. 4로 역전패를 당했다.

다행히 27일 경기에서 매직넘버를 1까지 줄였다. 한화 선발 문동주를 상대로 1회에만 6점을 뽑아내는 등 빅이닝을 만들었고, LG 타선은 장단 17안타 3사사구로 9점을 뽑아냈다. 마운드에선 선발 톨허스트가 6이닝 2실점(2자책)으로 QS 투구를 선보이는 등 안정적인 모습을 보였다.

28일 한화전 선발로 나서는 '한화 킬러' 임찬규
2년 만에 정규리그 우승을 노리는 LG. 이제 1승만 남았다. 그 1승을 차지하기 위해 LG는 팀 내에서 가장 믿을 만한 선발을 내세웠다. 바로 임찬규다.

임찬규는 이번 시즌 26경기 11승 6패 평균자책점 2.90을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 13일 한화전에서 6이닝 3실점(2자책)으로 호투했으나 패전의 멍에를 떠안고 말았다. 개인 3연패 중인 임찬규다.

이번 시즌 한화 상대로는 그야말로 킬러였다. 4경기 나와 2승 무패 평균자책점 0.62로 극강이었다. 대전에서는 1경기 나와 승패 없이 물러났으나 6이닝 무실점으로 호투를 선보였다.

임찬규의 한화전 출루 허용률은 0.79, 피안타율과 피OPS도 각각 0.173과 0.443으로 상당히 좋다. 하지만 방심은 금물이다. 특히 하주석과 노시환은 이번 시즌 임찬규 상대로 각각 7타수 3안타 1볼넷, 12타수 4안타 1타점 1득점으로 강한 모습을 보였다.

LG 타선이 상대해야 하는 한화 선발 코디 폰세
전날 '대전 왕자' 문동주를 폭격한 LG 타선이 한화의 특급 용병 코디 폰세를 상대로도 좋은 모습을 보여줘야 한다.

폰세는 이번 시즌 28경기 나와 17승 1패 평균자책점 1.85를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 20일 kt전에서 5이닝 4실점(4자책)으로 고전하며 KBO리그 무대 첫 패전의 쓴맛을 봤다.

이번 시즌 LG 상대로는 2경기 나와 승패 없이 평균자책점 3.46을 기록하고 있다. 2경기 성적은 7이닝 4실점(4자책), 6이닝 1실점(1자책)으로 이닝 이터 역할을 톡톡히 했다.

폰세의 LG전 출루 허용률은 0.77, 피안타율과 피OPS도 각각 0.213과 0.602로 수치가 괜찮다. LG 입장에서는 쉽지 않을 듯하지만, 야구에선 언제든지 이변이 발생할 수 있는 법이다. 실제로 전날 LG 킬러로 명성이 자자했던 문동주를 상대로 0.2이닝 만에 6점을 뽑아낼 거라고는 그 누구도 예상하지 못했다.

이번 시즌 폰세 상대로 LG의 신일고 베테랑 듀오인 김현수와 박해민이 각각 6타수 3안타(1홈런) 1타점 1득점, 5타수 2안타 2타점 2득점으로 강했다. 전날 큰 화력을 과시한 타선이 이번에도 보여줘야 한다.

2년 만에 왕좌에 다시 오르려는 LG. 이들의 바람은 이뤄질 수 있을까.

