김광현, 개인 10승부터 통산 180승까지 '기록 대잔치'

큰사진보기 ▲시즌 10승 달성부터 통산 180승 달성까지, 김광현에게 2025년 9월 27일은 잊을 수 없는 하루였다 SSG랜더스

경기 종료 후 김광현은 방송 인터뷰를 통해 "오늘 경기를 이기면 3위 확정까지 2승이 남은 것으로 알고 있었다. 다행히 이겨서 기분이 좋다"라며 소감을 밝혔다.



김광현의 이번 승리는 개인에게도 팀에게도 의미가 있었다. 이번 10승으로 김광현은 개인 통산 12번째 시즌 10승 달성이었다. 그리고 SSG로 구단명이 바뀐 체제로는 처음으로 한 시즌 10승 트리오를 배출했다. 마지막으로 통산 180승으로 송진우(은퇴), 양현종(KIA)의 뒤를 이어갔다.



이에 대해서는 "솔직히 기록을 잘 몰랐다. 경기 끝나기 직전에 매니저님이 알려줘서 알았는데, 다 너무 의미 있는 기록 같다. 그만큼 꾸준하게 내가 잘했다는 증거이기도 하니, 기분이 너무 좋다"라고 말했다.



3위 확정까지 2승이 남았다. 이에 대해선 "긴장의 끈을 놓지 말고 더 집중하면 좋은 결과가 있을 거라고 본다. 야수들은 과감한 플레이를, 투수들은 전력 투구를 하는 경기를 계속할 것"이라며 주장으로서 3위 자리에 대한 욕망을 드러냈다.



마지막으로 SSG 팬들에게 "원정임에도 불구하고 야구장을 가득 채워줘서 너무 감사하다. 개인적으로 우승할 때보다 더 많이 관중들이 찾아온 느낌이다. 끝까지 최선을 다해 달려가보겠다"라고 말했다.



한편 SSG는 28일 하루 휴식을 취하고, 29일 홈인 인천에서 롯데와의 경기를 준비한다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기

27일 두산전 선발로 나온 SSG 에이스 김광현개인 10승과 더불어 통산 180승을 달성했다. 송진우(은퇴), 양현종(KIA)에 이어 KBO리그 역대 3번째로 기록한 180승이다. SSG의 특급 에이스 김광현이 그 주인공이다.김광현은 27일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 신한 SOL BANK KBO리그 두산과의 경기에서 선발로 나와 5.1이닝 2피안타 3사사구 4탈삼진 1실점(1자책)으로 호투하며 두산 타선을 잠재웠다.2회까지 삼자범퇴로 깔끔하게 막은 김광현은 3회 2사 이후 이유찬에게 안타를 허용했다. 하지만 안재석을 1루수 땅볼로 막아내며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.2 vs. 0으로 앞선 4회에는 박지훈과 양의지의 볼넷으로 1사 1, 2루 위기를 자초했다. 이어서 양석환에게 1타점 적시 2루타를 맞으며 2 vs. 1 추격을 헌납하고 말았다. 하지만 박계범과 정수빈을 모두 땅볼로 막아내며 동점까지는 허용하지 않았다.5회에는 1사 이후 이유찬에게 볼넷을 허용했다. 후속타자 안재석을 삼진으로 잡았으나 박지훈 타석 때 1루 주자 이유찬의 도루 성공 및 포수 조형우의 송구 실책이 나오면서 2사 3루 위기를 자초했다. 하지만 박지훈을 헛스윙 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다. 김광현의 포효는 덤이었다.6회에는 선두타자 케이브를 1구 만에 중견수 뜬공으로 막아냈다. 여기서 SSG는 선발 김광현을 내리는 초강수를 뒀다. 투구 수가 76개에 불과했으나 SSG는 좀 더 확실하게 경기를 막아내기 위해 불펜 필승조를 가동했다.결과는 대성공이었다. 김민(0.2이닝 무실점)-노경은(1이닝 1실점)-이로운(1이닝 무실점)-조병현(1이닝 무실점)으로 이어지는 필승조가 두산 타선을 잠재우며 김광현과 팀의 승리를 지켜냈다.