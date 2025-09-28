김광현, 개인 10승부터 통산 180승까지 '기록 대잔치'

▲
시즌 10승 달성부터 통산 180승 달성까지, 김광현에게 2025년 9월 27일은 잊을 수 없는 하루였다SSG랜더스
경기 종료 후 김광현은 방송 인터뷰를 통해 "오늘 경기를 이기면 3위 확정까지 2승이 남은 것으로 알고 있었다. 다행히 이겨서 기분이 좋다"라며 소감을 밝혔다.
김광현의 이번 승리는 개인에게도 팀에게도 의미가 있었다. 이번 10승으로 김광현은 개인 통산 12번째 시즌 10승 달성이었다. 그리고 SSG로 구단명이 바뀐 체제로는 처음으로 한 시즌 10승 트리오를 배출했다. 마지막으로 통산 180승으로 송진우(은퇴), 양현종(KIA)의 뒤를 이어갔다.
이에 대해서는 "솔직히 기록을 잘 몰랐다. 경기 끝나기 직전에 매니저님이 알려줘서 알았는데, 다 너무 의미 있는 기록 같다. 그만큼 꾸준하게 내가 잘했다는 증거이기도 하니, 기분이 너무 좋다"라고 말했다.
3위 확정까지 2승이 남았다. 이에 대해선 "긴장의 끈을 놓지 말고 더 집중하면 좋은 결과가 있을 거라고 본다. 야수들은 과감한 플레이를, 투수들은 전력 투구를 하는 경기를 계속할 것"이라며 주장으로서 3위 자리에 대한 욕망을 드러냈다.
마지막으로 SSG 팬들에게 "원정임에도 불구하고 야구장을 가득 채워줘서 너무 감사하다. 개인적으로 우승할 때보다 더 많이 관중들이 찾아온 느낌이다. 끝까지 최선을 다해 달려가보겠다"라고 말했다.
한편 SSG는 28일 하루 휴식을 취하고, 29일 홈인 인천에서 롯데와의 경기를 준비한다.