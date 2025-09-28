'놀면 뭐하니' 80s 서울가요제, 세대 초월한 명곡의 향연

▲MBC '놀면 뭐하니?' 80s 서울가요제 MBC

1980년대 우리 대중음악은 그 시절 특유의 멋과 낭만이 숨쉬고 있었다. 빼어난 시인의 문장 못잖은 깊은 울림을 안겨주는 노랫말과 더불어 발라드, 록, 댄스 등 다양한 장르롤 아우르는 가수들의 등장은 그때까지만 하더라도 해외 팝 음악에 밀려 큰 힘을 발휘하지 못했던 우리 가요의 대약진을 이끌어 냈다.

그때를 경험했던 이들부터 한참 후에 태어난 젊은 음악인들까지 다양한 연령대의 가수 및 연예인들은 자신의 장점을 잘 살릴 수 있는 곡을 열창하며 음악계 선배들이 탄생시켰던 명곡들에게 새로운 생명력을 불어 넣었다. 이들의 귀호강하는 경연을 바라본 몇몇 관중들은 눈물을 흘릴 정도로 함께 공감하는 감동의 무대가 연출된 것이다. 본선까지의 다소 기나긴 준비 과정이 살짝 아쉬움을 남기기도 했지만 오랜 기다림을 충분히 보상하는 무대는 이를 단숨에 상쇄시켰다.

인생의 다양한 경험을 고스란히 노래에 담아낸 박영규와 정성화의 중후한 목소리를 비롯해서 리즈-우즈 등 20대의 패기, 윤도현-하동균 등이 록 비트에 녹인 열정이 주말 예능 프로그램의 힘을 빌어 하나로 어울어지는 즐거운 축제의 경연장이 완성되었다. 다음주 진행될 2부 또한 큰 기대감을 갖게 한 성공적인 음악 경연의 첫 발걸음이 아닐 수 없었다.

