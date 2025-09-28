'놀면 뭐하니' 80s 서울가요제, 세대 초월한 명곡의 향연

▲
MBC '놀면 뭐하니?' 80s 서울가요제MBC
1, 2번 참가자들이 만만찮은 내공으로 현장을 장악했다면 정성화, 리즈, 우즈 등은 자신의 이미지에 딱 어울리는 선곡으로 깊은 공감대를 형성했다. 잔잔한 포크 발라드 '김성호의 회상'을 들고 나온 정성화는 마치 대학로 작은 소극장 속에서 이뤄지는 창작 뮤지컬의 분위기로 가사 속 정서를 제대로 살려냈다.
그런가 하면 아이브의 메인보컬 리즈는 그 시절 10대들의 우상이던 원곡 가수 이지연의 '바람아 멈추어 다오'로 청량감 있는 무대를 선사했다. 최근 역주행 인기로 전성기를 구가하는 우즈는 '마지막 콘서트'(이승철 원곡)로 록음악 못잖게 발라드에도 최적화된 보컬리스트임을 과시했다.
이날 방송의 후반부는 관록의 배우 박영규, 실력파 가수 하동균이 장식했다. 송창식의 명곡 '우리는'을 중후한 중저음 목소리로 소화한 박영규는 연배 높은 현장 관객들의 눈물샘을 자극하면서 만만찮은 내공을 과시했다. 봄여름가을겨울의 '어떤 이의 꿈'을 택한 하동균은 일렉 기타를 들고 열창하는 보기 드문 장면까지 연출해 우리를 즐겁게 만들었다. 심사위원 변진섭의 축하무대 '숙녀에게'와 함께 1부를 마감한 '80s 서울가요제'는 다음주 2부를 통해 추석연휴의 즐거움을 배가시켜줄 예정이다.
멋과 낭만이 담긴 1980년대 명곡 대향연