'폭군의 셰프' 닭요리, 실제로 이렇게 약처럼 먹었다

tvN <폭군의 셰프>의 한 장면. tvN
퓨전사극 <폭군의 셰프> 제9회에서 조선과 명나라의 요리 대결을 승리로 이끈 것은 조선의 오골계 삼계탕이다. 21세기에서 조선시대로 타임슬립한 연지영(임윤아 분)이 만든 삼계탕은 그 시대 요리사들은 흉내조차 낼 수 없는 것이었다. 그가 사용한 조리 도구는 시대를 훨씬 앞선 것이었다.
연지영은 압력솥을 사용했다. 그는 과학자 장영실의 후손인 장춘생(고창석 분)에게 압력솥 제작을 부탁해 요리 당일에 가까스로 입수했다. 그 시대 요리사들은 알지도 못하고 본 적도 없는 이 첨단 도구를 사용한 그는 양국 조정의 맛 평가단은 물론이고 경쟁자인 명나라 요리사들까지 탄복시켰다.
당시의 솥을 개조한 압력솥에서 김이 요란스럽게 나오는 모습을 보면서, 조·명 양국 사람들은 혹시라도 폭발하지 않을까 바짝 긴장했다. 그러다가 그 속에서 꺼낸 삼계탕을 입에 넣어 보고는 색다른 식감의 세계에 빠져들었다.
음식을 약처럼 먹어야 한다고 봤던 세조
오늘날 삼계탕은 대표적인 보양식이다. 많은 한국인들은 이 음식을 약처럼 생각한다. 이것은 음식과 약의 경계 지대에 놓여 있다. "이건 음식이 아니라 보약"이라는 말은 한국인들의 식탁 위에 자주 등장한다. 그런 경계 지대에 있는 것은 삼계탕뿐만 아니다. 오리고기나 흑염소 등도 그렇게 인식되고 있다.
한국인들이 약처럼 음식을 먹는 문화를 갖게 된 데는 세조 임금(수양대군)의 역할도 컸다. 세조는 음식을 약처럼 먹어야 한다는 관념을 전파하는 데 기여했다. 그는 의료인의 자세와 치료의 원리를 다룬 <의약론>을 펴냈을 정도로 의학에 조예가 깊었다. 이 책에서 그가 심의(心醫)와 더불어 강조한 것이 식의(食醫)의 중요성이다.
<의약론>은 그 시대의 베스트셀러다. 세조가 정부 자금으로 인쇄해 널리 반포한 서적이다. 그래서 당대의 의학 지식에 영향을 끼치지 않을 수 없었다.
<의약론>이 반포된 날은 세조가 임금이 된 지 9년 뒤인 1464년 2월 4일(음력 12.27)이다. 설날 직전에 반포됐으므로 명절 밥상의 화제가 될 만한 책이었다. 이 책이 반포된 날의 상황을 기록한 음력으로 세조 9년 12월 27일자 <세조실록>은 임금이 한계희·노사신 등의 감수를 받고 임원준의 해설을 달아 책을 완성했다고 알려준다.
한계희·노사신·임원준은 1445년에 완성된 <의방유취> 편찬에 간여한 유학자 겸 의학자들이다. 유의(儒醫)로 지칭되는 이런 전문가들과 협력해 의학서를 펴낸 것은 세조가 상당 수준의 지식을 갖고 있었기에 가능하다.
위 날짜 실록에 인용된 <의약론>에 따르면, 세조는 의원들을 여덟 종류로 분류하면서 그중 첫째로 심의를 꼽았다. 그는 환자의 심리를 관찰하고 마음과 몸을 조화시키는 방법으로 치료하는 의사를 첫째 위치에 놓았다.
그런 다음에 거론된 것이 식의다. 그는 "식의라는 것은 입으로 맛있게 음식을 먹도록 하는 것"이라며 "입에 맞으면 기(氣)가 편안해지고, 입에 괴로우면 힘들어지는 것"이라고 말한다. 환자가 몸 상태에 맞는 음식을 먹도록 주의를 기울이는 의원을 높이 평가했던 것이다.
세조가 심의와 식의를 강조한 뒤에 언급한 것이 일반적인 의사인 약의(藥醫)다. 약 처방을 위주로 질병을 치료하는 의사는 셋째 자리에 놓였다. 환자 상태가 급박하지 않다면, 마음을 편안히 하고 적절한 음식을 섭취하는 것이 의약품을 먹는 것보다 낫다는 인식을 엿볼 수 있다.
의약품처럼 다뤄졌던 닭요리