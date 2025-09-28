사이트 전체보기
'인생 리셋' 노리는 전여빈, '신분 세탁' 성공할까

[프리뷰] 29일 첫 방송되는 ENA 드라마 <착한 여자 부세미>에 출연하는 전여빈

양형석
25.09.28
지난 2022년에 개국한 신생 유료방송채널 ENA는 같은 해 드라마 <이상한 변호사 우영우>가 엄청난 사랑을 받으면서 채널 인지도가 급상승했다. 이에 수목에만 드라마를 편성하던 ENA는 2022년11월 월화드라마를 신설하며 월요일부터 금요일까지 두 편의 드라마를 편성했다. 하지만 <우영우> 이후 <유괴의 날> 정도를 제외하면 이렇다 할 히트작을 내지 못한 ENA 수요드라마는 2024년 1월 폐지됐다.

ENA 월화드라마는 2023년 7월 전혜진과 최수영, 안재욱 주연의 <남남>이 월화드라마에서 처음으로 시청률 5%를 돌파했고 2024년에는 <크래시>와 <유어 아너>가 연속으로 시청률 6%를 넘기며 인기 시간대로 자리 잡는 듯했다. 하지만 ENA 월화드라마는 <유어 아너>를 끝으로 다시 침체에 빠지고 말았다. 특히 스타배우 고현정을 앞세운 <나미브>가 시청률 3%조차 넘지 못한 것은 큰 충격이었다.

ENA는 올해도 <라이딩 인생>과 <신병3> <당신의 맛> <살롱 드 홈즈>가 연속으로 시청률 3%대에 머물렀다. 하지만 지난 23일 종영한 엄정화, 송승헌 주연의 <금쪽 같은 내 스타>가 최고 시청률 4.3%를 기록하며 ENA 드라마의 '희망'으로 떠올랐다(닐슨코리아 시청률 기준). 이제 ENA 월화드라마의 상승세는 29일 첫 방송되는 <착한 여자 부세미>에서 주인공 부세미를 연기하게 될 전여빈이 이어야 한다.

<죄 많은 소녀>로 주목 받고 <빈센조>로 스타덤

데뷔 후 다소 우울한 캐릭터를 많이 연기했던 전여빈은 <빈센조>를 통해 이미지 변신에 성공했다.
데뷔 후 다소 우울한 캐릭터를 많이 연기했던 전여빈은 <빈센조>를 통해 이미지 변신에 성공했다.tvN 화면 캡처

어린 시절 영화 <죽은 시인의 사회>를 보고 누군가에게 희망을 주는 사람이 되고 싶다고 생각하며 배우의 꿈을 갖게 된 전여빈은 동덕여대 방송연예과 진학 후 뮤지컬 <루나틱>에 출연하며 연기를 시작했다. 그 후 연극과 뮤지컬, 독립영화에 출연하며 착실히 연기 경험을 쌓던 전여빈은 영화 <간신>으로 상업 영화에 데뷔했고 김지운 감독의 <밀정>, 문소리가 연출한 <여배우는 오늘도> 등에 출연했다.

2017년 웹드라마에 출연한 전여빈은 같은 해 OCN 드라마 <구해줘>에서 진실을 밝히기 위해 사이비 종교집단에 잠입 취재한 사회부 기자 홍소린을 연기했다. 하지만 전여빈이라는 배우를 본격적으로 열린 작품은 역시 2018년에 개봉한 독립영화 <죄 많은 소녀>였다. 전여빈은 <죄 많은 소녀>에서 실종된 친구의 가해자로 지목된 영희 역을 맡아 대종상을 비롯해 무려 8개 시상식에서 상을 휩쓸었다.

전여빈은 2019년 <극한직업>을 만들었던 이병헌 감독이 연출한 JTBC 드라마 <멜로가 체질>을 통해 처음으로 드라마 주연을 맡았다. <멜로가 체질>에서 저예산으로 제작한 다큐멘터리가 큰 성공을 거두며 벼락부자가 된 다큐멘터리PD 이은정을 연기한 전여빈은 시크한 매력으로 손석구와 뛰어난 호흡을 선보였다. 전여빈은 <멜로가 체질>을 통해 일반 대중들에게도 익숙한 배우로 자리 잡았다.

2019년 12월에 개봉한 영화 <천문: 하늘에 묻는다>에서 장영실(최민식 분)의 수양딸이자 제자 사임을 연기한 전여빈은 2019년 1월에 촬영을 마친 첫 상업 영화 주연작 <해치지 않아>가 2020년 1월에 개봉했다. 하지만 공교롭게도 영화의 개봉과 함께 국내에 코로나19 대유행이 시작됐고 <해치지 않아>는 122만 관객을 동원하는 데 그치며 손익분기점(약 250만)을 넘지 못했다(영화관입장권 통합전산망 기준).

하지만 전여빈은 뛰어난 연기에 비해 흥행작이 부족하다는 일부 평가를 2021년 tvN 드라마 <빈센조>를 통해 털어버렸다. 전여빈은 <빈센조>에서 변호사 홍차영 역을 맡아 지금까지 가지고 있던 우울한 이미지에서 벗어나 유쾌하고 진취적인 캐릭터를 잘 소화하며 호평을 받았다. 전여빈은 <빈센조>를 통해 아시아 아티스트 어워즈에서 베스트 아티스트상을 수상하며 배우로서 전성기를 맞았다.

<착한 여자 부세미>로 <우리 영화> 아쉬움 날릴까

전여빈이 1인2역을 맡은 <너의 시간 속으로>는 로맨스 장르로는 드물게 누적시청시간 8000만 시간을 넘겼다.
전여빈이 1인2역을 맡은 <너의 시간 속으로>는 로맨스 장르로는 드물게 누적시청시간 8000만 시간을 넘겼다.넷플릭스 화면 캡처

2021년 9월 넷플릭스를 통해 공개된 박훈정 감독의 액션 누아르 <낙원의 밤>에 출연한 전여빈은 2022년에 개봉한 최동훈 감독의 <외계+인 1부>에서 몸 속에 외계인 죄수가 갇힌 홍언년 역으로 특별 출연했다. 같은 해 10월에는 나나와 함께 넷플릭스의 미스터리 SF 드라마 <글리치>에서 갑자기 사라진 남자친구의 행방을 쫓는 외계인 목격자 홍지효를 연기해 청룡시리즈어워즈 여우주연상 후보에 올랐다.

전여빈은 2023년에도 넷플릭스 드라마 <너의 시간 속으로>에서 1인 2역을 맡아 열연을 펼쳤고 <너의 시간 속으로>는 넷플릭스에서 약한 로맨스 장르임에도 8570만 시간의 누적시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP 10 집계기준). 전여빈은 2023년 김지운 감독의 <거미집>으로 청룡영화제 여우주연상을 수상했고 2024년 연말 491만 관객을 동원한 <하얼빈>에서는 여성 독립운동가 공부인을 연기했다.

지난 1월 <검은 사제들>의 스핀오프 영화 <검은 수녀들>에 출연한 전여빈은 29일 첫 방송되는 ENA 월화드라마 <착한 여자 부세미>를 통해 또 한 번 변신에 나선다. <착한 여자 부세미>는 시한부 재벌회장의 유산을 노리고 계약 결혼을 감행한 여자 경호원의 이야기를 다룬 범죄 로맨스로 전여빈은 '인생리셋'을 노리는 흙수저 출신의 대기업 회장 경호원 부세미로 신분을 세탁한 김영란 역을 맡았다.

<착한 여자 부세미>에는 보이그룹 B1A4 출신의 진영이 딸기 농사를 지으며 아들을 키우는 싱글대디이자 마을에서 부세미를 유일하게 경계하는 전동민을 연기한다. 톱모델 출신 장윤주는 가성호 회장(문성근 분)의 의붓딸이자 계산에 능한 연극영화과 교수 가선영 역을 맡았고 주현영은 부세미의 정체를 아는 몇 안 되는 존재로 가회장의 저택에서 일하는 도우미이자 영란의 룸메이트 백혜지를 연기한다.

<멜로가 체질> <빈센조> <너의 시간 속으로>에 연속으로 출연하면서 스타배우로 도약한 전여빈은 지난 7월 종영한 SBS 드라마 <우리 영화>가 최고 시청률 4.2%로 아쉽게 막을 내리면서 상승세가 한 풀 꺾였다. 따라서 전여빈이 두 달 만에 출연하는 드라마 <착한 여자 부세미>는 <금쪽 같은 내 스타>의 흐름을 이어야 하는 ENA는 물론이고 전여빈의 연기 커리어에도 상당히 중요한 작품이 될 것이다.

전여빈(위쪽)은 <착한 여자 부세미>에서 '인생 리셋'을 위해 시한부 재벌회장과 결혼하는 여성 경호원을 연기한다.
전여빈(위쪽)은 <착한 여자 부세미>에서 '인생 리셋'을 위해 시한부 재벌회장과 결혼하는 여성 경호원을 연기한다.<착한 여자 부세미> 홈페이지
