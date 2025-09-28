'인생 리셋' 노리는 전여빈, '신분 세탁' 성공할까

지난 2022년에 개국한 신생 유료방송채널 ENA는 같은 해 드라마 <이상한 변호사 우영우>가 엄청난 사랑을 받으면서 채널 인지도가 급상승했다. 이에 수목에만 드라마를 편성하던 ENA는 2022년11월 월화드라마를 신설하며 월요일부터 금요일까지 두 편의 드라마를 편성했다. 하지만 <우영우> 이후 <유괴의 날> 정도를 제외하면 이렇다 할 히트작을 내지 못한 ENA 수요드라마는 2024년 1월 폐지됐다.
ENA 월화드라마는 2023년 7월 전혜진과 최수영, 안재욱 주연의 <남남>이 월화드라마에서 처음으로 시청률 5%를 돌파했고 2024년에는 <크래시>와 <유어 아너>가 연속으로 시청률 6%를 넘기며 인기 시간대로 자리 잡는 듯했다. 하지만 ENA 월화드라마는 <유어 아너>를 끝으로 다시 침체에 빠지고 말았다. 특히 스타배우 고현정을 앞세운 <나미브>가 시청률 3%조차 넘지 못한 것은 큰 충격이었다.
ENA는 올해도 <라이딩 인생>과 <신병3> <당신의 맛> <살롱 드 홈즈>가 연속으로 시청률 3%대에 머물렀다. 하지만 지난 23일 종영한 엄정화, 송승헌 주연의 <금쪽 같은 내 스타>가 최고 시청률 4.3%를 기록하며 ENA 드라마의 '희망'으로 떠올랐다(닐슨코리아 시청률 기준). 이제 ENA 월화드라마의 상승세는 29일 첫 방송되는 <착한 여자 부세미>에서 주인공 부세미를 연기하게 될 전여빈이 이어야 한다.
<죄 많은 소녀>로 주목 받고 <빈센조>로 스타덤