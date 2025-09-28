'인생 리셋' 노리는 전여빈, '신분 세탁' 성공할까

넷플릭스 화면 캡처

전여빈이 1인2역을 맡은 <너의 시간 속으로>는 로맨스 장르로는 드물게 누적시청시간 8000만 시간을 넘겼다.2021년 9월 넷플릭스를 통해 공개된 박훈정 감독의 액션 누아르 <낙원의 밤>에 출연한 전여빈은 2022년에 개봉한 최동훈 감독의 <외계+인 1부>에서 몸 속에 외계인 죄수가 갇힌 홍언년 역으로 특별 출연했다. 같은 해 10월에는 나나와 함께 넷플릭스의 미스터리 SF 드라마 <글리치>에서 갑자기 사라진 남자친구의 행방을 쫓는 외계인 목격자 홍지효를 연기해 청룡시리즈어워즈 여우주연상 후보에 올랐다.전여빈은 2023년에도 넷플릭스 드라마 <너의 시간 속으로>에서 1인 2역을 맡아 열연을 펼쳤고 <너의 시간 속으로>는 넷플릭스에서 약한 로맨스 장르임에도 8570만 시간의 누적시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP 10 집계기준). 전여빈은 2023년 김지운 감독의 <거미집>으로 청룡영화제 여우주연상을 수상했고 2024년 연말 491만 관객을 동원한 <하얼빈>에서는 여성 독립운동가 공부인을 연기했다.지난 1월 <검은 사제들>의 스핀오프 영화 <검은 수녀들>에 출연한 전여빈은 29일 첫 방송되는 ENA 월화드라마 <착한 여자 부세미>를 통해 또 한 번 변신에 나선다. <착한 여자 부세미>는 시한부 재벌회장의 유산을 노리고 계약 결혼을 감행한 여자 경호원의 이야기를 다룬 범죄 로맨스로 전여빈은 '인생리셋'을 노리는 흙수저 출신의 대기업 회장 경호원 부세미로 신분을 세탁한 김영란 역을 맡았다.<착한 여자 부세미>에는 보이그룹 B1A4 출신의 진영이 딸기 농사를 지으며 아들을 키우는 싱글대디이자 마을에서 부세미를 유일하게 경계하는 전동민을 연기한다. 톱모델 출신 장윤주는 가성호 회장(문성근 분)의 의붓딸이자 계산에 능한 연극영화과 교수 가선영 역을 맡았고 주현영은 부세미의 정체를 아는 몇 안 되는 존재로 가회장의 저택에서 일하는 도우미이자 영란의 룸메이트 백혜지를 연기한다.<멜로가 체질> <빈센조> <너의 시간 속으로>에 연속으로 출연하면서 스타배우로 도약한 전여빈은 지난 7월 종영한 SBS 드라마 <우리 영화>가 최고 시청률 4.2%로 아쉽게 막을 내리면서 상승세가 한 풀 꺾였다. 따라서 전여빈이 두 달 만에 출연하는 드라마 <착한 여자 부세미>는 <금쪽 같은 내 스타>의 흐름을 이어야 하는 ENA는 물론이고 전여빈의 연기 커리어에도 상당히 중요한 작품이 될 것이다.