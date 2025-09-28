사이트 전체보기
'보스' 조우진, 20년 전 내게 하고 싶은 말 "꿈이 있다면 조금만 더 버텨"

[인터뷰] 영화 <보스> 조우진 배우

장혜령(doona90)
25.09.28 13:19최종업데이트25.09.28 13:19
조우진 배우
조우진 배우(주)하이브미디어코프

<보스>는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 두고 서로 하지 않겠다는 양보의 아이러니 대결을 그린 코믹 액션 영화다. 극 중 차기 보스 0순위지만 중식당 미미루로 전국구 프랜차이즈를 꿈꾸는 요리사 순태 역의 조우진과 26일 삼청동의 카페에서 만나 이야기를 나누었다.

영화는 2000년대 초반 한국 영화계를 주름잡던 조폭 코미디물의 향수를 비트는 설정이다. 조직의 일인자가 되기 위해 반란을 꿈꾸거나 상대파를 흡수하려는 칼부림은 흔한 이야기지만 서로 그 자리를 하지 않겠다며 손사래 치는 웃지 못할 상황이 펼쳐지는 상황은 듣도 보도 못했기 때문이다.

풀충전이 필요했던 선택

최근 <하얼빈> <강남 비-사이드> <사마귀>까지 어둡고 피폐한 장르로 진중한 이미지가 이어진 조우진은 명랑 코믹한 <보스>를 찍으며 치유의 시간을 보낸 것 같았다.

그는 "<하얼빈> 후반부 고문 장면을 촬영할 때 <보스> 제안을 받았다. 극도로 감량하며 체력도 떨어지고 마음도 가난해졌었을 때다. 찡그리고 울고 뒤틀린 감정에 찌들었던 <하얼빈>에 흠뻑 빠져 있었더니, <보스>처럼 무한 행복감을 자아내는 작품에 손이 갔다. 쓰디쓴 쓴맛이 가고 곧 단맛이 기다리고 있다고 위안 삼았던 때다"라며 참여 계기를 답했다.

세 작품은 한국의 크리스찬 베일이라 할 만큼 격차 큰 고무줄 몸무게를 실감하게 한다. 조우진은 "<하얼빈> 때가 59kg였고 <강남 비-사이드> 때는 82kg까지 찌웠다"며 "이후 비슷한 시기에 촬영한 <사마귀>는 그 체급이 그대로 담겼다"고 곱씹었다.

이어 "다크 포스를 너무 많이 뿜었나 싶어 환기도 할 겸 출연 결정을 내렸다. 즐거운 마음을 캐릭터에 뿜어내고 싶었다. 호감형의 배우가 한 작품에 모여 있는 것도 좋았다. 많은 분이 웃을 수 있는 작품이라 생각한다"고 전했다.

어쩌면 다양한 장르를 오가며 완벽한 캐릭터 소화력을 보이던 그의 다른 선택처럼 보였지만. 이야기를 나누다 보니 밑도 끝도 없이 웃길 준비를 마친 코미디 연기 도전이 이해되는 지점이었다. 본인 또한 충전의 기회였다는 말을 전했다.

"항상 자신 있는 역할이나 연기는 없다. 늘 도전 의식을 갖고 임한다. <보안관> 때 아저씨들이 다 같이 나와서 소동극을 벌이는데 내내 경쾌하고 쿨하면서도 신나는 영화가 만들어졌다. 그때 기억이 좋아서 <보스>를 선택했다. 하지만 막상 코미디를 하려니까 고민되었고 웃기려고 하지 않고 진지하게 대본과 디렉팅에 충실하려고 했다. 예전에 연극 <룸 넘버13>으로 무대에 섰을 때가 생각났다. 저는 난처해서 땀 흘리고 울기까지 하는데 관객은 박수 치며 웃는 아이러니한 상황을 겪어봤다. 설득력과 공감력이 없다면 코미디 연기는 어렵다는 걸 실감했다."

보스, 주인공의 무게감

조우진 배우
조우진 배우(주)하이브미디어코프

순태는 조직의 보스 대신 중식계의 보스가 되고 싶어 한다. 아내의 말은 곧 법이고 딸의 부탁은 아킬레스건이다. 가족을 위해 헌신하는 가장의 무게, 중식 요리사로의 자부심이 돋보이는 캐릭터다.

조우진은 순태와의 싱크로율에 대해 "순태는 요리할 때와 싸울 때가 다르다. 이인자이지만 딸과 아내 앞에서는 서열 맨 끝으로 물러날 준비가 된 사람이라는 점이 닮았다"며 "배우로서의 탑, 보스에 오르는 건 저의 꿈도 아니다. 연기 말고는 욕도 많이 먹고 할 줄 아는 게 없다. 그저 역할에 충실히 하려고 한다"며 겸손함을 보였다.

하지만 <보스>는 <발신제한>이후 원톱 주연을 맡은 두 번째 챕터 같은 영화다. 정경호, 박지환, 이규형 중 맏형이자 주인공, 리더, 가장의 무게가 <보스>에 고스란히 들어갔다고 해도 과언이 아니다.

"순태는 모든 밸런스를 아우르며 중심을 잡아야 했다. 기둥이 되어주어야 다른 인물이 편하게 놀 수 있을 것 같았다. 아내로 나오는 슬혜씨가 코미디를 참 잘한다. 제가 던지는 액션을 잘 받아주고 다른 리액션으로 푸는데 제 연기를 곱씹을 정도로 경외심을 가졌다. 지금 저를 있게 한 '여 썰고 저 썰고'같은 무서운 대사도 아기자기한 <보스>에서 패러디된다. 원래 대사를 중화시켜 주는데 슬혜 씨와 함께 할 때 넣으면 좋을 것 같아 선물처럼 준비한 장면이다."

이어 선배 '이성민'을 향한 존경의 마음도 더했다. "저는 성민 형의 연기를 그저 관객 모드로 지켜봤다. 자연스럽게 응원하게 되고 짠했지만 한편으로는 너무 감사했다. 저도 기회가 있다면 누군가에게 힘이 될 수 있는 참여(특별출연)를 해봐야겠다고 몸소 배웠다"고 말했다.

"어쩌다 보니 현장에서 어른이 되어 있더라. 지환, 경호, 규형, 슬혜 모두 동생이라 걱정했다. 그래서 그저 순태로서 지치지 않고 달리는 걸 보여주는 게 첫 번째 의무라고 생각했다. 특히 마음의 문을 열려고 시도했다. 힘든 건 없는지, 막히는 건 없는지 대화를 자주 나누다 보니 어느새 돈독해져 있었다. 촬영이 거듭될수록 서로 기대고 정도 많이 들었다. 다들 배우로서 동경만 했었는데 이제는 사랑하는 배우가 되었다. 개인적인 고민, 살면서 느낀 공감도 스스럼없이 공유하는 사이가 되어버렸다."

조우진은 2019년 서울독립영화제의 '배우 프로젝트 60초 독백 페스티벌'에도 참여하며 후배 육성에도 적극적이다. 배우를 꿈꾸는 꿈나무를 향한 조언도 아끼지 않았다. "모두가 힘들게 일하는데 제가 감히 이런 말 할 자격이 있나 싶지만 20여 년 전 빈속에 소주 들이켜고 있던 저에게 하고 싶은 말이 있다. '꿈이 있다면 조금만 버텨 봐라. 그 꿈이 늙지 않고 건강하게 유지되도록 한다면 어떻게든 버틸 수 있지 않을까'"라며 "<보스>에도 막 데뷔한 후배도 나온다. 뭘 물어보면 그냥 제 경험담을 들려준다. '이래라저래라 보다, 나는 여기까지 해봤다'를 말해주면 거기서 영감을 얻는 건 각자의 몫인 것 같다"고 덧붙였다.

요리와 연기의 공통점

영화 <보스> 스틸컷
영화 <보스> 스틸컷(주)하이브미디어코프

요리에 진심인 순태는 맛으로 전국을 제패하려는 욕망이 크다. 중식당이 맛집으로 인정받아 프랜차이즈 계약을 앞두고 그야말로 전쟁 중이다. 때문에 조직의 보스가 되는 게 뒷전인 상황이다. 그는 요리를 배우면서는 인생의 기술, 액션을 통해서는 협업의 기쁨을 익혔다고 털어놨다.

"배우와 요리사가 비슷한 직업 같다. 요리란 혼자 만들어 내야 하는 고독한 싸움이다. 혼자 시작해서 인정받고 공감을 만들어 나간다. 요리를 배우러 갔을 때 셰프님의 표정에서 마스터의 삶이 보였다. 아무 말도 하지 않고 자기 일에 집중하는 모습에서 감동했다. 그 무표정 속 눈빛만 봐도 공감하게 되었다."

이어 "합을 짜는 액션은 '한번 신명 나게 놀아보자'는 풍물패 놀이의 마음으로 임했다. 무술팀이 조폭물로 액션 합을 짜 놓았다가도 즉석에서 저희들이 내는 아이디어를 적극 수용해 줬다. 소품을 활용한다든지, 동작을 다르게 추가해 본다든지, 뭐든 던지는 아이디어가 신선하다며 좋아했다. 특히 최후의 클라이맥스 장면을 촬영할 때는 더위 때문에 고생했지만. 숨차 오르는 소리, 땀 냄새가 만연한 현장에서 모두 즐기며 끝냈다. 고독에서 시작해서 협업과 콜라보로 비롯된 재미를 맛본 소중한 경험이었다"고 비유했다.

또한, 지난 25일 공개된 영화 <사마귀>의 마지막 결투 시퀀스도 떠올렸다. "마지막 세 사람이 뒤엉키는 액션이었다. 감정신이자 러브신, 베드신의 느낌을 주었다. 처절한 몸부림과 욕망이 한번에 터지는 액션이었는데, 셋이 찍으니 쉴 틈이 없었다. 각 캐릭터마다 감정에 맞는 액션이 정해져 있었고 이에 따라 카메라도 움직였다. 배우랑 스태프가 들고 있던 무기만 달랐지, 붐 마이크, 카메라, 조명 받침대를 들고 그 장면 집중했다. 시간이 지날수록 점차 감정에 빠지기도 하고 힘들기도 해서 다들 말이 없어졌는데, 보람은 충분히 있었다"고 강조했다.

마지막으로 추석에 개봉하는 <보스>를 극장에서 봐야 할 재미 포인트를 전하며 마무리했다.

"집에서 <사마귀>의 액션을 재미있게 보시고 해갈이 필요하다 싶으면 극장에서 <보스>로 해소하시길 바란다. 성룡 액션, 레트로 감성이 모두 신기하고 재미로 다가올 풍성함이 담긴 영화다. 요즘은 거칠고 어두운 스릴러는 대부분 OTT로 소비되는 것 같은데, <보스>는 가볍고 밝은 영화다. 젊은 층도 밉지 않은 아재들의 몸부림을 보면서 근래에 접하지 못한 새로운 트렌디한 호흡을 경험해 봤으면 좋겠다. 저희끼리 하는 이야기인데, '꽃중년은 없지만 호감형의 사자 보이즈'라고 정했다. 극장에서 보시면서 부디 귀여워해 주셨으면 좋겠다."
조우진 보스

