'보스' 조우진, 20년 전 내게 하고 싶은 말 "꿈이 있다면 조금만 더 버텨"

▲영화 <보스> 스틸컷 (주)하이브미디어코프

요리에 진심인 순태는 맛으로 전국을 제패하려는 욕망이 크다. 중식당이 맛집으로 인정받아 프랜차이즈 계약을 앞두고 그야말로 전쟁 중이다. 때문에 조직의 보스가 되는 게 뒷전인 상황이다. 그는 요리를 배우면서는 인생의 기술, 액션을 통해서는 협업의 기쁨을 익혔다고 털어놨다.



"배우와 요리사가 비슷한 직업 같다. 요리란 혼자 만들어 내야 하는 고독한 싸움이다. 혼자 시작해서 인정받고 공감을 만들어 나간다. 요리를 배우러 갔을 때 셰프님의 표정에서 마스터의 삶이 보였다. 아무 말도 하지 않고 자기 일에 집중하는 모습에서 감동했다. 그 무표정 속 눈빛만 봐도 공감하게 되었다."



이어 "합을 짜는 액션은 '한번 신명 나게 놀아보자'는 풍물패 놀이의 마음으로 임했다. 무술팀이 조폭물로 액션 합을 짜 놓았다가도 즉석에서 저희들이 내는 아이디어를 적극 수용해 줬다. 소품을 활용한다든지, 동작을 다르게 추가해 본다든지, 뭐든 던지는 아이디어가 신선하다며 좋아했다. 특히 최후의 클라이맥스 장면을 촬영할 때는 더위 때문에 고생했지만. 숨차 오르는 소리, 땀 냄새가 만연한 현장에서 모두 즐기며 끝냈다. 고독에서 시작해서 협업과 콜라보로 비롯된 재미를 맛본 소중한 경험이었다"고 비유했다.



또한, 지난 25일 공개된 영화 <사마귀>의 마지막 결투 시퀀스도 떠올렸다. "마지막 세 사람이 뒤엉키는 액션이었다. 감정신이자 러브신, 베드신의 느낌을 주었다. 처절한 몸부림과 욕망이 한번에 터지는 액션이었는데, 셋이 찍으니 쉴 틈이 없었다. 각 캐릭터마다 감정에 맞는 액션이 정해져 있었고 이에 따라 카메라도 움직였다. 배우랑 스태프가 들고 있던 무기만 달랐지, 붐 마이크, 카메라, 조명 받침대를 들고 그 장면 집중했다. 시간이 지날수록 점차 감정에 빠지기도 하고 힘들기도 해서 다들 말이 없어졌는데, 보람은 충분히 있었다"고 강조했다.



마지막으로 추석에 개봉하는 <보스>를 극장에서 봐야 할 재미 포인트를 전하며 마무리했다.



"집에서 <사마귀>의 액션을 재미있게 보시고 해갈이 필요하다 싶으면 극장에서 <보스>로 해소하시길 바란다. 성룡 액션, 레트로 감성이 모두 신기하고 재미로 다가올 풍성함이 담긴 영화다. 요즘은 거칠고 어두운 스릴러는 대부분 OTT로 소비되는 것 같은데, <보스>는 가볍고 밝은 영화다. 젊은 층도 밉지 않은 아재들의 몸부림을 보면서 근래에 접하지 못한 새로운 트렌디한 호흡을 경험해 봤으면 좋겠다. 저희끼리 하는 이야기인데, '꽃중년은 없지만 호감형의 사자 보이즈'라고 정했다. 극장에서 보시면서 부디 귀여워해 주셨으면 좋겠다."

