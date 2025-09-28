'보스' 조우진, 20년 전 내게 하고 싶은 말 "꿈이 있다면 조금만 더 버텨"

▲
조우진 배우(주)하이브미디어코프
순태는 조직의 보스 대신 중식계의 보스가 되고 싶어 한다. 아내의 말은 곧 법이고 딸의 부탁은 아킬레스건이다. 가족을 위해 헌신하는 가장의 무게, 중식 요리사로의 자부심이 돋보이는 캐릭터다.
조우진은 순태와의 싱크로율에 대해 "순태는 요리할 때와 싸울 때가 다르다. 이인자이지만 딸과 아내 앞에서는 서열 맨 끝으로 물러날 준비가 된 사람이라는 점이 닮았다"며 "배우로서의 탑, 보스에 오르는 건 저의 꿈도 아니다. 연기 말고는 욕도 많이 먹고 할 줄 아는 게 없다. 그저 역할에 충실히 하려고 한다"며 겸손함을 보였다.
하지만 <보스>는 <발신제한>이후 원톱 주연을 맡은 두 번째 챕터 같은 영화다. 정경호, 박지환, 이규형 중 맏형이자 주인공, 리더, 가장의 무게가 <보스>에 고스란히 들어갔다고 해도 과언이 아니다.
"순태는 모든 밸런스를 아우르며 중심을 잡아야 했다. 기둥이 되어주어야 다른 인물이 편하게 놀 수 있을 것 같았다. 아내로 나오는 슬혜씨가 코미디를 참 잘한다. 제가 던지는 액션을 잘 받아주고 다른 리액션으로 푸는데 제 연기를 곱씹을 정도로 경외심을 가졌다. 지금 저를 있게 한 '여 썰고 저 썰고'같은 무서운 대사도 아기자기한 <보스>에서 패러디된다. 원래 대사를 중화시켜 주는데 슬혜 씨와 함께 할 때 넣으면 좋을 것 같아 선물처럼 준비한 장면이다."
이어 선배 '이성민'을 향한 존경의 마음도 더했다. "저는 성민 형의 연기를 그저 관객 모드로 지켜봤다. 자연스럽게 응원하게 되고 짠했지만 한편으로는 너무 감사했다. 저도 기회가 있다면 누군가에게 힘이 될 수 있는 참여(특별출연)를 해봐야겠다고 몸소 배웠다"고 말했다.
"어쩌다 보니 현장에서 어른이 되어 있더라. 지환, 경호, 규형, 슬혜 모두 동생이라 걱정했다. 그래서 그저 순태로서 지치지 않고 달리는 걸 보여주는 게 첫 번째 의무라고 생각했다. 특히 마음의 문을 열려고 시도했다. 힘든 건 없는지, 막히는 건 없는지 대화를 자주 나누다 보니 어느새 돈독해져 있었다. 촬영이 거듭될수록 서로 기대고 정도 많이 들었다. 다들 배우로서 동경만 했었는데 이제는 사랑하는 배우가 되었다. 개인적인 고민, 살면서 느낀 공감도 스스럼없이 공유하는 사이가 되어버렸다."
조우진은 2019년 서울독립영화제의 '배우 프로젝트 60초 독백 페스티벌'에도 참여하며 후배 육성에도 적극적이다. 배우를 꿈꾸는 꿈나무를 향한 조언도 아끼지 않았다. "모두가 힘들게 일하는데 제가 감히 이런 말 할 자격이 있나 싶지만 20여 년 전 빈속에 소주 들이켜고 있던 저에게 하고 싶은 말이 있다. '꿈이 있다면 조금만 버텨 봐라. 그 꿈이 늙지 않고 건강하게 유지되도록 한다면 어떻게든 버틸 수 있지 않을까'"라며 "<보스>에도 막 데뷔한 후배도 나온다. 뭘 물어보면 그냥 제 경험담을 들려준다. '이래라저래라 보다, 나는 여기까지 해봤다'를 말해주면 거기서 영감을 얻는 건 각자의 몫인 것 같다"고 덧붙였다.
요리와 연기의 공통점