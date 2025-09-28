아마존이 또 해냈다, 2025년의 고부갈등은 이런 모습

▲
드라마 <걸프렌드> 스틸컷아마존 프라임 비디오
아마존 프라임 비디오의 리미티드 시리즈 <걸프렌드>가 공개되었다. 넷플릭스나 디즈니+ 등 거대한 충성 고객층을 확보하지 않은 타 기업체 산하의 OTT는 콘텐츠의 압도적인 양이나 기존 IP보다는 작품성으로 승부를 보는 경향성이 있는데, 동명의 소설을 원작으로 한 <걸프렌드> 역시 아마존의 그러한 방향성을 선명하게 드러내는 작품이다.
익숙한 소재, 다른 접근법
<걸프렌드>의 플롯은 어디선가 들어 본 듯하다. 의사 '다니엘(로리 데이비슨 분)'을 집착적으로 보호하는 엄마 '로라(로빈 라이트 분)'와 그들의 삶에 새로이 등장한 다니엘의 여자친구 '체리(올리비아 쿡 분)'의 대립이다. 아침드라마에서의 고부갈등으로, 혹은 그럴싸한 심리 스릴러 작품에서의 아이러니로 자주 등장하는 소재다. 그렇다면 <걸프렌드>는 어떻게 이러한 선례들과 스스로를 구분할 수 있었을까.
일차적인 답은 바로 '여성 캐릭터에게로의 집중'에 있다. 물론, 어머니와 여자친구의 대립이라는 소재에서 여성 캐릭터에게 집중하지 않기가 오히려 어려운 일 아니냐는 물음이 존재할 수 있다. 하지만 한 미디어에서 특정 캐릭터에게 초점을 맞추는 행위는, 상당한 분량만을 주는 것과 다르다. 전통적으로 고부갈등을 다루는 작품에서는 두 여성 사이에 끼어 있는 남성 캐릭터의 선택에 무게를 실었다. 남자가 내리는 판단에 의해 집착성 강한 시어머니가 악녀 취급되거나 여자친구가 방해꾼으로 단정 지어지는 등, 주인공 남성이 내린 판단이 관객의 입장에서도 완전히 옳은 것으로 보이게 만드는 경향이 짙었다.
반면, <걸프렌드>는 여기서 궤를 달리한다. 다니엘은 분명 갈등의 중심에 있는 캐릭터이고, 여느 작품에서처럼 어머니 로라와 여자친구 체리 사이에서 갈팡질팡하는 모습을 보이지만, 작품의 초점은 로라와 체리 두 여성에게 있다. 매 화가 시작될 때마다 나오는 '시점 카드'가 체리와 로라의 것뿐이라는 데서 이것이 입증된다. <걸프렌드>는 단순히 재미있는 볼거리 취급되던 두 여성의 '머리채 잡는 싸움'에 스포트라이트를 씌우기보다는, 그러한 갈등으로 치달을 수밖에 없었던 오해의 발달 과정을 심리적으로 선명하게 그려낸다. 거짓말을 해서라도 로라에게 잘 보이고 싶어 했던 체리와, 그러한 체리를 결코 좋게 볼 수 없었던 로라의 시점이 드라마 내에서 번갈아 진행되면서, 시청자는 이 둘의 시점에 각각 공감할 수 있게 된다.