아마존이 또 해냈다, 2025년의 고부갈등은 이런 모습

▲드라마 <걸프렌드> 스틸컷 아마존 프라임 비디오

그래서 착하기만 하냐고요? 여전히 미쳤습니다



그렇다면 <걸프렌드>는 '캣파이트(catfight, 두 여성의 물리적이거나 심리적인 싸움을 희화화할 때 사용되는 용어)'로 소모되던 두 여성 모두가 '상황의 피해자'라고 재해석하는 데서 그치는 것일까? 그 어느 때보다도 여성 혐오적인 시각의 배제와 페미니스트적 관점이 중요해진 지금, 전통적인 '악녀'를 일종의 안티히어로로 재구성하는 것은 결코 낯선 일이 아니다. 당장 디즈니의 실사영화 <말레피센트> 시리즈, 혹은 <크루엘라>가 기존 애니메이션에서 악역으로 그려지던 인물을 '오해받은 선인'으로 그려낸 것만 보아도 그러한 경향성을 알 수 있다.



<걸프렌드>는 여기서 한 발짝 더 나아가서, 기존의 가치적 판단으로 그렇게 '선하지 않은' 여성 인물들을 고스란히 그려내면서도 이들을 시청자의 비난을 자아내기 위한 소모적 도구로 사용하지 않는, 어렵고 절묘한 노선을 선택했다. 작중 체리는 정육점을 운영하는 홀어머니 밑에서 자라 분명한 신분 상승 욕구가 있는 캐릭터로 그려진다. 의사이자 부잣집 출신인 다니엘과 선뜻 연애와 결혼에 나서기로 한 것도 이러한 욕망을 바탕으로 한 결정임은 분명하다. 동시에 본인의 어머니마저도 질리게 만드는 소유욕과 집착력을 지닌 여자이기도 하다. 이와 반대로 로라는 성인이 된 아들의 일거수일투족을 통제하려고 드는 사람이고, 강박과 경계심에 쉽사리 장악되어 주변 인물들조차 학을 떼는 인물인데다가, 남편과 여성 애인을 동시에 둔 양성애자이기도 하다.



체리와 로라의 이러한 경향성은 지금껏 미디어에서 묘사해 온 바에 의하면 충분히 '악역'으로 그리고도 남을 수 있을 정도다. 특히 로라가 더 그런데, 남성 중심적 사회에서 여성 애인과 적극적인 관계를 보이는 모습은 '처벌받고 교정받아야 할' 대상으로 그려지기 쉽기 때문이다. 당장 샤론 스톤 주연의 <원초적 본능>에서도 여주인공의 동성애적 성향은 그녀와 그녀의 애인들을 파국으로 몰고 가고, 최후의 순간에서 남성 주인공과 함께하는 것이 일종의 '회개'로서 그려지기 때문이다.



하지만 <걸프렌드>는 이러한 가치 중심적 잣대를 로라와 체리에게 들이밀지 않는다. 물욕이나 양성애 성향 등 두 캐릭터를 구성하는 것들이 그저 그들의 인물성으로 드러날 뿐, 결함이나 질책받을 요소로 그려지지 않는 것이다. '악한 사람처럼 보였던 이들이 사실 선했다'라는 레토릭은 <걸프렌드>의 치밀한 각본 속에서 '이 사람들은 악하게 보일 수도 있고, 선하게 보일 수도 있다. 그러나 이는 중요하지 않다'로 탈바꿈한다. 각자 원하는 것을 얻기 위해 치열하게 싸우는 로라와 체리의 이야기 속에서, 이들은 비로소 평가받아야 할 인물이 아니라 복합적이고 주체적인, 온전한 인간으로 거듭난다.



이처럼, <걸프렌드>는 우리에게 익숙했던 소재를 두 여성의 관점에서 재해석함은 물론이고, 거기서 한 단계 더 나아가 여성 캐릭터를 가치 판단의 영역에서 끄집어내 버리기까지 하는 과감함을 선보였다. 짧으면서도 강렬한 심리 스릴러 드라마가 보고 싶다면, 그리고 올리비아 쿡과 로빈 라이트 등 노련한 여배우들이 이 극본에 숨을 불어넣는 마법적 순간을 목격하고 싶다면 아마존 프라임 비디오에서 <걸프렌드>를 감상해 보는 것은 어떨까.

