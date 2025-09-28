'신'인 감독 김연경, 언더를 '원더'로 바꿀 수 있을까

▲지난 시즌 챔프전에서 김연경과 격돌했던 표승주는 김연경이 이끄는 필승 원더독스의 초대 주장이 됐다. 한국배구연맹

지난 시즌 흥국생명 핑크스파이더스를 5번째 챔프전 우승으로 이끌며 정규리그와 챔프전 MVP를 독식하고 현역 생활을 마감한 김연경의 은퇴 후 행보는 배구팬들의 큰 관심 거리였다. 소속팀 흥국생명이나 대표팀에서 코치로 지도자 생활을 시작할 거라는 의견도 있었고 현역 시절부터 <나 혼자 산다>와 <놀면 뭐하니?> 등에 출연해 뛰어난 예능감을 보여줬던 만큼 예능인으로 변신할 거라는 예상도 있었다.



하지만 김연경은 자신의 전부인 배구를 놓지 않으면서도 자신을 그리워하는 배구팬들을 가깝게 만날 수 있는 길을 찾았다. MBC에서 새롭게 선보이는 배구예능 <신인감독 김연경>에 출연하는 것이다. '0년 차 신인감독' 김연경의 도전기를 그릴 <신인감독 김연경>은 '패배는 곧 해체위기'라는 정신으로 진짜 구단주가 나타날 때까지 승리로 경쟁력을 증명하려는 김연경과 선수들의 도전을 보여줄 예정이다.



첫 방송이 시작되기 전부터 이미 김연경이 지도할 '필승 원더독스' 멤버들의 면면이 공개됐다. 하지만 '필승 원더독스'의 멤버를 보면 프로 8구단이 되기엔 많이 약해 보이는 것이 사실이다. 실제로 필승 원더독스 멤버들 중 프로 구단에서 풀타임 주전으로 활약한 경험이 있는 선수는 표승주와 이나연, 김나희 정도 밖에 없다. 나머지는 대부분 백업을 전전하다 경쟁력이 없다고 판단돼 팀에서 방출된 선수들이다.



하지만 <신인감독 김연경>은 약체로 평가 받는 '언더독' 선수들이 '원더'로 도약하기 위한 과정을 보여주는 프로그램이다. 김연경 감독의 열정과 지도력, 그리고 선수 개개인의 사연과 노력들이 잘 전달된다면 충분히 시청자들에게 어필할 수 있을 것이다. <신인감독 김연경>에서는 김연경에게 다소 부족할 수 있는 예능적인 요소를 더하기 위해 세븐틴의 부승관이 매니저 역할로 출연할 예정이다.



<신인감독 김연경>이 많은 사랑을 받아 높은 시청률을 기록하고 구단주가 나타나 필승 원더독스 선수들이 주축이 된 8구단이 탄생한다면 더할 나위 없이 좋을 것이다. 하지만 V리그 여자부에서 8번째 구단 탄생은 말처럼 쉬운 일이 아니다. 최종 목표인 8구단 창단까진 가지 못해도 필승 원더독스에서 프로에 재입단해 활약하는 선수가 나온다면 <신인감독 김연경>은 충분히 성공한 프로그램이 될 것이다.

