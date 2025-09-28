'신'인 감독 김연경, 언더를 '원더'로 바꿀 수 있을까

지난 2019년 6월부터 2021년 1월까지 첫 시즌이 방송된 JTBC의 <뭉쳐야 찬다>는 '전설들의 조기축구'라는 부재에서 알 수 있는 것처럼 타 종목의 레전드 선수들이 조기 축구에 도전하는 축구예능 프로그램이었다. 평생 다른 종목에 몰두했던 선수들인 만큼 축구에 대한 이해도가 떨어져 많은 웃음을 주기도 했지만 회를 거듭할수록 축구를 잘하는 선수들이 새 멤버로 투입되면서 점점 수준이 높아졌다.
지금은 제작진과 방송국의 불화로 두 프로그램으로 쪼개졌지만 2022년부터 방송을 시작한 <최강야구>는 은퇴한 야구 선수들이 승률 7할을 목표로 고교 및 대학, 독립리그 선수들과 경기를 치르는 프로그램이었다. 초반엔 예능으로 프로그램을 접하던 선수들도 정확한 목표가 나오고 연봉 협상, 방출 같은 프로 구단의 시스템 도입과 아마추어 선수들의 프로 지명 등이 이어지면서 진지한 야구 프로그램이 됐다.
28일 MBC에서는 새 배구 예능 <신인감독 김연경>을 선보인다. 지난 시즌을 끝으로 은퇴한 '배구여제' 김연경이 '0년 차 신인 감독'으로 돌아가 방출선수와 실업선수, 은퇴선수들을 모아 배구단을 창단해 배구계 판도를 뒤흔들 8번째 프로구단이 되는 것을 목표로 한다. 과연 한국 여자배구 역사상 최고의 선수로 꼽히며 한 시대를 풍미했던 김연경은 감독으로서도 시청자들을 놀라게 할 결과를 만들 수 있을까.