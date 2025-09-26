역대급 기록 전쟁... 2025 MVP는 폰세인가, 디아즈인가?

케이비리포트/최감자

단일 시즌 최다 탈삼진 기록을 세운 한화 폰세(출처: 2025 KBO야매카툰 중)거기에 폰세는 올시즌 규정 이닝을 소화한 투수 중 유일하게 1점대 평균자책점을 유지하고 있다. 평균자책점(1.85), 다승(17승), 승률(0.944), 탈삼진(242) 부문에서 모두 1위인 폰세는 2011시즌 윤석민 이후 14년 만에 투수 4관왕을 달성할 기세다. 무엇보다 한화가 2006년 이후 19년 만에 다시 우승 경쟁을 펼치게 한 1등 공신이 바로 폰세라는 점에서 MVP 표심을 자극할 가능성이 높다.하지만 폰세 독주 구도를 깬 삼성 거포 디아즈의 활약도 만만치 않다. 올 시즌 디아즈는 단일 시즌 최다 타점(150개)과 외국인 최다 홈런(49개)이라는 대기록을 동시에 새로 썼다. 잔여 4경기에서 단 한 개의 홈런만 보태면 KBO리그 사상 최초로 '50홈런+150타점'을 달성하게 된다.홈런, 타점, 장타율 1위(0.636)로 타격 3관왕을 사실상 확정한 디아즈는 각 부문별 2위와 격차가 크고 투고타저 시즌을 거스르는 성적을 냈다는 것이 특장점이다. 특히 시즌 초반 부진 이후로는 슬럼프 없이 팀 타선을 이끌며 삼성의 5강 경쟁을 이끌었다는 점도 주목해봐야 한다.