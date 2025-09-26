한국에서 나고 자랐는데 무조건 떠나라? "다른 잣대로 봐야"

▲
EBS 빈정현 PDEBS 홍보부
우리나라는 단일민족을 강조해 왔다. 하지만 현재 길거리에서 외국인을 쉽게 만날 수 있다. 여행 온 외국인도 있겠지만 우리나라에 정착해 살아가는 외국인도 있다, 때문에 우리나라에서 태어나 성장해 같은 한국어를 모국어로 인식하는 외국인도 있다. 이들의 어려움은 없을까?
지난 22일 방송된 EBS 1TV <다큐프라임>에서는 '시민 미완: 경계의 청년들' 편이 전파를 탔다. 이날 방송에서는 동물 탈을 쓴 이주 배경 청년과 재외 동포 후손들이 우리나라에서 어떻게 살아가는지를 담았다. 다큐 이야기가 궁금해 지난 24일 경기도 고양시 일산에 위치한 EBS에서 빈정현 PD를 만났다. 다음은 빈 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
"한국어를 모국어처럼 쓰며 자랐는데..."
- 방송 끝낸 소회가 어때요?
"방송이 끝나면 늘 비슷한 생각이 드는 것 같아요. 러닝 타임의 압박이 있다 보니 꼭 담았어야 하는 내용이 있는데 놓친 건 없는지 되돌아보게 되는 마음이 먼저 들고요. 특히 출연의 용기가 필요한 아이템을 다룰 경우 출연자분들께서 이 다큐를 어떻게 보셨을까 걱정도 되고 궁금해집니다. 다행히 출연했던 청년분들께서 방송 보고 자신의 이야기를 할 수 있었던 것이 좋은 기회였다고 얘기를 해 주셔서 안심이 좀 됐습니다."
- 이주 배경 청년에 대해 주목하신 이유가 있을까요?
"제가 몇 년 전 아동 인권에 관한 다큐와 저출생 관련 다큐를 했었거든요. 그 두 이슈를 취재하는 과정에서 미등록 이주 아동 그리고 인구 위기 하나의 대안으로서 이주민 이슈를 접할 수밖에 없었는데, 당시 그 주제들을 정면으로 다루지는 못했어요. 그래서 이주민 이슈에 대한 부채감과 관심을 계속 갖고 있었는데요. 그중에서도 이주 배경 청년에 대해서 주목하게 됐던 데는 많은 이주민 관련 이슈 중 2025년 현시점에, EBS에서 다뤄야 할 주제는 무엇일까에 대한 문제의식이 있었어요. 그 해답이 이주민 2세대가 한국 사회에 등장하고 있는 점에 대해 다뤄야겠다고 생각했습니다."
- 왜요?
"1990년대 이후부터 우리나라에 결혼이주민, 외국인 노동자 등 본격적으로 이주민이 유입되기 시작했죠. 한국에서 태어났거나 본국에서 데려온 자녀들이 이제는 청년기에 접어들었을 텐데 지금 어떻게 살고 있을까에 대한 궁금증이 있었고요.
또 여러 전문가분께 자문 구하면서 2세대 중에서도 한국 국적이 없는 이주 배경 청소년들이 성인 되면서 겪게 되는 어려움을 접했어요. 이주 아동·청소년들이 유엔아동권리협약에 의해서 아동·청소년기에는 그래도 보호를 받고 한국의 공교육도 받을 수 있어요. 하지만, 이들이 성년이 되는 순간 모든 문제가 시작 되죠. 결국 체류 자격과 관련된 문제인데요. 이들의 자립과 정착의 문제가 우리 사회에서 점점 중요한 이슈가 될 것이라는 말씀 듣게 되면서 청년기에 진입하는 이주민 2세대로 다큐의 초점을 좁히게 됐습니다."
- 그럼, PD님은 이 다큐 연출 전에 이주민에 대한 생각은 어땠나요?
"기사나 매체를 통해 많이 접할 수 있었던 건 아무래도 이주 노동자와 관련된 열악한 노동환경, 인권 유린에 대한 이슈들이었죠. 그리고 인구 위기에 대한 문제를 다루면서 이주민 없이는 돌아가지 않는 지역들과 산업 현장들도 목격했고요. 저는 이들이 결국 우리나라가 필요로 해서 오는 사람들이라고 생각해요. (이들과) 공존의 방법을 찾는 것이 결국은 한국에도 이로운 일 아닐까란 생각들을 했었습니다.
그러던 중 한국청소년정책연구원 양계민 박사님이 진행하신 종단 연구와 실태 조사 자료를 보게 됐어요. 거기에 눈을 확 끄는 부분이 있었는데요. 이주 배경 청소년들이 한국의 일반 청소년들보다 한국 사회를 더 긍정적으로 생각하고 있다는 통계였죠. 그리고 '나는 한국에 사는 것이 자랑스럽다', '나는 한국 사회에 기여하고 싶다'는 문항에 90% 이상이 '그렇다'고 응답했어요. 저는 이 부분이 공존의 방법을 찾을 수 있는 실마리 같았습니다. 그리고 이번 다큐의 시작을 여는 대전제이기도 했고요."
- 출연자들 섭외 과정이 어땠나요?
"엄청 많이 뒤졌어요. 기사, 유튜브, SNS 등 가리지 않고 많이 찾았고 과거 다문화 관련 프로그램에 출연한 아이가 이제는 청년이 됐을 텐데 하며 뒤져보기도 하고. 그렇게 컨택해서 저희의 취지를 설명하고 미팅을 제안했을 때 응해준 분들도 있었지만 경계하고 거절하는 분들도 많았어요. 한국에서는 외국인의 신분이기 때문에 혹시라도 사기를 당하거나 위험한 제안은 아닐지, 굳이 본인이 방송에 나가서 자신의 힘들었던 이야기를 해야 할 필요가 있을지 많이 조심스러웠을 거예요.
라포 없이 덤비는 건 안 되겠다고 생각해서 글로벌 청소년센터와 이주 아동을 위해 헌신하시는 활동가, 전문가분들에게 자문도 받고 청년들 소개도 받고요. 장학재단을 통해 소개받은 청년들도 있고, SNS 통해 직접 섭외한 청년도 있고. 여러 방법 총동원해서 각각의 대표성 지닌 청년들을 만나게 됐습니다."