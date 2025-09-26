한국에서 나고 자랐는데 무조건 떠나라? "다른 잣대로 봐야"

▲<다큐 프라임>의 한장면 EBS

- 출연자들에게 프로그램 말했을 때 반응이 어땠나요?

"일단 출연자분들이 EBS에 대한 신뢰가 있었어요. EBS 교육 방송이니까 자신들을 자극적인 방식으로만 다루지는 않을 것이라는 믿음이 있었던 것 같아요. 그리고 '시청자분들이 이주 배경 청년인지 모르게 저희가 초반에는 당신에게 동물 탈을 씌울 거예요. 어떤 어려움을 겪는 한국 청년인 것처럼 보여주고 싶어요'라고 했을 때 이 제안을 어떻게 받아들일까 조심스러웠는데 다들 되게 좋아해 줬던 것이 다행이었습니다."



- 출연자들 보면 외국인 2세도 있지만 재외동포도 있잖아요. 출연자를 어떻게 구성할지도 고민이었을 것 같아요.

"대부분의 시청자분은 '다문화'라는 용어 정도 아실 것 같아요. 저도 그랬고요. 하지만 자료를 보고 자문을 받으면서 이주민 2세대들의 이주 배경과 처한 상황이 너무나 다양하다는 것을 알게 됐습니다. 저희가 주목했던 건 한국 국적이 없는 외국인 가정 자녀인데요. 한국의 이주 배경 청년의 지형도를 보여줄 수 있도록 대표성을 지닌 출연자들로 구성하고 싶었어요.



현재 한국에 중도 입국 아동 및 재외동포 자녀들이 증가하고 있는 부분, 올 3월 법무부의 미등록 이주 아동 구제 대책 연장 발표 등 현재의 통계나 제도적 변화도 반영할 수 있었으면 했고요. 그런 고민 속에서 최종적으로 외국인 배우자의 전혼자녀, 재외동포 자녀, 미등록 이주 아동으로 성장한 청년, 올해 새로 신설된 비자를 취득한 1호 청년의 이야기를 담게 되었습니다."



- 한국 청년들은 한국을 떠나고 싶어 하잖아요. 근데 출연진들은 왜 한국에서 살고 싶어 할까요?

"가면을 쓴 출연자들 코드네임을 보면 '하마9', '호랑이24' 등 숫자가 들어가 있어요. 그 숫자는 이들이 한국에서 살았던 햇수를 의미합니다. 짧게는 9년 차부터 길게는 24년 차 청년까지 있는 건데요. 굉장히 많은 것들이 형성되는 성장기에 한국에서 살았다는 의미죠. 저는 이 청년들이 한국에서 살고 싶어 하는 건 당연하다고 생각해요.



사실 저는 한국에서 살 것인지를 걱정하지 않거든요. 한국에서 한국인으로 태어났다는 사실 하나로 저는 한국에서 살 수 있는지 걱정하지 않죠. 근데 이들은 한국에서 살고 싶다는 마음 갖고 살 수밖에 없는 상황인 거죠. 다큐에서 이주인권연구소의 김사강 박사님이 인터뷰로도 설명하시는데요. 이들은 한국어를 모국어처럼 쓰면서 자랐고, 한국 문화에 적응하며 자랐죠. 부모님 나라로 돌아가도 거기에는 아무런 사회적인 네트워크가 없어서. 제대로 살기 어려운 거예요."



- 출연자들이 본국과 한국에서 자기를 어떻게 생각할지 말했잖아요. 의도는 뭘까요?

"다큐의 제목이 '시민 미완: 경계의 청년들'인데요. 저희는 그 빈칸 채우는 질문이 이 청년들이 경계에 서 있음을 보여줄 수 있을 거라고 생각했어요. 그러니까 자기의 국적인 나라 그리고 지금껏 살아온 나라, 이 두 나라에서 자신을 어떻게 보는가죠. 양쪽 모두 온전히 자기 나라 사람이라고 생각하지 않는 그 경계에 서 있는 걸 단적으로 보여줄 수 있겠다고 생각했고요. 그리고 한편으로 그 빈칸은 시청자들에게 던지는 질문이기도 했어요. 당신은 이 청년들을 어떻게 바라보고 있는지 생각해 보게 하는 질문이 되길 바랐습니다."



"한국인 정체성에 가깝게 성장한 청년들, 안정적 체류 자격 주어졌으면"



- 스리랑카 국적의 이완씨가 나와요. 한국 이름인 것 같은데, 이름에 얽힌 이야기가 있을 것 같아요.

"스리랑카 이름이 엄청 길더라고요. IVAN이 이름 중 일부인데 그 이름을 따서 이완이라고 한국 이름을 만든 것 같아요. 학교 출석부라든지 편의적 측면도 있었겠죠? 마지막 출연자로 나왔던 이두안씨도 필리핀 이름은 레투안이에요. 학창 시절 선생님이 외국 이름 때문에 본의 아니게 주목받고 차별받을까 봐 레투안과 가장 비슷한 이두안이라는 한국 이름을 지어주셨대요."



- 이완씨 같은 경우는 한국에서 태어나고 쭉 자란 것 같아요.

"경기도 포천 토박이죠. 이완씨의 부모님은 한국에 일하러 온 이주노동자인데요. 일하러 오실 때는 합법적인 비자로 오셨지만, 허락된 체류 기간을 초과하면서 미등록 신분이 되었죠. 이완씨도 결국 부모의 체류 자격에 묶이기 때문에 미등록 이주 아동으로 성장했고요."



-이완씨 어머니인 잔디마씨는 22년 만에 스리랑카 가서 부모님 뵈었다고 나와요. 왜 그런가요?

"단속이나 추방 위험이 있으니, 스리랑카에 가실 수가 없었던 상황이었죠. 그런데 2021년에 법무부가 국내 장기 체류 미등록 이주 아동들 위한 구제 대책을 냈어요. 그 대책으로 이완씨가 중학생 때 임시 체류 자격 받았고, 어머님 역시 미성년 자녀의 보호자 자격으로 임시 체류 자격 받으면서 비로소 스리랑카에 가서 부모님을 잠깐이나마 뵐 수 있었죠."



- 부모의 체류자격이 자녀에게도 이어지면서 생기는 문제들이 있는 거네요.

"사실 미등록 이주 아동 관련 콘텐츠에 이런 댓글들이 굉장히 많이 달려요. 너희 나라로 돌아가면 되는 거 아니냐고요. 제가 다큐에서 강조하고 싶었던 건 이 아이들이 이 나라에서 태어난 것이 이들의 선택은 아니라는 겁니다. 스스로 결정한 게 아무것도 없어요. 결국은 부모를 따라서 한국에 왔거나 한국에서 태어난 것이기 때문에 이들에 대해서는 다른 잣대로 봐주시길 바라면서 조심스럽게 다뤘습니다."



- 몽골 국적인 마리나씨는 겉모습이 한국 사람이잖아요. 때문에 자기가 몽골 국적이란 걸 말하지 않으면 모를 것 같거든요. 어떤 부분이 어렵다고 하나요?

"마리나씨는 가장 한국인으로서 정체성이 강한 출연자였어요. 외모도 너무 한국인이죠. 본인이 얘기 안 하면 아무도 외국인인지 모르고, 생각도 태도도 너무나 한국인인데 번번이 어딘가에 지원하거나 신청할 때, 자기의 존재를 증명해야 되는 자리에서는 외국인이 돼버리니까 그런 것들에 대한 좌절감이 더 컸던 것 같아요."



- 고려인 후손과 조선족 후손 청년도 나와요. 이들이 느끼는 한국은 다른 외국인 청년과 다를 것 같은데.

"맞아요. 두 청년에겐 '고국'이란 개념이 있더라고요. 고려인 4세 엄빅토리아씨가 인터뷰에서도 말하는데요. 우즈베키스탄에서도 한국에서도 똑같이 '네 나라로 돌아가'라는 얘기를 듣는다, 대체 내 나라는 어디일까? 생각하게 된다고요. 동포 청년들의 경우는 그런 점에서 혼란스러웠다고 고백하기도 했습니다."



- 대한민국에 이주 배경 청소년이 증가한다던데 한류 영향일까요?

"저는 복합적이라고 생각해요. 한 가지 확실한 건 수치상으로만 보면 한국이 과거에는 이민 보내는 나라였다면 지금은 이민 오는 나라가 되어 가고 있거든요. 2024년 우리나라 체류 외국인 수를 보면 265만 명 정도 돼요. 저는 한류의 영향도 있겠지만 그만큼 우리나라가 경제적으로 선진국이 된 이유도 있는 것 같고요. 또 많은 전문가분은 우리나라가 필요에 의해 문을 열었고, 그들이 오면서 아이들이 함께 오게 된 것이라고도 설명하세요."



- 이번 다큐로 말하고 싶었던 메시지는 뭘까요?

"사실 저도 '이주 배경'이라는 용어는 이 다큐를 하면서 처음 알았어요. 다문화라는 용어는 익숙하지만 사실 우리 정책상 다문화는 국제결혼 가정과 그 자녀를 의미해요. 2025년 대한민국에 '다문화'라는 용어로 포괄되지 않는 다양한 이주 배경을 지닌 아동과 청년들이 있다는 걸 알리고 싶었고, 적어도 한국에 성장 기반을 두고, 한국 문화 안에서 한국인의 정체성에 가깝게 성장한 청년들에게는 조금 다른 트랙의 안정적인 체류 자격이 주어지면 좋겠다는 메시지를 담고 싶었습니다."

