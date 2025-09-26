부산영화제, 관객 17만명 '역대급' 흥행... 박광수 이사장 "국비 지원 기대"

▲
26일 오전 부산 영화의전당에서 열린 30회 부산국제영화제 결산기자회견성하훈
30회 부산국제영화제가 17만 관객(17만 5889명)을 기록하며 코로나19 종식 이후 최다 관객을 기록했다. 30회라는 상징성에 더해 거장 감독과 배우 등이 대거 방문한 결과가 관객 증가로 이어진 모습이다. 특히 아시아필름마켓의 반등과 함께 커뮤니티비프의 인기도 크게 상승하면서 영화제 흥행에 도움이 됐다. 동네방네비프 등 관객 친화형 프로그램의 성장도 두드러졌다.
부산영화제가 26일 오전 영화의전당에서 결산 기자회견을 열고 올해 관객 수 및 주요 성과를 공개했다. 박광수 이사장은 "지난해보다 관객 수가 2만 명이 넘게 증가했다"고 강조하면서 "이재명 대통령과 정청래 대표, 국회 문체위원장 등이 찾아주셨다"며 "국비 지원 증액을 기대한다"고 말했다. 또한 "2022년 예산 중 국비가 20%를 차지했으나 올해 4%로 떨어졌다"면서 "글로벌 최고 영화제로 발전하기 위해서 정부의 적극적인 재정 지원이 있기를 부탁드린다"고 강조했다.
박 이사장은 "대통령 방문과 관련해 대통령이 영화를 다 봤는지 묻는 분들이 있었다"면서 "영화를 다 보셨고, (관객과의 대화에서) 질문도 하시고, 영부인도 같이 질문하셨다"며 "이런 게 특별한 부분으로 보여진다"고 설명했다.
특히 대통령의 영화제 방문을 '한가하다'고 논평했던 야당의 반응에 대해서는 "정치인들만 오신 게 아니고 다른 나라의 문화부 장관 같은 분들이 많이 오셨다"면서 인도, 방글라데시, 몽골 등에서 장 차관급 인사들이 영화제를 찾은 것을 거론하며 "그분들이 한가해서 오신 것은 아닐 것이고, 부산영화제가 뭐가 잘 되는지 보기 위해 오셨던 것 같다"고 말했다.
개막식 지연, 심사위원장 발언 논란은 영화제 풍경 중 하나
정한석 집행위원장은 경쟁영화제로 전환된 첫 번째 행사에 대해 "결과적으로는 14편의 작품들이 선의의 경쟁을 펼쳤고, 나홍진 심사위원장을 비롯한 7인의 심사위원이 심사하는 과정을 중간중간에 지켜봤는데, 예상했던 대로 굉장히 성실하고 치열한 논의를 통해 심사 결과에 도달했다"며 폐막식에서 결과를 확인할 수 있을 것 같다"고 말했다.
아울러 "경쟁작 중 일본 영화 <고양이를 놓아줘>라고 하는 작품과 스리랑카의 <스파이 스타>라는 작품은 부산영화제의 경쟁 부문에 선정됐다는 공식 발표가 난 이후에 해외 세일즈사들을 각각 구하게 됐다"며 "애초 목적했던 그대로 아시아 영화를 위한 좀 더 영향력 있는 플랫폼을 만들고 싶다고 전제했을 때 그것이 이 경쟁 부문에 뛰어드는 주체자들에게도 산업적인 방면 안에서 심리적인 효과들이 일어나고 있구나라는 거를 깨닫게 됐다"고 강조했다.
그는 개막식이 1시간 가까이 지연된 것과 나홍진 심사위원장의 발언이 무례 논란을 빚은 것에 대해서도 "올해 개막식에 참석하는 게스트들이 화려한 편이었기 때문에 복잡다단한 과정들이 좀 있었다"며 "의전 형태가 다소 복잡해지면서 개막식 (레드카펫)에 참석하는 순서들이 조금씩 지연됐던 것은 사실이나 게스트들이 역대급으로 화려해지면서 일어났었던 긴 개막식의 풍경으로 이해해 달라"고 설명했다.
또한, 나홍진 감독의 발언에 대해서도 "저희는 그렇게 생각하지 않았고, 느끼지도 않았다면서 영화제의 개막 현장에서 일어날 법한 재미난 풍경 중 하나라고 생각한다"고 말했다. 이어 "무엇보다 심사위원장으로서 그가 심사에 임하는 태도가 중요하다고 생각한다"며 "그런 점에서 본다면 지난 10일간 나홍진이라고 하는 심사위원장이 6인의 심사위원을 이끈 그 치열한 태도는 제가 어떤 자리에서 말씀드린 적이 있습니다만 거의 감동적인 수준이었다"고 덧붙였다. (관련 기사 : 개막식 참석한 나홍진 심사위원 발언 논란... "패닉왔다"
