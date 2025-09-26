부산영화제, 관객 17만명 '역대급' 흥행... 박광수 이사장 "국비 지원 기대"

성하훈

큰사진보기 ▲25일 저녁 부산 해운대구 시그니엘 호텔에서 열린 30회 부산국제영화제 비전어워드 부산국제영화제

기존 한국독립영화를 대상으로 하는 비전 수상 부문이 아시아로 확장된 것도 30회를 맞아 새로운 변화였는데, 좋은 평가를 받았다. 25일 저녁 '비전의 밤'에서 진행된 시상식에서 인도네시아 영화 <판쿠의 시간> 레자 라하디안 감독이 4관왕에 올랐고, <철들 무렵> 정승오 감독과 <흐르는 여정> 김진유 감독은 2관왕을 차지했다.



특히 정승오 감독은 인천독립영화협회 대표로 인천독립영화제 집행위원장을 맡고 있고, 김진유 감독은 정동진독립영화제 집행위원장으로 지역에서 창작 활동을 하고 있다. 지난 정권에서 지역영화 예산을 모두 없애면서 반발이 컸는데, 이번 수상은 지역영화의 뚜렷한 성과로 평가된다.



부산영화제는 27일 저녁 경쟁부문인 부산어워드 수상자 발표와 수상작을 폐막작으로 상영하며 열흘간의 영화제 막을 내린다.



2025년 30회 부산국제영화제 경쟁 부문 외 주요 수상자(작)은 다음과 같다.



-한국영화감독조합 플러스엠상 <철들 무렵> 정승오 감독, <흐르는 여정> 김진유 감독

-CGV상 <단잠> 이광국 감독

-KBS독립영화상 <흐르는 여정> 김진유 감독

-크리틱b상 <관찰자의 일지> 임정환 감독

-씨네21상 <아코디언 도어> 손경수 감독

-송원 시민평론가상 <철들 무렵> 정승오 감독

-부산시네필상 <양귀비와 나> 비백 차우두리 감독

-다큐멘터리 관객상 <단지, 우리가 잠시 머무는 곳> 왕민철 감독

-올해의 배우상 이승연 배우 <산양들>, 문우진 배우 <아코디언 도어>



-플래시 포워드 관객상 <하나코리아>프레드릭 쇨베르 감독

-KB 비전 관객상 <판쿠의 시간> 레자 라하디안 감독

-아시아영화진흥기구(NETPAC)상 <말리카> 나탈리아 유바로바 감독

-국제영화비평가연맹(FIPRESCI)상 <판쿠의 시간> 레자 라하디안 감독

-방글라데시 7월기념상 <쿠락> 에르케 주마크마토바, 에밀 아타겔디에프 감독

-비슈케크국제영화제 - 중앙아시아영화상 <판쿠의 시간> 레자 라하디안 감독

-얼터너티브유니버스 – 차세대영화인상 <판쿠의 시간> 레자 라하디안 감독

-Hylife 비전상 <타이가> 안슐 차우한 감독, <어느 겨울 밤> 산주 수렌드란 감독

-인도국제영화제 - 비전 아시아상 <흑토끼 백토끼> 샤흐람 모크리 감독

-송원 비전상 <모모의 모양> 트리베니 라이 감독

-타이베이영상위원회상 <모모의 모양> 트리베니 라이 감독

-비전오브지석어워드 <쿠락> 에르케 주마크마토바, 에밀 아타겔디에프 감독 부산영화제 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

9월 19일~22일까지 열린 30회 부산국제영화제 아시아콘텐츠&필름마켓아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)과 관련해 김영덕 마켓 운영위원장은 "이번 행사는 총 방문 인원 3만 6명을 기록하며 역대 최대 규모를 달성했고, 이는 전년 대비 13.5% 증가한 수치"라고 밝혔다.특히 "올해 제20회를 맞은 ACFM은 급변하는 콘텐츠 산업 환경에 대응하기 위해 혁신기술과 콘텐츠의 융합을 다루는 '이노아시아(InnoAsia)', 아시아 지역 협력의 새로운 기반을 제공하는 'The A', 그리고 다큐멘터리 생태계의 국제적 허브 역할을 하는 '독스퀘어(Doc Square)' 세 가지 주목할 만한 프로그램을 신설했고, 미래 콘텐츠 산업의 방향성을 제시하며 참가자들로부터 뜨거운 반응과 높은 평가를 받았다"고 설명했다다만 마켓의 큰 손인 중국 업체들의 참여가 부족한 것에 대해서는 "아직 한한령이 공식적으로 해제되지 않았으나 중화권 참가자들이 늘었기에 한한령이 해제되면 폭발적으로 중화권이 돌아올 것으로 기다리고 있다"고 말했다.관객참여형 축제인 커뮤니티비프는 한국예술종합학교 영상원, 부산과학기술협의회, 부산외국어대학교 글로컬마케터센터, 한국영화감독조합, 여성감독네트워크, 부산청년 커뮤니티 등 다양한 기관과의 협업으로 전 연령층을 아우르는 관객몰이에 성공했다.특히 관객이 직접 프로그래머가 되는 리퀘스트시네마는 역대 상영작 중 < 형사 Duelist > <바닷마을 다이어리> <우리들> <릴리 슈슈의 모든 것> 등 총 13편을 상영했고, 5268명이 참여해 가장 뜨거운 관심을 받았다. 하지원 배우, 고현정 배우 등이 참가해 해운대에 못지 않는 화려한 게스트를 자랑했다. 일찍부터 표가 매진돼 기존에 여유롭게 즐길 수 있던 분위기가 사라지고 해운대 상영관만큼 예매 경쟁이 치열하게 전개되기도 했다.부산 전역에 상영되는 동네방네비프의 경우 해군부대, 어린이 병원 등으로 확장했고, 마을영화만들기를 통해 제작된 단편 7편과 메이킹 다큐 3편이 커뮤니티비프에 상영되면서 의미있는 성과를 남겼다.