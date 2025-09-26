부산영화제, 관객 17만명 '역대급' 흥행... 박광수 이사장 "국비 지원 기대"

사이트 전체보기
26일, 부산영화제 결산 기자회견... 10일간 17만 관객 찾아 '흥행 성공'

성하훈(doomeh)
25.09.26 15:05최종업데이트25.09.26 15:05
26일 오전 부산 영화의전당에서 열린 30회 부산국제영화제 결산기자회견
30회 부산국제영화제가 17만 관객(17만 5889명)을 기록하며 코로나19 종식 이후 최다 관객을 기록했다. 30회라는 상징성에 더해 거장 감독과 배우 등이 대거 방문한 결과가 관객 증가로 이어진 모습이다. 특히 아시아필름마켓의 반등과 함께 커뮤니티비프의 인기도 크게 상승하면서 영화제 흥행에 도움이 됐다. 동네방네비프 등 관객 친화형 프로그램의 성장도 두드러졌다.

부산영화제가 26일 오전 영화의전당에서 결산 기자회견을 열고 올해 관객 수 및 주요 성과를 공개했다. 박광수 이사장은 "지난해보다 관객 수가 2만 명이 넘게 증가했다"고 강조하면서 "이재명 대통령과 정청래 대표, 국회 문체위원장 등이 찾아주셨다"며 "국비 지원 증액을 기대한다"고 말했다. 또한 "2022년 예산 중 국비가 20%를 차지했으나 올해 4%로 떨어졌다"면서 "글로벌 최고 영화제로 발전하기 위해서 정부의 적극적인 재정 지원이 있기를 부탁드린다"고 강조했다.

박 이사장은 "대통령 방문과 관련해 대통령이 영화를 다 봤는지 묻는 분들이 있었다"면서 "영화를 다 보셨고, (관객과의 대화에서) 질문도 하시고, 영부인도 같이 질문하셨다"며 "이런 게 특별한 부분으로 보여진다"고 설명했다.

특히 대통령의 영화제 방문을 '한가하다'고 논평했던 야당의 반응에 대해서는 "정치인들만 오신 게 아니고 다른 나라의 문화부 장관 같은 분들이 많이 오셨다"면서 인도, 방글라데시, 몽골 등에서 장 차관급 인사들이 영화제를 찾은 것을 거론하며 "그분들이 한가해서 오신 것은 아닐 것이고, 부산영화제가 뭐가 잘 되는지 보기 위해 오셨던 것 같다"고 말했다.

개막식 지연, 심사위원장 발언 논란은 영화제 풍경 중 하나

정한석 집행위원장은 경쟁영화제로 전환된 첫 번째 행사에 대해 "결과적으로는 14편의 작품들이 선의의 경쟁을 펼쳤고, 나홍진 심사위원장을 비롯한 7인의 심사위원이 심사하는 과정을 중간중간에 지켜봤는데, 예상했던 대로 굉장히 성실하고 치열한 논의를 통해 심사 결과에 도달했다"며 폐막식에서 결과를 확인할 수 있을 것 같다"고 말했다.

아울러 "경쟁작 중 일본 영화 <고양이를 놓아줘>라고 하는 작품과 스리랑카의 <스파이 스타>라는 작품은 부산영화제의 경쟁 부문에 선정됐다는 공식 발표가 난 이후에 해외 세일즈사들을 각각 구하게 됐다"며 "애초 목적했던 그대로 아시아 영화를 위한 좀 더 영향력 있는 플랫폼을 만들고 싶다고 전제했을 때 그것이 이 경쟁 부문에 뛰어드는 주체자들에게도 산업적인 방면 안에서 심리적인 효과들이 일어나고 있구나라는 거를 깨닫게 됐다"고 강조했다.

그는 개막식이 1시간 가까이 지연된 것과 나홍진 심사위원장의 발언이 무례 논란을 빚은 것에 대해서도 "올해 개막식에 참석하는 게스트들이 화려한 편이었기 때문에 복잡다단한 과정들이 좀 있었다"며 "의전 형태가 다소 복잡해지면서 개막식 (레드카펫)에 참석하는 순서들이 조금씩 지연됐던 것은 사실이나 게스트들이 역대급으로 화려해지면서 일어났었던 긴 개막식의 풍경으로 이해해 달라"고 설명했다.

또한, 나홍진 감독의 발언에 대해서도 "저희는 그렇게 생각하지 않았고, 느끼지도 않았다면서 영화제의 개막 현장에서 일어날 법한 재미난 풍경 중 하나라고 생각한다"고 말했다. 이어 "무엇보다 심사위원장으로서 그가 심사에 임하는 태도가 중요하다고 생각한다"며 "그런 점에서 본다면 지난 10일간 나홍진이라고 하는 심사위원장이 6인의 심사위원을 이끈 그 치열한 태도는 제가 어떤 자리에서 말씀드린 적이 있습니다만 거의 감동적인 수준이었다"고 덧붙였다. (관련 기사 : 개막식 참석한 나홍진 심사위원 발언 논란... "패닉왔다" https://omn.kr/2fdt3)

9월 19일~22일까지 열린 30회 부산국제영화제 아시아콘텐츠&필름마켓
아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)과 관련해 김영덕 마켓 운영위원장은 "이번 행사는 총 방문 인원 3만 6명을 기록하며 역대 최대 규모를 달성했고, 이는 전년 대비 13.5% 증가한 수치"라고 밝혔다.

특히 "올해 제20회를 맞은 ACFM은 급변하는 콘텐츠 산업 환경에 대응하기 위해 혁신기술과 콘텐츠의 융합을 다루는 '이노아시아(InnoAsia)', 아시아 지역 협력의 새로운 기반을 제공하는 'The A', 그리고 다큐멘터리 생태계의 국제적 허브 역할을 하는 '독스퀘어(Doc Square)' 세 가지 주목할 만한 프로그램을 신설했고, 미래 콘텐츠 산업의 방향성을 제시하며 참가자들로부터 뜨거운 반응과 높은 평가를 받았다"고 설명했다

다만 마켓의 큰 손인 중국 업체들의 참여가 부족한 것에 대해서는 "아직 한한령이 공식적으로 해제되지 않았으나 중화권 참가자들이 늘었기에 한한령이 해제되면 폭발적으로 중화권이 돌아올 것으로 기다리고 있다"고 말했다.

지역영화의 약진

관객참여형 축제인 커뮤니티비프는 한국예술종합학교 영상원, 부산과학기술협의회, 부산외국어대학교 글로컬마케터센터, 한국영화감독조합, 여성감독네트워크, 부산청년 커뮤니티 등 다양한 기관과의 협업으로 전 연령층을 아우르는 관객몰이에 성공했다.

특히 관객이 직접 프로그래머가 되는 리퀘스트시네마는 역대 상영작 중 < 형사 Duelist > <바닷마을 다이어리> <우리들> <릴리 슈슈의 모든 것> 등 총 13편을 상영했고, 5268명이 참여해 가장 뜨거운 관심을 받았다. 하지원 배우, 고현정 배우 등이 참가해 해운대에 못지 않는 화려한 게스트를 자랑했다. 일찍부터 표가 매진돼 기존에 여유롭게 즐길 수 있던 분위기가 사라지고 해운대 상영관만큼 예매 경쟁이 치열하게 전개되기도 했다.

부산 전역에 상영되는 동네방네비프의 경우 해군부대, 어린이 병원 등으로 확장했고, 마을영화만들기를 통해 제작된 단편 7편과 메이킹 다큐 3편이 커뮤니티비프에 상영되면서 의미있는 성과를 남겼다.

25일 저녁 부산 해운대구 시그니엘 호텔에서 열린 30회 부산국제영화제 비전어워드
기존 한국독립영화를 대상으로 하는 비전 수상 부문이 아시아로 확장된 것도 30회를 맞아 새로운 변화였는데, 좋은 평가를 받았다. 25일 저녁 '비전의 밤'에서 진행된 시상식에서 인도네시아 영화 <판쿠의 시간> 레자 라하디안 감독이 4관왕에 올랐고, <철들 무렵> 정승오 감독과 <흐르는 여정> 김진유 감독은 2관왕을 차지했다.

특히 정승오 감독은 인천독립영화협회 대표로 인천독립영화제 집행위원장을 맡고 있고, 김진유 감독은 정동진독립영화제 집행위원장으로 지역에서 창작 활동을 하고 있다. 지난 정권에서 지역영화 예산을 모두 없애면서 반발이 컸는데, 이번 수상은 지역영화의 뚜렷한 성과로 평가된다.

부산영화제는 27일 저녁 경쟁부문인 부산어워드 수상자 발표와 수상작을 폐막작으로 상영하며 열흘간의 영화제 막을 내린다.

2025년 30회 부산국제영화제 경쟁 부문 외 주요 수상자(작)은 다음과 같다.

-한국영화감독조합 플러스엠상 <철들 무렵> 정승오 감독, <흐르는 여정> 김진유 감독
-CGV상 <단잠> 이광국 감독
-KBS독립영화상 <흐르는 여정> 김진유 감독
-크리틱b상 <관찰자의 일지> 임정환 감독
-씨네21상 <아코디언 도어> 손경수 감독
-송원 시민평론가상 <철들 무렵> 정승오 감독
-부산시네필상 <양귀비와 나> 비백 차우두리 감독
-다큐멘터리 관객상 <단지, 우리가 잠시 머무는 곳> 왕민철 감독
-올해의 배우상 이승연 배우 <산양들>, 문우진 배우 <아코디언 도어>

-플래시 포워드 관객상 <하나코리아>프레드릭 쇨베르 감독
-KB 비전 관객상 <판쿠의 시간> 레자 라하디안 감독
-아시아영화진흥기구(NETPAC)상 <말리카> 나탈리아 유바로바 감독
-국제영화비평가연맹(FIPRESCI)상 <판쿠의 시간> 레자 라하디안 감독
-방글라데시 7월기념상 <쿠락> 에르케 주마크마토바, 에밀 아타겔디에프 감독
-비슈케크국제영화제 - 중앙아시아영화상 <판쿠의 시간> 레자 라하디안 감독
-얼터너티브유니버스 – 차세대영화인상 <판쿠의 시간> 레자 라하디안 감독
-Hylife 비전상 <타이가> 안슐 차우한 감독, <어느 겨울 밤> 산주 수렌드란 감독
-인도국제영화제 - 비전 아시아상 <흑토끼 백토끼> 샤흐람 모크리 감독
-송원 비전상 <모모의 모양> 트리베니 라이 감독
-타이베이영상위원회상 <모모의 모양> 트리베니 라이 감독
-비전오브지석어워드 <쿠락> 에르케 주마크마토바, 에밀 아타겔디에프 감독
