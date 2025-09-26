관객의 움직임 데이터로 실시간 반영된 무대, 새로운 백조의 탄생

한국문화예술위원회

"발레 하면 가장 먼저 떠오르는 게 백조잖아요. 누구나 알고 있는 코드이기에 진입장벽이 낮습니다. 관객이 본능적으로 백조를 떠올린다면, 그 이미지를 코드로 삼아 무대 위 기호들을 해석할 수 있습니다. '백조를 찾아라!'는 명제는 단순히 미학이 아니라 관찰과 사유의 실험이 되기를 바랍니다."

이해니 안무가작년의 작업이 '판옵티콘'이라는 감옥 모델을 무대 구조로 삼아 물리적이고 시각적인 감시의 층위를 다뤘다면, 올해 작품은 눈에 보이지 않는 데이터와 코드에 주목한다. 그는 "관객의 눈, 카메라, 미디어, 실감 음향 같은 기술이 어떻게 개인을 억압하고 변화시키는지 실험했지만, 이제는 보이지 않는 코드가 스스로를 통제하게 만드는 현실을 이야기하고 싶다"고 작품의 의도를 소개했다.관객은 이제 단순한 감상자가 아니다. 무대 위 좌석과 객석이 함께 배치되어, 앉은 위치와 시선에 따라 전혀 다른 경험을 얻게 된다. 관객의 움직임과 선택은 실시간으로 데이터화되어 무대 위에 흔적처럼 새겨지고 작품의 일부가 된다.보는 순간이 기록이 되고, 그 기록이 다시 무대를 재구성하는 방식이다. 그는 "나는 지금 무엇을 보고 있는가, 내가 보는 것이 진실인가"라는 질문을 관객이 끝까지 붙들기를 원한다.그가 다시 '감시'를 호출한 데에는 발레라는 장르의 본질도 맞닿아 있다. 무대와 객석, 보는 자와 보이는 자의 관계는 발레가 태생적으로 품은 구조다. 이해니는 그 틀을 의도적으로 비틀어, 관객의 시선과 참여가 어떻게 감시의 회로를 완성하는지, 나아가 관객 자신이 그 회로의 일부가 되는지까지 추적한다.〈백조의 호수〉는 이번 작품의 핵심 코드다. 그러나 누구나 아는 서사를 그대로 재현하지 않는다. 흑과 백의 대비, 왕자의 착각, 흑조의 유혹, 호수 속 갇힌 존재 같은 이미지를 코드화하여 반복과 패턴, 파편화된 백조의 형상으로 재배치한다. 관객은 단순히 보는 것을 넘어 이 '언씬 코드(Unseen Code)'를 해독하고 스스로 해석해야 한다.작품은 관객의 참여로 완성된다. 일부 장면에서는 관객의 움직임과 선택이 실시간으로 데이터 시각화되어 무대에 반영된다. 관객이 개입하는 순간, 반복되던 규칙은 흔들리고 예측 가능성에 균열이 생긴다. 그 틈에서 보이지 않던 코드의 윤곽이 드러난다. 이해니는 "관객이 감상자가 아닌 해석자, 나아가 공동 창작자가 되기를 바란다"고 했다.또한 이번 무대는 감각의 과부하를 의도적으로 설계했다. 울림과 어둠, 잔향이 쏟아지고, 뒤틀린 장면과 반복되는 패턴 속에서 관객은 잠시 방향을 잃는다. 그러나 그는 이를 불안으로만 끝내지 않는다. "그 공백이 오히려 사유의 공간이 되길 바랍니다. 무엇이 진짜이고 무엇이 조작된 것인가, 각자 스스로 질문하게 하고 싶습니다."이해니는 이번 작업을 통해 자신의 창작 철학을 분명히 했다. "컨템포러리 발레란 고전을 단순히 계승하거나 부정하는 게 아니라, 그 전통 속에 현재의 질문을 끼워 넣는 재구성의 과정"이라는 것이다.〈백조의 호수〉가 150년 전에는 동시대 발레였던 것처럼, 지금의 발레도 사회·기술·감시라는 오늘의 질문을 담아야 한다. 그는 백조의 서사를 코드화하고 파편화하며 다시 연결하는 방식을 택했다. 시각적 장치와 기술, 관객 참여를 통해 발레의 형식미를 흔들고, 무대와 객석, 감시자와 피감시자, 객체로서 관객의 경계를 재구성한다.이 과정에서 포스트휴머니즘의 관점도 드러난다. 무용수의 몸은 더 이상 홀로 존재하지 않는다. 기술과 데이터, 영상과 음향, 관객의 참여와 함께 춤추는 존재로 변한다. "몸은 고전적 미학의 도구인가, 아니면 기술과 함께 변형되는 존재인가? 이번 작품은 그 질문에 답하려는 과정입니다." 인간과 비인간, 몸과 기술의 경계가 흐려지며, 발레는 새로운 언어를 얻게 된다.