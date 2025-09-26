62년째 전 세계 투어, '롤링 스톤스' 론 우드의 전성기는 언제였을까?

록 밴드 롤링 스톤스(the Rolling Stones)는 지난해에도 세계를 돌며 실황 공연을 했다. 밴드 결성 후 62년째다. 노익장을 부리는 추억의 밴드가 아니라 여전히 세계에서 가장 인기 많은 밴드다. 입지는 탄탄하다. 창의력은 고갈되지 않았다. 팀워크만 금 가지 않으면, 건강만 잘 챙기면 된다. 그러면 만족할까?
그렇지 않을 듯하다. 멤버들은 솔로 활동을 하고, 자신만의 음반을 낸다. 이룰 것 다 이룬 뒤가 아니라, 젊어서 인기 절정기 때부터 그랬다. 도대체, 왜, 뭐가 부족해서? <로니 우드: 아이브 갓 마이 오운 앨범 투 두(Ronnie Wood: I've Got My Own Album to Do)> 앨범이 우연히 눈에 띄었을 때 홀린 듯 산 이유다. 궁금증을 풀고 싶었다.
로니 우드? 록 애호가라도 잘 모를 수 있다. 그러나 그의 음악을 들었을 가능성은 농후하다. 롤링 스톤스, 제프 벡(Jeff Beck), 로드 스튜어트(Rod Stewart), 에릭 클랩턴(Eric Clapton) 등 영국이 배출한 걸출한 아티스트들과 우드는 얽히고설켜 있다.
로널드 데이비드 우드(Ronald David Wood)는 1947년 영국 런던 서부 힐링던에서 태어났다. 그림을 잘 그렸고, 그래픽 디자이너로도 명성을 얻었다. 일링 예술 대학(the Ealing Art College)을 다녔는데, 퀸(Queen)의 프레디 머큐리(Freddie Mercury), 후(the Who)의 피트 타운센드(Pete Townshend)가 동문이다.
탁월한 연주력과 작곡 능력