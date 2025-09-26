'어쩔수가없다' 만수는 왜 기계 아닌 동료를 겨눴을까?

(*영화의 전개와 결말을 알 수 있는 내용이 포함되었습니다.)
박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>를 요약하면 중년 가장의 재취업기이다. 줄거리는 다음과 같이 단순하지만 숨은 메시지는 크다.
'다 이루었다'는 생각이 들 만큼 삶에 만족하던 25년 경력의 제지 전문가 만수(이병헌)는 아내 미리(손예진), 두 아이, 반려견들과 함께 행복한 일상을 보내던 중 회사로부터 돌연 해고 통보를 받는다. 만수는 가족을 위해 석 달 안에 반드시 재취업하겠다고 다짐한다. 재취업 여정은 고난의 연속이다. 1년 넘게 마트에서 일하며 생계를 이어가고 급기야 어렵게 장만한 집마저 빼앗길 위기에 처한다. 자신이 가장 적격이라고 판단한 자리를 발견한 만수는 재취업을 위해 모종의 결심을 한다. 영화는 이 결심의 실행을 통해 재취업이 이루어지는 과정을 그린다.
슬픈 러다이트
블랙 코미디다. 재취업을 위한 만수의 결심과 그 실행을 다른 방식으로 그리면 완전히 다른 영화가 된다. <어쩔수가없다>는 얼핏 중산층 가정과 중년 가장의 비극에 초점을 맞춘 듯 보이지만, 거기에 머물지 않는다. 당연히 그런 면이 표면에 떠오르도록 연출했지만, 핵심 메시지는 AI와 고도 자동화 시대를 사는 현대인의 정체성과 노동의 위기에 관한 질문이다.
만수의 대응에서 러다이트 운동을 떠올렸다. 역사 속 19세기 영국 노동자들은 기계가 일자리를 빼앗아 가자 분노하며 기계를 파괴했고, 그 기계파괴운동을 역사에서 러다이트 운동이라고 부른다. 비슷한 상황에 처한 21세기 영화 속 만수가 기계 대신 자신과 똑같은 처지인 동료 노동자를 파괴대상으로 설정하게 함으로써 영화는 그를 현대의 '슬픈 러다이트'로 만든다. 시스템에 분노해야 할 만수는 오히려 비슷한 역량을 갖춘 노동자들을 제거해야 할 경쟁 상대로만 인식한다. '마이너스섬 게임'의 사회 구조 속에서 일자리가 한정되자 일자리를 줄인 누군가를 향해야 할 분노의 화살을 인간에게 겨눈다.
문제가 같지만 다른 답안이 나온 이유는 무엇일까. 과거의 러다이트 운동에서 파괴 대상인 기계는 물리적인 실체가 있었고, 따라서 실직의 원인 또한 명확했다. 물론 그때에도 본질적인 원인이 기계 뒤에 숨었으나, 크게 보아 분노의 방향이 틀렸다고 할 수는 없었다.
그러나 AI에 맞서기는 간단치가 않다. 적이 물리적 형태가 없는 무형의 알고리즘이자 데이터로 존재하기 때문이다. AI의 존재는 편재성이며 무한복제에 입각한다. 기계처럼 구체적인 물리적 실체로 AI를 찾아내 제거할 수 없다. 클라우드 서버에 분산되어 있고, 끊임없이 업데이트되며, 그 소유권과 책임 소재가 불분명하다.
AI가 일자리를 빼앗아도, 만수로서는 분노의 대상을 특정할 수 없게 된 셈이다. 파괴할 기계가 없으니, 만수의 분노는 눈에 보이는 경쟁자인 동료 인간을 향하는 것으로 적응된다. 인간은 기계와 마찬가지로 물리적 실체이다. <어쩔수가없다>는 기계가 아닌 인간을 파괴하는 자기파괴적인 디스토피아를 그리며, 극단적인 자동화·효율화 경쟁을 부추겨 인간을 점차 생산에서 소거하고 결국 개인을 파멸로 몰아가는 AI 사회의 합리적 불합리를 통렬하게 비판한다.