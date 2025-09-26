사이트 전체보기
'보이즈2플래닛' 이상원 최종 1위, 알디원의 미래는?

[리뷰] 엠넷 <보이즈2플래닛>

김상화(steelydan)
25.09.26 10:48최종업데이트25.09.26 10:48
엠넷 '보이즈2플래닛' 최종 1위를 차지한 이상원
엠넷 '보이즈2플래닛' 최종 1위를 차지한 이상원

이변은 없었다. 지난 25일 생방송으로 진행된 엠넷의 케이팝 보이그룹 서바이벌 <보이즈2플래닛> 파이널에서 최종 1위로 선택된 주인공은 예상대로 이상원이었다. 이상원은 방영 기간 내내 진행된 중간 투표마다 1위의 자리를 놓치지 않았고 결국 국내외 시청자들의 선택(환산점수 728만점)을 받아 데뷔 조 그룹의 센터로 뽑히는 영광을 안았다.

이상원은 "오늘이 나 자신보다 여러분을 더 아끼게 되는 계기가 될 것 같다. 덕분에 너무 행복하다. 감사하다"면서 "스타 크리에이터(시청자)들이 없었다면 나는 사실 여기에 있으리라고도 말을 못 할 것 같다. 진짜 죽을힘을 다했다. 이렇게 아름다운 여정은 없을 거고, 없었다고 말하고 싶다"고 말했다.

이상원은 지난 2022년 방탄소년단-투모로우바이투게더의 뒤를 잇는 빅히트 레이블의 공개 데뷔조 연습생으로 일찌감치 국내외 케이팝 마니아들에게 존재감을 알린 바 있다. 다만 아쉽게도 그룹의 데뷔가 무산되면서 한때 꿈을 접어야만 했다. 3년의 시간이 흐른 후 이번 <보이즈2플래닛>을 통해 이상원은 늦게나마 그때 못 이룬 데뷔의 소원을 이룰 수 있게 됐다.

알파드라이브원 탄생

엠넷 '보이즈2플래닛'
엠넷 '보이즈2플래닛'

이상원과 순위 발표식 때마다 1위 경쟁을 벌였던 중국 출신 연습생 조우안신(595만점)은 이번 최종 순위에서도 2위를 차지해 역시 케이팝 그룹의 일원이 되었다. 조우안신은 "제가 하고 싶은 말을 형들이 다 했다"라며 "작년에 혼자 한국에 왔다. 어머니가 응원을 많이 해주셨다"고 소감을 밝혔다.

마지막 한자리, 8위에는 치열한 경쟁 끝에 김준서(385만점)가 이름을 올렸고 중간 발표식 당시 한때 Top8에 선정되기도 했던 유강민은 9위에 올라 아쉽게 데뷔의 꿈을 잠시 뒤로 미뤄야만 했다.

한편 생방송 현장에서 MC를 담당한 김재중을 통해 공개된 최종 데뷔 조 그룹의 이름은 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)으로 결정되었다. (약칭 '알디원 / ALD1') 이와 더불어 탈락한 중국 출신 연습생들로 새로운 스핀오프 그룹 탄생을 위한 <플래닛 C 홈 레이스>가 오는 12월 7일부터 방영될 예정이다.

ALD, 차세대 케이팝 주역이 될까?

엠넷 '보이즈2플래닛'
엠넷 '보이즈2플래닛'

<보이즈2플래닛>은 전통적인 인기 척도를 짐작하는 시청률에선 1% 미만에 불과했다. 하지만 수백만 조회수의 동영상을 다수 배출한 유튜브를 비롯해 다양한 온라인 기반 서비스를 통한 팬덤 확보에는 여전히 성공적인 행보를 이어갔다. 게다가 상대적으로 해외 시장 파급력이 큰 엠넷 기반 팀이라면 그 이상의 성공이 기대된다.

여타 서바이벌과 달리 중국 출신 연습생들을 대거 참가시켜 현지 시장에 대한 확고한 의지를 드러냈다. 실제로도 탄탄한 중국 팬덤을 일찌감치 마련한 덕분에 알파드라이브원(ALD1)으로선 본격적인 출범 이전부터 대륙에서의 큰 인기 몰이를 예상해 볼만하다.

반면 이 과정에서 아이돌 오디션 예능마다 어김없이 등장했던 각종 잡음 또한 이번 프로그램에서도 여전히 피하지 못했다. 일부 시청자들이 방영 이전부터 '기획사 밀어 주기' 의혹을 제기하는가 하면 중간 투표 과정에서도 기습적인 순위 공개 및 방식 변경이 이뤄져 '특정 연습생 구제'라는 비판도 나왔다.

한국과 중국을 나눠 총 2개 그룹을 탄생시키겠다는 당초의 구상이 본 방송 시작과 더불어 갑작스럽게 달라진 점 또한 논란을 야기했다. 결국 <보이즈2플래닛> 종영 후 별도의 스핀오프 프로그램을 통해 새로운 중국 시장용 그룹을 만들기로 했지만 일련의 과정을 대한 의구심은 여전히 남아 있다.
엠넷 '보이즈2플래닛'
엠넷 '보이즈2플래닛'


덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
