'보이즈2플래닛' 이상원 최종 1위, 알디원의 미래는?

CJ ENM

엠넷 '보이즈2플래닛' 최종 1위를 차지한 이상원이변은 없었다. 지난 25일 생방송으로 진행된 엠넷의 케이팝 보이그룹 서바이벌 <보이즈2플래닛> 파이널에서 최종 1위로 선택된 주인공은 예상대로 이상원이었다. 이상원은 방영 기간 내내 진행된 중간 투표마다 1위의 자리를 놓치지 않았고 결국 국내외 시청자들의 선택(환산점수 728만점)을 받아 데뷔 조 그룹의 센터로 뽑히는 영광을 안았다.이상원은 "오늘이 나 자신보다 여러분을 더 아끼게 되는 계기가 될 것 같다. 덕분에 너무 행복하다. 감사하다"면서 "스타 크리에이터(시청자)들이 없었다면 나는 사실 여기에 있으리라고도 말을 못 할 것 같다. 진짜 죽을힘을 다했다. 이렇게 아름다운 여정은 없을 거고, 없었다고 말하고 싶다"고 말했다.이상원은 지난 2022년 방탄소년단-투모로우바이투게더의 뒤를 잇는 빅히트 레이블의 공개 데뷔조 연습생으로 일찌감치 국내외 케이팝 마니아들에게 존재감을 알린 바 있다. 다만 아쉽게도 그룹의 데뷔가 무산되면서 한때 꿈을 접어야만 했다. 3년의 시간이 흐른 후 이번 <보이즈2플래닛>을 통해 이상원은 늦게나마 그때 못 이룬 데뷔의 소원을 이룰 수 있게 됐다.