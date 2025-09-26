'컵대회 에이스' 이예림, '보상선수 신화' 쓸까

현대건설이 페퍼저축은행을 꺾고 A조 2위로 컵대회 4강 티켓을 따냈다.
강성형 감독이 이끄는 현대건설 힐스테이트는 25일 여수 진남 체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 조별리그 A조 3차전에서 세트스코어 3-2(22-25, 25-20, 25-19, 21-25,1 5-11)로 승리했다. 23일 GS칼텍스 KIXX전에서 무릎 부상을 당한 양효진이 결장한 경기에서 페퍼저축은행을 접전 끝에 꺾은 현대건설은 오는 27일 IBK기업은행 알토스와 4강에서 만난다.
현대건설은 3년 차 아웃사이드히터 서지혜가 40%의 공격성공률로 23득점을 기록했고 미들블로커와 아포짓 스파이커를 오간 김희진과 나현수도 각각 14득점과 12득점을 올리며 승리에 기여했다. 그리고 FA 고예림(페퍼저축은행)의 보상선수로 8년 만에 현대건설 유니폼을 입은 이예림은 서브득점 2개와 블로킹 3개를 포함해 34.69%의 성공률로 22득점을 기록하며 현대건설의 4강행을 견인했다.