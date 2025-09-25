사이트 전체보기
개그계 '대부' 전유성 사망... 향년 76세

개그계 '대부' 전유성 사망... 향년 76세

지병 악화로 알려져... 희극인장으로 치러질 예정

이선필(thebasis3)
25.09.25 23:02최종업데이트25.09.25 23:02
코미디언 전유성
코미디언 전유성연합뉴스

개그맨이자 공연기획자 전유성이 25일 별세했다. 향년 76세.

대한민국방송코미디언협회 및 관계자에 따르면 폐기흉 증세 악화로 25일 입원한 이후 오후 9시 5분께 결국 유명을 달리했다.

장례식장은 전북대병원에 마련됐으나, 유족 측은 서울 지역 병원으로 옮기는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. 유족은 딸 제비씨이며, 희극인장으로 치러질 예정이다.

1968년 TBC 동양방송 코미디 작가 특채로 입사 후 이듬해 전문 코미디언으로 데뷔한 전유성은 1970년대에서 1980년대 왕성한 활동으로 1세대 코미디언으로 입지전적 인물로 부상했다. 또한 '개그맨'이란 용어를 제안하며, 동종업계 동료들의 위상을 높이는 데 일조해왔다. KBS <개그콘서트>를 처음 기획했고, 소극장 개그를 방송과 접목한 공개 코미디의 창시자로도 알려졌다. 특히 개그맨 지망생들을 육성하고 지원하는 등 특유의 인품으로 개그계 '대부'로 추앙받기도 했다.

전유성

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이선필 (thebasis3) 내방

오메가3같은 글을 쓰고 싶다. 될까? 결국 세상을 바꾸는 건 보통의 사람들.

이 기자의 최신기사 일본 영화계 신성 미야케 쇼 "심은경 통해 국적과 성별에서 해방되고 싶었다"