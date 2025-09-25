개그계 '대부' 전유성 사망... 향년 76세

▲코미디언 전유성 연합뉴스

개그맨이자 공연기획자 전유성이 25일 별세했다. 향년 76세.



대한민국방송코미디언협회 및 관계자에 따르면 폐기흉 증세 악화로 25일 입원한 이후 오후 9시 5분께 결국 유명을 달리했다.



장례식장은 전북대병원에 마련됐으나, 유족 측은 서울 지역 병원으로 옮기는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. 유족은 딸 제비씨이며, 희극인장으로 치러질 예정이다.



1968년 TBC 동양방송 코미디 작가 특채로 입사 후 이듬해 전문 코미디언으로 데뷔한 전유성은 1970년대에서 1980년대 왕성한 활동으로 1세대 코미디언으로 입지전적 인물로 부상했다. 또한 '개그맨'이란 용어를 제안하며, 동종업계 동료들의 위상을 높이는 데 일조해왔다. KBS <개그콘서트>를 처음 기획했고, 소극장 개그를 방송과 접목한 공개 코미디의 창시자로도 알려졌다. 특히 개그맨 지망생들을 육성하고 지원하는 등 특유의 인품으로 개그계 '대부'로 추앙받기도 했다.





추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기