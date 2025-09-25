본문듣기 '개그계 대부' 전유성, 폐기흉 악화로 별세…향년 76세 서울아산병원에 빈소 마련... 희극인장으로 연합뉴스(yonhap) 25.09.25 22:33최종업데이트25.09.25 22:33 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2fglp 복사 확대 축소 큰사진보기 ▲코미디언 전유성연합뉴스 (서울=연합뉴스) 김경윤 기자 = 특유의 입담과 인품 덕에 '개그계 대부'로 불리던 코미디언 전유성이 25일 별세했다. 향년 76세. 대한민국방송코미디언협회에 따르면 전유성은 폐기흉 증세가 악화하면서 이날 오후 9시 5분께 세상을 떠났다. 유족으로는 딸 제비 씨가 있으며 장례는 희극인장으로 치러진다. 빈소는 서울아산병원이다. <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 연합 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 연합뉴스 (yonhap) 내방 구독하기 '바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지 이 기자의 최신기사 'DJ 차남' 김홍업 김대중평화센터 이사장 별세…향년 75세 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 '개그계 대부' 전유성, 폐기흉 악화로 별세…향년 76세 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP