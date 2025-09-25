사이트 전체보기
'개그계 대부' 전유성, 폐기흉 악화로 별세…향년 76세

서울아산병원에 빈소 마련... 희극인장으로

연합뉴스(yonhap)
25.09.25 22:33최종업데이트25.09.25 22:33
코미디언 전유성
(서울=연합뉴스) 김경윤 기자 = 특유의 입담과 인품 덕에 '개그계 대부'로 불리던 코미디언 전유성이 25일 별세했다. 향년 76세.

대한민국방송코미디언협회에 따르면 전유성은 폐기흉 증세가 악화하면서 이날 오후 9시 5분께 세상을 떠났다.

유족으로는 딸 제비 씨가 있으며 장례는 희극인장으로 치러진다.

빈소는 서울아산병원이다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

