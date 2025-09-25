'개그계 대부' 전유성, 폐기흉 악화로 별세…향년 76세

▲코미디언 전유성 연합뉴스

(서울=연합뉴스) 김경윤 기자 = 특유의 입담과 인품 덕에 '개그계 대부'로 불리던 코미디언 전유성이 25일 별세했다. 향년 76세.



대한민국방송코미디언협회에 따르면 전유성은 폐기흉 증세가 악화하면서 이날 오후 9시 5분께 세상을 떠났다.



유족으로는 딸 제비 씨가 있으며 장례는 희극인장으로 치러진다.



빈소는 서울아산병원이다.



<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기