지구도 뿌실 수 있는 귀여움, 긴 연휴 나를 살릴 유튜브

유튜버 ‘정서불안 김햄찌’정서불안 김햄찌
요즘 내 유튜브 알고리즘은 김햄찌가 점령했다. 정확한 채널명은 '정서불안 김햄찌
(https://www.youtube.com/@정서불안김햄찌)'. 영상은 너무 귀엽지만 구독자는 60만 명을 바라보고 있어 전혀 귀엽지 않다.
뉴스에서 AI의 발전을 하루가 멀다하고 보도하고 있는데, 나는 기술의 발전을 김햄찌를 보며 체감하고 있다. '아니 언제 이렇게 기술이 발전했데, 근데 왜 이렇게 귀여운 거야.'
근데 이건 '어른의 귀여움'이다. 큰 헤드셋을 끼고 보송보송한 털을 자랑하지만 직장생활하며 찾아오는 '빡치는' 순간에 언제든 육두문자를 날릴 준비가 돼 있다. 귀여운데 짠하고 통쾌하기까지 하다? 여기서 이미 게임은 끝났다. 나와 같은 직장인들의 열렬한 환호에 김햄찌는 카카오페이, 샐러디 등 기업 광고도 섭렵했다. 귀여움은 이렇게 성공까지 부른다.
추석 연휴를 앞두고 벌어지는 직장 내 눈치싸움을 그린 '선빵의 법칙'처럼 발빠르게 영상을 제작하는 것도 좋고, 무엇보다 직장인 모두가 겪는 '애환'이 에피소드마다 담겨 있어 귀여우면서도 슬프다. 그중 백미는 수습 3개월 차 실수를 담은 '대형사고'
다. 옥상에서 흐느끼는 토실한 엉덩이를 보고 있자면 진짜 너무 짠하고, 진짜 너무 귀엽다. 주옥같은 귀여움과 통쾌함에 웃다 보면 일주일 정도는 '순삭'이다.
조조캠핑-캠핑쥐님 미안합니다… 분홍이랑 벤 보려고 봐요
시작은 코로나였다. 모여도 안돼, 밖에 나가기도 무서워… 이런 시국에 여행은 꿈도 꿀 수 없었고, 자연스레 유튜브 캠핑 채널에 눈이 갔다. 호젓한 자연에서 맛있는 음식과 함께 술 한 잔하고 힐링하는 영상이라니.
여러 유튜브를 보다가 현재 캠핑 채널계를 주름잡고 있는 조조캠핑
과 캠핑쥐
두 채널에 정착했는데, 시작은 자연과 음식과 술 한 잔과 영상미… 그런 것이었으나 지금은 다른 데 더 빠져있다. 바로 분홍이와 벤.