지구도 뿌실 수 있는 귀여움, 긴 연휴 나를 살릴 유튜브

▲제주 밤비(왼쪽)와 띵무리(띵똥, 띵구, 엘리). 제주 밤비, 띵무리

귀여움은 유튜브에만 있지 않다. SNS에도 넘쳐 흐른다. 물론 이 두 친구들도 유튜브 계정을 갖고 있지만, 인스타그램에서의 활동이 더 활발하다.



나는 원래 제주에 사는 유명한 강아지인 밤비(@bambi__jeju)파였다. 흰 양말 신은 것 같은 양발로 나뭇가지를 잡고 야무지게 뜯는 모습을 보거나 그 짧은 다리로 놀라울 정도의 속도로 달리는 모습을 보고 있자면 행복해졌다. 그런데 친구가 띵똥이와 띵구(@ttingmoori)를 소개해주고 나서 고민에 빠졌다. 띵똥이와 띵구는 또 너무 해맑고 너무 의젓한 다른 매력의 강아지들이었다.



"그래서 넌 띵똥이-띵구야? 밤비야?"



나는 이제 이 질문에 대답할 수가 없다. 어느 날은 천방지축 띵동이 남매였다가 어느 날은 제주 바람에 코를 휘날리고 있는 밤비에게로 향한다. 그러니까 이건 짜장면 vs. 짬뽕, 산 vs. 바다… 이런 것보다도 훨씬 어려운 선택인 거다. 그냥 양쪽 다 귀엽다. 귀여움에는 우선 순위가 없으니까.



어느 때보다 긴 추석 연휴, 공항은 또 붐빌 거라는데 바다 건너 저 멀리로 떠날 수 없다면 귀여움의 바다로 떠나보자. 지구를 뿌실 정도로 강력한 이 귀여움들이 나를 구원할 것이다.

