코리안드림 이룬 '대전 예수'... 한화의 역전 우승 이끌까?

한화 와이스의 주요 투구 기록(출처: 야구기록실 kbreport)더불어 와이스는 폰세와 함께 200탈삼진 듀오라는 KBO리그 역사상 첫 기록도 눈앞에 두고 있다.폰세가 올 시즌 현재 242개의 탈삼진을 기록 중인 가운데 와이스가 5개의 탈삼진만 추가하면 역대 최초 사례가 된다. 지난해 탈삼진 1위(NC 하트)가 182개를 기록했던 걸 감안하면 한 팀에서 두 명의 투수가 200탈삼진 이상을 기록한 것은 전례 없는 사건이다.올 시즌 한화는 폰세·와이스·류현진·문동주로 이어지는 최강 선발진을 앞세워 리그 2위를 확정 지은 상태다. 현재 1위인 LG 트윈스와 2.5경기차이지만 맞대결이 3경기가 남아있어 잔여 7경기를 전승할 경우 자력 우승까지 가능한 상황이다. 4명의 선발인 53승을 합작한 한화는 남은 경기에서 총력전을 다할 예정이다.와이스가 남은 등판에서 200탈삼진을 달성하고 폰세와의 다승왕 경쟁을 이어간다면 와이스의 개인 성과는 물론 한화의 역전 우승 도전에도 기여할 수 있다. 특히 26일부터 펼쳐질 LG와의 3연전은 사실상의 우승 결정 시리즈가 될 수 있기 때문에 25일 두산 베어스 전에 등판하는 와이스가 승리 투수에 버금가는 호투를 펼쳐야만 LG와의 간극이 벌어지지 않을 수 있다.