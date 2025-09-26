미국 휩쓴 공포 영화, 이유 있었네... 부국제서 선보인 '웨폰'의 힘

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

흔히 다섯 가지 맛, 오미라고 하는 것에도 조합이 있다. 단짠이라는 말이 유행을 탄 것처럼 유달리 조화롭고 상호 보완적인 관계가 있는 것이다. 단맛과 짠맛이 서로를 더 갈구하게 하므로, 두 맛을 적절히 활용해 맛의 균형을 찾거나 장점을 극대화하는 방식으로 활용한다. 갈비찜과 불고기, 떡볶이 등 익숙한 요리에서 설탕을 적극 활용하는 것이나, 유명 브랜드 치킨 제품에서 갈수록 단맛과 짠맛을 함께 활용한 메뉴를 내어놓는 게 대표적 예시다.어디 맛뿐일까. 영화 장르에서도 유달리 합이 좋은 관계가 있다. 코미디와 공포, 이 둘의 관계 또한 그렇다. 영화의 장르야 드라마부터 액션, 코미디, 로맨스, 공포, 스릴러, SF, 판타지, 미스터리, 범죄, 전기, 전쟁, 모험, 사극 등 수두룩하다. 이 중에서 어느 것은 서로 잘 어우러지고, 다른 것은 그렇지 않으니, 이를 두고 궁합이 좋고 나쁘다고 말하기도 한다.공포와 코미디는 이 많은 장르 사이에서도 공통점이 있다. 사람의 감정을 적극적으로 움직이는 걸 목표로 삼는단 점이 그러하다. 둘 다 이가 예상하지 못한 방식으로 자극을 주는 것을 주요한 공략수단으로 삼는다. 흔히 예상 가능한 것에 웃거나 두려워하지 않는단 것이 이를 잘 보여준다. 웃기거나 두렵게 하기 위해선 감추어야 한다. 예기치 못하게 해야 한다. 이 장르를 유달리 좋아하는 관객들 앞에서 그를 공략하는 것이 결코 쉽지 않기에, 탁월한 코미디와 공포 또한 흔치 않다.