아내 죽음 관련 단서 찾아다니던 남편이 마주한 것

"야 이 사람아, 해도 정도껏 해야지. 세상에 돈이면 단 줄 아나? 사람한테 이러믄 안 되는 기라."

30th 부산국제영화제 상영작 <미로> 스틸컷02.사실 이 영화는 초반부에서 중반부로 이어지는 시간 동안 어떤 극적인 움직임도 보이지 않는다. 아직 결합하지 못할 극의 조각들을 하나씩 제시하는 행위에만 몰두한다. 아내를 잃게 만든 남자 상기(류경수 분)의 흔적을 찾고자 하는 영문의 이야기와, 곁에서 그를 돕는 희미의 서사, 이들과 별개로 존재하는 영문 가족의 시간이 파편처럼 떠다닐 뿐이다. 중간중간 흑백으로 제시되는 아내의 생전 모습과 그에 대한 기억도 그중 하나다.그런 이야기들을 겉돌지 않도록 만드는 것은 감정적 긴장이다. 인물 사이의 관계나 영문의 내면 상태, 의뢰 대상이 가진 진실과 같은 자리가 표면으로 드러나지 않은 채 감춰져 있기에 관객들은 정보를 제한당한 상태로 스크린 앞에 머물 수밖에 없다. 물론 이는 영화 <미로>가 가진 유일한 단점이기도 하다. 양면성의 그림자다. 줄거리 중심의 요약 콘텐츠와 스킵(Skip) 문화가 지배적인 요즘 시대에 이 작품이 가진 극의 속도는 꽤 답답하게 여겨질 수 있다.하지만 그 시간이 지나고 중반부 이후에 드러나기 시작하는 진실의 실마리들은 그동안 쌓아온 감정의 지층을 드러내는 장치로 기능한다. 층계를 하나씩 파헤치는 방식이 아니라, 절단면 전체를 한 번에 보여주는 식이다. 이런 이유로, 이 작품은 미스터리 스릴러 장르의 외피를 입고 있지만, 실제로는 인간 내면의 균열과 방황에 대해 탐구하고자 하는 이야기로 읽힌다. 달리 말하자면, 신선 감독의 분명한 연출 의도가 깔린 상태에서 쌓아 올려진 서사라고 할 수 있을 것이다.03.이 영화에서의 기본적인 대결 구도는 역시, 피해자의 가족인 영문과 가해자인 상기의 가족이 된다. 이들 사이에서 대립이 일어나는 이유는, 사건에 대한 정확한 이유가 드러나지 않았다는 데에서 비롯된다. 영문이 상기를 찾고자 하는 까닭과도 같다. 하지만 정보의 공백 하나는 우연치고는 꽤 밀도 있는 사건 하나를 완성해 낸다. 상기의 부모가 운영 중인 펜션을 찾은 영문 무리의 난동에 의한 갈등이다. 자신들이 묵은 펜션을 엉망으로 만들어 놓고 떠나는 이들을 찾아온 상기의 아버지는 이런 경우가 어디 있느냐며 화를 낸다. 보상금 명목의 돈을 꺼내 드는 영문에게는 돈이면 단 줄 아느냐며 사람한테 이러면 안 된다고 말한다.하지만, 여기에서의 말 한마디는 반대로 그의 아들인 상기에게로 향할 수 있다. 영문이 알고 있는 아내의 죽음에 대한 단서 몇 가지. 블랙박스 영상에 소리가 모두 제거되어 있었다는 것과 심지어 그 영상조차 받을 수 없었다는 것, 그리고 중요한 장면 모두가 모자이크 작업이 끝나 있었다는 사실이다. 이 사건의 합의는 자의적 동의에 의한 것이 아니라, 다른 가족 모두가 힘들어하는 상황을 이기지 못해 다다르게 된 결론이었다는 점도 함께 드러난다. 이 모든 사후(事後) 과정이 '사람한테 이러면 안 되는' 일에 해당되는 셈이다.