박찬욱 "만수가 4명까지 죽이면..." '아파트 희생자' 빠진 이유

- 원작과 가장 다르게 각색된 방향은 무엇인가.

"근본 차이는 가족이 안다는 거다. 아들이 먼저 보고 아내도 알게 된다. 만수가 자기 가족을 지키려는 행동(연쇄살인) 때문에 가정이 망가지고 무너져 허무함이 되어 버렸다. 거대한 패러독스인데 원작과 다른 점이다."



- 원작처럼 살인이 초반부터 일어나지 않고 만수와 가족의 상황을 오래 설명하고야 시작한다.

"차분히 관객이 만수를 따라가길 바랐다. 행복의 절정에서 시작해야 그가 살인을 결심하고 계획하는 모든 게 순서대로 일어나게 된다. 관객이 만수를 관찰하고 공감하면서 가까워지고, 살인을 저지르면 비판적으로 관찰하면서 관객과의 거리감이 계속 변했으면 했다. 초반에는 만수에게 홀딱 넘어가서 그가 잘 되길 바라는 마음에 응원하게 된다. 실수도 하고 어리바리하게 행동하면 걱정과 안타까움이 들면서 감정이 발전한다. 그러다가 문득 살인이 일어나고, 나머지 둘이 더 남아 있으니 이제는 그만했으면 좋겠다는 마음이 들게 된다. 내내 감정을 투영한 인물이 더 이상 도덕적인 추락을 하지 않길, 가족이 알면 안 된다는 마음까지 갈팡질팡하길 원했다."



- 살인의 정당성도 이병헌이란 배우가 모든 것을 말해준다.

"이병헌이란 배우는 눈만 봐도 설득되는 힘이 있다. 어느 배우보다 호소력이 큰 배우다. 만수가 범모에게 '돈을 못 벌면 짐이라도 날라'라고 말하잖나, 그게 관객이 만수에게 하고 싶은 말인 거다. 만수도 알고 있다. '너는 왜 셋이나 죽이냐'고 묻는다면 만수는 똑 부러지는 답을 하지 못할 거다. 소중한 집도 지켜야 하고, 딸 첼로도 가르쳐야 한다는 이유가 살인의 정당한 이유는 아닌 거다. 관객이 이런 도덕적인 질문을 끊임없이 하면서도 만수를 돌봐주고 싶어 하는 양가적인 마음이 들게 하려는 의도다."



- 만수가 제거해야 할 대상인 시조, 선출을 맡은 배우의 나이도 엇비슷하다.

"의도했던 건 아니다. 대략 이병헌, 차승원, 박희순이 동갑이라는 건 인식하고 있었다. (이성민은 1968년생) 1970년생 중에 연기 잘하는 배우가 포진되어 있다는 것은 영화계에서 이미 유명한 사실이다. 만수와 그들이 같은 점과 다른 점을 지닌 관계처럼 보여 비슷한 연배를 설정하긴 했다."



- 만수에게 집은 가족처럼 지켜야 할 또 다른 존재다. 만수가 어릴 적 집을 어렵게 되찾은 것처럼 '집'은 또 하나의 캐릭터로 읽힌다. 한국인을 상징하는 아파트가 아닌 마당 있는 단독 주택을 설정한 이유는 무엇인가.

"만수 분신의 연장선이다. 집에 집착하는 건 만수와 선출이고 범모는 장인 집이라 집착까지는 아니고 음악 감상실의 애착 정도가 있다. 선출은 확실히 집의 애착이 크다. 미리가 만수를 '식물인간'이라 칭할 만큼 식물을 좋아하는 사람이란 아이디어를 녹여 내려면 자연환경에 둘러싸인 집이어야 했다. 계절의 변화를 관객이 항상 인지하고 있었으면 좋겠다고도 생각했다. 류성희 미술감독이 가장 먼저 한 말이 '단풍을 담아야 해요'였다. 단풍과 낙엽을 담기 위해 여름의 절정에서 시작했다. 이야기가 진행되면 낙엽이 지고 찬 바람이 불며 겨울을 예고하며 영화가 끝난다. 시조는 직장만 나왔지만 아파트에 살 수도 있겠다. 사실은 아파트에 거주하는 희생자도 시나리오에 있었다. 세 명을 죽인 것과 네 명을 죽인 건 다른 문제고 분량도 길어져서 편집했다. 네 명까지 죽이면 저도 만수에게 정을 못 줄 것 같아 아파트 거주자가 사라졌다."



- 사라져 가는 것들에 관한 향수인가. 왜 제지회사여야 했나.

"원작이 제지 업계였는데 벗어날 생각을 해보긴 했다. 하지만 공장 허가도 어렵고 기계가 24시간 멈추지 않고 돌아가는 이유도 있어 촬영 허가가 쉽지 않았다. 결국 제지 회사만큼 좋은 환경을 못 찾았다. 종이가 누구에게는 촉감을 비유하듯 중요한 존재이지만 일상에서는 종이가 하찮게 여겨지기도 한다. 또 사양 산업 같아도 요즘은 포장 배달이 많아서 잘나가는 분야기도 하다. 시조가 '흰 종이 뜨는 사람'이라 말한 것처럼 누런 폐지와 구별되는 고급 특수지 업계는 전문성의 자부심이 대단하다."



- 만수는 나무를 베어 종이를 만드는 사람이지만 집에 와서는 식물인간이란 말을 들으면서까지 분재 가꾸기에 열중한다.

"정원, 온실 설정은 성희씨가 분재를 제안하면서 만들어진 각본이다. 제가 '너무 일본적이지 않냐'고 하니, 황당해하면서 일본만의 문화가 아니라고 하길래 분재의 세계를 알아봤다. 기기묘묘했다. 우주의 축소판 같았다. 분재 하나를 만들기 위해서는 인위적인 폭력이 가해진다. 원하는 모양을 만들기 위해 구부리다가 부러지기도 하니까. 어쩌면 버려져서 죽을 수 있는 식물을 애지중지 가꾸면서 영양도 공급하고 돌봐 오래 살게 만드는 애정의 양면성도 만수를 보여주는 장치다. 원래 시조의 처리 방법을 포스터로 만들고 싶었는데 다들 기겁해서 참았다. (웃음) 성희씨는 언제나 제게 영감을 주는 사람이다."



- 만수가 내내 충치로 고생하더니 결국 뽑아 버린다.

"출발은 단순했다. '취직하면 치과 간다'는 만수의 고지식한 똥고집이다. 남자들이 대부분 그렇다. 만수를 형성하는 특징 중 하나이고 어리석은 고집을 상징한다. 알코올 의존 문제 때문에 시달렸던 만수가 선출과 어쩔 수 없이 폭탄주를 마셔야 했는데, 그때 감정을 표출하는 도구다. 9년 동안 억눌렸던 해방감인데 무식하게 보드카로 입을 헹구지 않나. 그때 마침 음악도 바로크풍의 격렬한 음악이 터져 나가면서 '시원하다!'라고 말한다. 모든 과정이 치통에서 시작되었다. 병든 나무를 뿌리째 뽑는다거나, 무당벌레가 배나무 잎을 갉아 먹는 이미지가 디졸브 된다거나, 딸아이가 이 대사를 반복하는 것도 연결된다."



- 술 의존도와 함께 내면의 폭력성이 드러나는 건가.

"만수는 술에 취하면 폭력성이 나오기도 하고 멀쩡할 때도 그랬을 수 있겠다. 미리 입장에서는 충격적인 경험을 했기 때문에 남편의 불안이 계속 가중되고 있음이 중요하게 작용할 거다."



- 부부는 선생에게 리원의 천재성을 듣지만 좀처럼 부모 앞에서는 첼로 연주를 들려주지 않는다.

"리원의 연주는 드라마적인 필요에 의한 거다. 강아지가 집으로 돌아와서 환영 콘서트를 열어주는 거다. 엄마가 중간에 문 열고 들어와 볼 때도 의뭉스러운 표정을 보인다. 다만 만수가 없을 때 연주하는 건 아빠는 배제된 것으로 볼 수 있다."



- 오리지널 작품과 원작 있는 작품의 차이가 있나.

"솔직히 원작 유무의 차이는 없다. 다만 시리즈 <리틀 드러머 걸> <동조자>는 예외다. 그 이야기는 지리, 정치학, 시기적으로 특정한 상황이다. 많이 고치지 않고 원작에 충실히 하려고 했다. 종종 TV에서 뉴스를 보고 아이디어가 떠올라서 오리지널 각본을 쓸 때도 있다."



- 만수에게 제지공장 취업은 목숨 같은 일인데 영화를 만든다는 건 스스로에게 어떤 의미인가.

"만수나 범모가 직업인으로서의 정체성을 삶의 모든 것으로 삼는 게 어리석다고 묘사된다. 저도 그태도를 반성하게 된다. 영화를 못 만들면 죽음 목숨인 건가? 그것도 아니다. 한 사람의 정체성은 복합적인 요소로 구성되어 있다. 영화 작업이 삶의 대부분이라고 해도 과언은 아닌 나라는 사람도 사진 작업을 하면서 그 비중을 줄여가고 있다. 영화감독은 나이 먹지만 함께 일하는 연출, 제작부는 늘 2030세대다. 그들과 대화를 많이 하고 딸과도 소통하면 요즘 이 생각을 전해 들을 수 있다. <어쩔수가없다>는 <모던 타임즈>처럼 불쌍한 사람의 이야기다. 그 사람의 슬픈 인생을 두고 웃기려는 영화라고 비판하면 너무 단선적인 평가다. 인생을 총체적으로 묘사하기 위해서는 유머가 필요하다. 유머는 연민에 기초되어야 하지 냉소주의로 빠지는 것은 경계해야 한다. 그래서 저도 모든 것을 쏟아붓지 않으면서 현명하게 살고 싶다."

