박찬욱 "만수가 4명까지 죽이면..." '아파트 희생자' 빠진 이유

▲
박찬욱 감독CJ ENM
< 공동경비구역 JSA >(2000)와 <쓰리 몬스터>(2004)로 두 차례 호흡을 맞춘 이병헌과 재회한 소감을 두고는 깊은 신뢰를 드러냈다. "이병헌과 또다시 함께 하자고 말만 하다가 드디어 만났다. 목소리 톤을 멋지게 하지 말라고는 안 했는데 여러 테이크 중에 발성이 안 된 테이크를 고른 것 같다. 매우 자연스럽다. 파피루스 면접 보는 장면에서 '싫은데요'라고 말하고 나서 혼자 크게 웃을 때 건치 미소를 전복해 활용하고 싶었다"며 예쁜 건치 미소를 한심스럽게 써먹었다고 농담을 던졌다.
영화는 박찬욱의 작품 중 가장 웃기는 영화로 알려졌다. 그동안 비릿한 유머, 날 선 풍자를 즐기기는 했지만 대놓고 유머를 드러내 큰 변화다. 이병헌의 슬랩스틱 코미디와 웃픈 상황이 반복되는 블랙 코미디의 결이 짙다. 심경의 변화가 있었을까.
"처음부터 블랙 코미디를 계획한 건 아닌데 제작 과정에서 몸 개그가 점차 늘어났다. 원작을 읽을 때 제가 하면 좀 더 웃겨볼 가능성이 보였다. 그러다가 저 포함 세 명의 공동 각본가를 거치면서 그렇게 되었다. '코미디'를 강조해달라고 했는데 그게 몸 개그로 발전할 줄은 몰랐다.
범모 집 뒷동산에 있다가 비탈길에서 쭉 미끄러지는 것도 사실은 장소 스카우팅 갔다가 '미끄러지면 좋겠다'는 아이디어가 생각났다. 병헌씨가 예상치 못한 순간, 진지한 순간을 오가며 슬랩스틱 몸 개그도 잘한다. 뱀이 무서워서 지팡이 짚고 가다가 제풀에 놀라는 장면도 우습다. 시나리오를 읽더니 대뜸 '웃겨도 되냐' 물었고, 저는 '웃길수록 좋다'고 답했다. 본인도 재미를 붙인 것 같다. 찰리 채플린의 <모던 타임즈>도 많이 떠올랐다. 사회 시스템 속에서 망가지는 개인, 노동자의 이야기를 다루었으니 생각날 수밖에 없다."
코미디 요소가 마치 음식 전체에 깨 뿌리듯 포진되어 있다. 코스프레 댄스 장면에서도 이병헌의 장기가 제대로 발휘된다.
"시나리오에는 '눈에 띄지 않기 위해 춤을 추면서 간다'였다. 부둥켜안고 추는 춤이라서 상대방을 안고 빙글빙글 돌면서 다가가는 거였는데 안무가 바뀌면서 지금 모습이 되었다. 만수가 그동안 춤 연습을 많이 했기 때문에 몸이 기억하는 거다. 군중 속에서 튀지 않기 위한 특이한 접근 방법인데 병헌씨가 그렇게 출 줄은 몰랐다. (웃음) 제작진끼리 제일 많이 웃은 장면이다."
대놓고 웃기겠다는 노골적인 유머가 '고추잠자리'신에 응축되어 있다.
그는 "고추잠자리 신하고 부부 싸움 신에서 많이들 웃으시는데 계획한 건 아니다. 인물을 따라가다 보니 그렇게 되었다. 음악을 크게 틀어 놓은 상황이니, 고함을 치게 되고, 에너지도 많이 써야 한다. 흥분된 상황에서 신을 시작하니 모두 강렬해졌고 다들 미쳐 가는 것 같았다"고 전했다.
만수와 미리가 코스프레 무도회를 마치고 싸우는 장면을 두고는 "이경미 감독이 쓴 대사였다. '너도 예쁘잖아', '너도 잘 생겼잖아'를 주고받다가 만수가 인정한 듯 꿀 먹은 벙어리 같은 표정도 웃기다. 기세에 밀리니까 미리에게 '전쟁 중이잖아'라며 같잖은 소리 할 때 두 사람의 연기에 박수를 보내고 싶다"라고 칭찬했다.
제목 '어쩔수가없다'처럼 박찬욱 감독은 원작 소설 <액스(도끼)>의 추천사에 한국 제목으로 바꾼다면 '모가지'로 하겠다고 쓴 적 있다. 하지만 이는 아쉽게도 성사되지 못했다. 살인을 직접적으로 연상한다는 만류로 지금의 '어쩔수가없다'로 최종 결정되었다. 띄어 쓰지 않고 붙여 한 단어처럼 만들면서 감탄사가 만들어졌는데 이 말을 하루 동안 얼마나 쓰는지 세어 봐도 재미있겠다. 버릇처럼, 유행어처럼 전작 '헤어질 결심'같은 밈으로 탄생하지 않을까 싶다. 끝으로 영화의 분위기와 본인 성격의 확연한 차이를 두고 이런 말을 했다. 정말. 이 감독의 영화를 좋아하게 될 어쩔 수가 없는 이유다.
"저는 스토리텔러 중 캐릭터에 저를 투영하지 않는 타입의 감독입니다. 캐릭터의 내면을 상상하는 것은 별개라 그들이 제 안에 적게 들어있는 감독에 속하죠. 작품을 만들 때는 잘 하려고 기를 쓰지만 평가를 받는다거나, 누가 날 좋아해 주었으면 좋겠다는 생각 같은 건 하지 않아요. 그래서 긴장도 잘 하지 않고 크게 흥분하지 않는 이유처럼 보이죠. 그저 '될 일은 되고 안 될 일은 안 될 일이지'라고 노력도 기대도 하지 않기 때문입니다."
다음은 박찬욱 감독과 나눈 세심한 작품 이야기를 일문일답으로 정리한 글이다.
"관객이 만수에 대해 양가적 마음 들게 하고 싶었다"