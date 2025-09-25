'어떤 여자'에게 가혹한 사람들, 연상호가 드러낸 우리의 민낯

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
외모 평가는 늘 우리 주변에 있다. 지하철 안에서 스쳐 지나가는 얼굴, 회식 자리에서 무심코 오가는 대화, 심지어 가까운 친구와의 농담 속에서도 '예쁘다, 못생겼다'는 말은 쉽게 흘러나왔다. 그것은 단순한 관찰과 장난 같았지만 사실은 잔혹한 낙인이었다. 아마 세상 어느 누구도 거기서 온전히 벗어날 수는 없을 것이다. 나 자신에 대한 평가는 잔인하다고 느끼면서도 다른 사람에 대한 평가는 꽤나 쉽게 내뱉는 사회가 왠지 불편하게 느껴진다.
영화 <얼굴>은 그 불편한 진실을 응시한다. 얼굴이라는 표식이 한 사람의 운명을 규정하고, 심지어 인간으로서의 존엄마저 가려버리는 사회의 폭력, 우리는 타인의 얼굴에 무엇을 덧씌우며 살아가는가? 그리고 그 기준에서 벗어난 얼굴은 어디로 밀려나는가? 영화는 알려지지 않은 얼굴을 추적해나가면서, 관객이 스스로의 습관과 죄책감을 마주하게 만든다. 무척 흥미롭게 전개되지만 점점 자기 자신의 모습을 되돌아보게 된다.
[첫 번째 감정] 동환의 당황스러움