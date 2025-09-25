'32득점 폭격' 육서영, 컵대회 '판타지 스타' 등극

기업은행이 도로공사를 제압하고 B조에서 가장 먼저 준결승 진출을 확정했다.
김호철 감독이 이끄는 IBK기업은행 알토스는 24일 여수 진남 체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 한국도로공사 하이패스와의 조별리그 2번째 경기에서 세트스코어 3-1(25-10, 25-22, 19-25, 25-20)로 승리했다. 22일 정관장 레드스파크스를 꺾고 대회 첫 승을 따냈던 기업은행은 도로공사마저 제압하고 2연승으로 B조 1위를 확정하며 27일에 열리는 준결승에서 A조 2위와 맞붙게 됐다.
기업은행은 이주아와 최정민으로 구성된 미들블로커 콤비가 블로킹 4개를 포함해 23득점을 합작하며 13득점에 그친 도로공사의 배유나와 김세빈을 압도했다. 주장 황민경도 42.31%의 리시브 효율과 함께 10득점으로 알토란 같은 활약을 선보였다. 그리고 FA계약을 통해 기업은행에 잔류한 육서영은 무려 63.83%의 성공률로 32득점을 퍼부으며 올해 컵대회 여자부의 '판타지 스타'로 떠오르고 있다.
외인 없는 컵대회에서 빛나는 국내 선수들