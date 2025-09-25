'32득점 폭격' 육서영, 컵대회 '판타지 스타' 등극

한국배구연맹

고교 시절 최가은(GS칼텍스), 김다은(흥국생명)과 함께 일신여상의 삼각편대로 활약하던 육서영은 정호영(정관장)과 이다현(흥국생명), 권민지 등에 밀려 2라운드 2순위(전체 8순위)로 기업은행에 지명됐다. 육서영은 180cm의 좋은 신장에 파워를 겸비한 유망주였지만 기복이 심하다는 평가를 받으며 1라운드 지명을 받지 못했고 루키 시즌에도 11경기에 출전해 30번의 세트에서 35득점을 올리는 데 그쳤다.



3년 차 시즌까지 달리 산타나(LOVB 메디슨)와 표승주, 김주향(GS칼텍스)과의 경쟁에서 우위를 점하지 못하던 육서영은 2022-2023 시즌 33경기에 출전해 270득점을 올리며 기업은행의 주력 선수로 성장했다. 황민경이 가세한 2023-2024 시즌 다시 벤치로 밀려나며 35경기에서 156득점을 기록한 육서영은 작년 기업은행이 3년 21억 원의 거액을 투자해 이소영을 영입하면서 다시 입지가 좁아지는 듯했다.



하지만 공수를 겸비한 리그 정상급 아웃사이드히터 이소영은 지난 시즌 어깨부상 후유증으로 34경기에 출전해 69득점에 그치는 최악의 부진에 빠졌고 그 자리를 육서영이 메우며 주전으로 맹활약했다. 지난 시즌 기업은행이 치른 36경기에 모두 출전한 육서영은 34.85%의 성공률로 372득점(득점 16위, 국내선수 7위)을 기록했다. 누가 뭐래도 지난 시즌 기업은행의 '토종에이스'는 단연 육서영이었다.



지난 시즌이 끝나고 기업은행과 총액 3억 원에 FA계약을 체결한 육서영은 발리볼네이션스리그(VNL) 대표팀에 선발돼 강소휘와 함께 한국의 주전 아웃사이드히터로 활약했다. 국제 대회를 통해 경험을 쌓은 육서영은 이번 컵대회에서 더욱 성숙한 기량을 뽐내고 있다. 22일 정관장전에서 17득점을 기록한 육서영은 24일도로공사전에서 63.82%의 성공률로 32득점을 올리며 기업은행의 2연승을 견인했다.



V리그 개막 후 아시아쿼터인 호주 출신의 장신(193cm) 공격수 알리사 킨켈라가 합류하면 기업은행은 킨켈라와 육서영, 이소영, 황민경까지 주전급 아웃사이드히터만 4명을 거느리게 된다. 물론 이 자원들을 잘 활용해 성적을 극대화하는 것은 김호철 감독의 지도력에 달린 문제다. 하지만 육서영이 이번 컵대회에 보여주고 있는 위력을 V리그에서도 이어간다면 새 시즌 주전 자리를 걱정할 필요는 없을 것이다.



육서영은 FA 이소영이 부진했던 지난 시즌을 통해 기업은행의 토종 에이스로 도약했다.남자부와 여자부를 막론하고 V리그에서 외국인 선수의 비중은 절대적이다. 여기에 2023-2024 시즌부터 아시아쿼터 제도가 도입되면서 국내 선수들의 입지는 더욱 줄어들었다. 실제로 지난 시즌 여자부 득점 랭킹 1위부터 6위까지는 모두 외국인 또는 아시아쿼터 선수가 휩쓸었다. 지난 시즌을 끝으로 은퇴한 '배구여제' 김연경이 585득점으로 득점 7위에 오르며 간신히 국내 선수의 자존심을 지켰다.하지만 V리그의 전초전으로 열리는 컵대회에서는 외국인 선수들이 출전을 하지 못하는 경우가 적지 않다. 특정 선수가 해외리그에서 활동하기 위해서는 국제배구연맹(FIVB)으로부터 국제이적동의서(ITC)를 발급 받아야 하는데 컵대회 개막까지 ITC발급이 되지 않는 경우가 생기기 때문이다. 하지만 외국인 선수가 출전하지 못하면 국내 선수들의 아기자기한 경기를 볼 수 있다는 색다른 재미도 있다.역대 컵대회 중 유일하게 남녀부를 분리 개최했던 2018년에는 보령에서 열린 여자부 컵대회에서 최은지(흥국생명 핑크스파이더스)라는 '깜짝스타'가 탄생했다. 2018년 4월 FA자격을 얻어 연봉 8000만 원에 KGC인삼공사(현 정관장)로 이적한 최은지는 GS칼텍스 KIXX와의 결승전에서 32득점을 기록하며 대회 MVP에 선정됐다. 최은지는 2020-2021 시즌까지 인삼공사의 주전 아웃사이드히터로 활약했다.2021년부터 2023년까지는 3년 연속 외국인 선수 없이 대회를 치렀다. 2021년 의정부 대회에서는 도쿄올림픽 이후 김연경으로부터 '후계자'로 지목 받은 정지윤(현대건설 힐스테이트)이 MVP를 수상했고 2022년 순천대회에서는 4경기에서 63득점을 기록한 문지윤(흥국생명)이 MVP에 선정됐다. 2023년 구미 대회에서는 강소휘(도로공사)가 2017년과 2020년에 이어 통산 3번째로 컵대회 MVP 트로피를 가져갔다.한국배구연맹은 대회 직전 일부 구단의 아시아쿼터 선수들이 세계선수권대회에 출전하면서 올해 여자부 컵대회를 외국인 및 아시아쿼터 선수 없이 치르기로 결정했다. 이 때문에 이번 대회에서는 현대건설의 나현수와 GS칼텍스의 권민지, 흥국생명의 문지윤, 정윤주 같은 토종 공격수들이 맹위를 떨치고 있다. 하지만 많은 국내 공격수들 중 가장 돋보이는 활약을 하고 있는 선수는 단연 기업은행의 육서영이다.