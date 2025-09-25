제26회 제주여성영화제 '우리는 다른 길을 딛고, 올라' 슬로건 아래 개막

김성관

JJWFF 제주여성영화제 상영관 입구제26회 제주여성영화제가 '우리는 다른 길을 딛고, 올라'라는 슬로건을 내걸고 지난 9월 24일(수) 오후 7시, 롯데시네마 제주연동에서 성대한 막을 올렸다. 광장에서 시작된 평등과 평화의 목소리를 기억하고, 엄혹한 시대를 굳건히 헤쳐 온 여성들의 따뜻한 연대를 조명하는 이번 영화제는 오는 9월 28일(일)까지 5일간 롯데시네마 제주연동 3개관에서 개최된다.정은숙 조직위원장은 개막식에서 "작은 발걸음들이 모여 평등과 연대로 나아가고, 즐거움으로 가득하기를 바란다"고 개회사를 전했다. 이어 "제주도, 도의회를 비롯한 각 기관, 단체, 후원자, 자원활동가, 그리고 극장 관계자 등 영화제를 함께 만들어가는 모든 분들께 깊은 감사를 드린다"며 소감을 밝혔다.정 위원장은 또한 "지난해부터 이어진 어려움을 극복하고, '묵어 있던 채찍'과 같은 시간들을 날려 보내길 바란다"고 강조하며, "새로운 길을 딛고 올라 연대와 즐거움으로 가득한 영화제를 만끽하시길 바란다"는 희망의 메시지를 던졌다.