제26회 제주여성영화제 '우리는 다른 길을 딛고, 올라' 슬로건 아래 개막

13개국 39편 작품으로 평등과 연대 강조… 28일까지 롯데시네마 제주연동서 열려

김성관(sungkwan817)
25.09.25 10:54최종업데이트25.09.25 10:54
제주 여성영화제 입구 JJWFF 제주여성영화제 상영관 입구
제주 여성영화제 입구JJWFF 제주여성영화제 상영관 입구김성관

제26회 제주여성영화제가 '우리는 다른 길을 딛고, 올라'라는 슬로건을 내걸고 지난 9월 24일(수) 오후 7시, 롯데시네마 제주연동에서 성대한 막을 올렸다. 광장에서 시작된 평등과 평화의 목소리를 기억하고, 엄혹한 시대를 굳건히 헤쳐 온 여성들의 따뜻한 연대를 조명하는 이번 영화제는 오는 9월 28일(일)까지 5일간 롯데시네마 제주연동 3개관에서 개최된다.

정은숙 조직위원장은 개막식에서 "작은 발걸음들이 모여 평등과 연대로 나아가고, 즐거움으로 가득하기를 바란다"고 개회사를 전했다. 이어 "제주도, 도의회를 비롯한 각 기관, 단체, 후원자, 자원활동가, 그리고 극장 관계자 등 영화제를 함께 만들어가는 모든 분들께 깊은 감사를 드린다"며 소감을 밝혔다.

정 위원장은 또한 "지난해부터 이어진 어려움을 극복하고, '묵어 있던 채찍'과 같은 시간들을 날려 보내길 바란다"고 강조하며, "새로운 길을 딛고 올라 연대와 즐거움으로 가득한 영화제를 만끽하시길 바란다"는 희망의 메시지를 던졌다.

정은숙 조직위원장 윤홍경숙 집행위원장 개막식 선언
정은숙 조직위원장 윤홍경숙 집행위원장개막식 선언김성관

윤홍경숙 집행위원장은 "지난 엄혹한 시절을 단순히 견뎌낸 것이 아니라, 꿋꿋이 지켜냈다고 생각하며 그 시간을 다시 한번 기억하고자 슬로건에 깊은 마음을 담았다"고 영화제 기획 의도를 설명했다.

이번 영화제는 13개국 39편(장편 20편, 중단편 19편)의 풍성한 상영작들로 구성되었다. 논쟁적인 여성들의 이야기부터 다양한 삶의 관계를 형성하는 여성들의 모습, 현시대를 살아가는 여성들의 삶 그리고 여성 감독들의 섬세한 시선이 담긴 이야기, 제주 고유의 색채를 담은 작품들까지 다채롭게 만나볼 수 있다.

제주지역작품 초청작 시상 개막작으로 이은정 감독의 '숨비소리(Sumbisori)'가 선정되어 시상을 하였다
제주지역작품 초청작 시상개막작으로 이은정 감독의 '숨비소리(Sumbisori)'가 선정되어 시상을 하였다김성관

특히 개막작으로는 이은정 감독의 <숨비소리(Sumbisori)>가 선정되어 관객들의 이목을 집중시켰다. 이 작품은 '자신만의 길을 찾고자 하는 사람들을 응원하고 위로하고자 만든 작품'으로, 영화제가 지향하는 연대와 희망의 메시지를 충실히 담아냈다. 폐막작은 윤한석 감독의<핑크 문(Pink Moon)>이다.

제26회 제주여성영화제의 아이덴티티는 '연대와 여성, 그리고 기대'를 시각적으로 표현한다. 역경 속에서도 고개를 들어 새로운 세상을 마주하는 여성의 모습을 통해 희망찬 내일에 대한 기대감을 전하고자 했다. 영화 상영 외에도 다양한 시네 토크 프로그램이 마련되어 관객들이 영화를 통해 더욱 깊이 있는 소통과 공감을 경험할 기회를 제공할 예정이다.
김성관 (sungkwan817) 내방

17년 차 사회복지사입니다. 사람다움, 사람내음, 사람살이를 삶의 중심 가치로 삼으며 현장에서 사람과 세상을 잇는 일을 해왔습니다. 현재 제주사회복지신문 ‘나도 칼럼리스트다’와 국제뉴스에 칼럼을 연재하고 있습니다. 사회복지를 넘어 사람을 이야기하는 글을 쓰고자 합니다.

