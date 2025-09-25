중증장애인의 번지점프는 성공할 수 있을까?

와이드앵글(Wide angle). 말 그대로 카메라가 담는 피사체의 각을 넓게 둔다는 뜻이다. 통상적인 앵글이라면 잡히지 않는 좌우의 것도, 와이드앵글엔 화면 안으로 들어오게 된다. 더 폭넓게, 더 많은 것을 잡아내려는 찍는 이의 의중이 이 앵글에 담겨 있다.
와이드앵글은 부산국제영화제의 섹션 중 하나다. 아시아에서 제작된 단편영화와 다큐멘터리 등을 모아 상영한다. 애니와 실험영화 또한 이 섹션에 포함된다. 이쯤이면 이 섹션의 명칭을 와이드앵글로 명명한 이유가 짐작된다. 종합 국제영화제인 부산국제영화제에서 단편과 다큐를 가장 소외된 장르로 보고 있단 뜻이겠다. 평범한 자세로는 프레임 바깥으로 밀려나기 십상인 이들 작품을 주목하여 바라보겠단 자세, 그 의지를 관철한 결과가 와이드앵글 섹션의 존재로 입증된다.
와이드앵글은 부산국제영화제의 대표적인 비인기 섹션이다. 치열한 예매경쟁이 있는 매년 영화제 가운데서도 와이드앵글에 속한 작품군은 자리가 남아돌기 일쑤다. 그럼에도 와이드앵글 상영작에 관심을 기울이는 이들이 있다. 비주류의 특성상 상업배급이 쉽지 않아서다. 영화제가 끝난 뒤 영화관에서 작품을 볼 수 없는 경우가 대부분인 탓으로, 구태여 시간을 할애해 와이드앵글 상영작을 보는 것이다. 무엇보다 부산국제영화제의 좁고 높은 문턱을 넘어선 작품이란 점에서 저마다의 강점, 또는 이 시대에 갖는 유효함을 기대하기도 한다.