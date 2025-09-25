중증장애인의 번지점프는 성공할 수 있을까?

▲부산국제영화제포스터 부산국제영화제

구슬이 서 말이라도 꿰어야만 보배인데



<주희에게>는 장애부터 세월호 침몰참사, 연대의 현장들과 제주 4·3 사건 등 한국사회 제 문제들을 감독의 지인들을 통하여 살핀다. 각 현장에서 마주한 이들의 존재로부터 감독은 제 문제를 직면할 용기와 자극을 얻었다고 말한다. 좀처럼 엮이지 않을 듯한 문제들을 저 자신에게 미친 영향으로써 묶어내어 한 편의 영화 안에 담는다.



다만 아쉬운 점은 영화가 연관성 약한 소재들을 감독의 주관적 선택에 입각해 묶어내 영화 전체를 관철하는 주제의식을 명확히 하지 못한다는 사실에 있다. 철규의 이야기로 채워진 초반부는 번지점프가 성공했는지조차 알리지 않은 채 다음으로 넘어가고, 그다음 소재 또한 마찬가지로 잇따라 미완성인 채로 전환된다. 개별 소재가 극적 카타르시스를 주지 못함은 물론이고, 서로 긴밀하게 조응하며 관객으로 하여금 인식의 지평을 넓게 할 수 있는 단계에 이르지도 못한다. 오로지 감독 개인의 사적 다큐로 공적 재료들을 취합해 뭉뚱그렸단 인상을 지우기 어렵다.



무엇보다 이 같은 경향이 근래 한국 다큐에서 두드러진단 점은 아쉬움을 더욱 짙게 한다. 감독 개인의 아픈 개인사를 노출하고, 사회적 주제를 사적 다큐 안에 이어다 붙이며, 회고적 내레이션으로 그에 의미를 부여하는 것이 하나하나 그렇다. 활용되는 투쟁과 현장 또한 익숙한 것들 일색이다. 의미가 없다는 뜻이 아니다. 보다 유효한 방식을, 적절한 수단을 치열하게 고민한 흔적이 없다는 이야기다.



공적인 사안을 주관적으로 선별해 묶어내다 보면 그 주관에 공감할 수 없는 관객은 떨어져 나가게 마련이다. 더욱 고민해야 할 것은 사적 사안을 공적인 의미로써 묶어낼 방법이었어야 했다. 개별 사안에 깊이 천착하는 것보다 두루 훑어내는 작업이 영화에 더 효과적인지에 대하여 감독이 충분한 고민을 했다고는 보이지 않는다. 어째서 철규 다음에 인숙이, 인숙 이후에 성필이 등장해야 했는지를 영화가 스스로 엄격히 따져보아야 했을 테다.



그런데도 <주희에게>가 가치 있는 다큐란 사실은 언급해야 한다. 장애인 이동권, 행복추구권, 편견과 고정관념의 극복, 여전히 끝나지 않은 세월호 침몰참사, 제주 4·3 사건과 이념갈등, 가정폭력과 성평등에 이르기까지, 한국사회에 여전히 의미 있는 담론의 씨앗이 이 영화 가운데 흩뿌려져 있다. 영화가 그를 효과적으로 묶어내지 못했다 해도, 개별 문제를 살필 수 있도록 한 점 만큼은 평가받아 마땅하다. 한국사회가 여전히 이들 문제를 충실히 돌아보았다고는 말할 수 없어서다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기