일본 영화계 신성 미야케 쇼 "심은경 통해 국적과 성별에서 해방되고 싶었다"

영화 <여행과 나날>을 연출한 미야케 쇼 감독.엣나인필름
심은경(극 중 '이')이 쓰는 글들이 영화로 구현되고, 그 안에서 두 남녀 캐릭터가 여름 바다를 배경으로 묘한 감정을 주고받는다. 극작가 이는 스스로를 재능 없는 작가로 소개하면서도 설산 깊은 여관에 이를 때까지 쓰고자 하는 의지를 꺾지 않는다. 일본 영화의 미래로 꼽히는 미야케 쇼 감독의 신작 <여행과 나날>의 주요 설정이다. 제30회 부산국제영화제에서 신설한 경쟁 부문 초청작인 이 작품은 특정 사건과 갈등의 해소가 중요한 게 아닌, 복합적인 정서의 감응이 중요해 보였다. 지난 8월 진행된 제78회 로카르노영화제에서 황금표범상을 수상한 미야케 쇼 감독을 지난 20일 부산 영화의 전당에서 직접 만났다.
심은경이어야 했던 이유
<여행과 나날>은 일본 만화의 거장 쓰게 요시하루의 <해변의 서경>과 <혼야라동의 벤상>(혼란스러운 벤씨)를 원작으로 한다. 제목처럼 여름과 겨울이 주 배경으로 여름 편은 작가 이가 쓰는 영화 속 이야기로 고향을 찾은 소년 나츠오(만사쿠 다카다)와 여행 온 소녀 나기사(유미 카와이)의 만남을 다룬다. 겨울 편은 홀로 여행을 떠난 이가 산 중턱에서 무뚝뚝한 여관 주인 벤조(시로 사노)와 함께 예상치 못한 경험을 하는 과정을 그린다.
앞선 부산국제영화제 기자회견서 미야케 쇼 감독은 두 편의 만화를 보고 만화의 본질을 추구하는 작가의 힘을 봤다고 말한 바 있다. 영화화를 결심한 것도 영화의 본질을 전할 수 있다고 생각했기 때문이었다고.
"결국 본질은 놀람 아닐까. 살면서 우리에게 익숙하지 않은 세계를 만나면 당혹스럽기 마련이다. 근데 또 인간이기에 적응해간다. 예술을 접하는 순간 그런 놀라움이 반복된다고 생각한다. 영화 뿐 아니라 모든 예술의 공통점이라 생각한다. 그 놀람 때문에 감각이 새로워지거나 변한다. 쓰게 요시하루 작가님의 작품은 만화의 관습과 규칙에서 완전 탈피해 있는데 계속 그 만화를 보면 놀람의 연속이다. 초현실적인 느낌이 있는 작품도 있는 반면, 제가 영화화 한 두 작품은 뭔가 굉장히 세련된 이야기 흐름을 보여주고 있거든. 그래서 저도 가능한 영화에서 장면이 바뀔 때마다 놀람을 주면서 어떤 아름다움으로 안내하고 싶었다."
그 아름다움을 영화적으로 전달하기 위해서 원작 만화의 설정을 그대로 따를 필욘 없었다. 애초에 남자가 주인공이었던 설정을 여성으로, 국적마저 바꾼 건 다름 아닌 심은경을 섭외하기 위함이었다. 2022년경 부산국제영화제 상영작 <너의 눈을 들여다보면> 관객과 대화 행사로 처음 만난 두 사람은 이미 서로를 알아보고 있었다. 당시 감독의 작품을 미리 본 심은경이 먼저 행사 참여를 문의했을 정도였다고. 당황할 때마다 이가 한국말로 중얼거리는 설정도 심은경의 평소 말투를 참고한 결과물이었다.
"남자 만화가가 주인공이었는데 이미 만화 자체가 완벽한 작품이라 그대로 영화화하는 건 큰 의미가 없겠다 고민한 시기가 있었다. 한국인뿐 아니라 아시아, 혹은 남미 독자들이 내 얘기라 느낄 만큼의 보편성이 있다는 걸 깨닫고, 원작을 다시 읽고 시나리오를 쓰기 시작했다. 그때 심은경이라는 훌륭한 배우를 떠올렸고, 그가 가지고 있는 영혼과 우리 작품이 좋은 공명을 할 것이라 생각해 캐스팅하게 됐다.
사실 그런 사람은 처음 만났다. 같이 일하기 전에도 그 후에도 심은경씨 같은 사람은 못 만날 것 같다는 느낌이었는데 작업하면서 그는 정말 솔직하고 얼렁뚱땅 넘어가지 않는 사람이란 걸 알게 됐다. 거짓말하지 않는 사람을 개인적으론 가장 멋있다고 생각하는데 그런 분이었다. 그리고 주변을 그렇게 잘 챙기는 사랑으로 가득찬 사람이더라."