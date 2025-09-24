일본 영화계 신성 미야케 쇼 "심은경 통해 국적과 성별에서 해방되고 싶었다"

▲영화 <여행과 나날>을 연출한 미야케 쇼 감독. 엣나인필름

하마구치 유스케, 야기라 유야 등과 함께 차세대 일본 영화인이자 희망으로 꼽히는 그다. 대학생 시절 극장에서 5년여간 아르바이트를 하며 꿈을 키웠던 그는 영화는 반드시 극장에서 봐야 한다는 극장주의자인 것으로도 유명하다.



"지금껏 영화를 만드는 데에 고민도 있지만 즐거움도 있었다. 잘 만들고 싶지만 여전히 모르는 것들이 많기에 계속해서 영화를 찍고 있는 것 같다. 이게 내면의 동기고, 외부적으론 전 정말 극장에서 자랐다고 할 정도로 그곳을 좋아한다. 극장에서 아르바이트를 하기도 했지만, 관객으로서도 5일 연속으로 찾은 적도 있다. 그런 경험이 없었다면 제가 영화에 대해 품고 있는 신념도 존재하지 않았을 것이다.



그렇다 보니 집에서 인터넷으로 드라마를 보거나 영상을 잘 보지 않는다. 집에선 책 보는 게 훨씬 좋더라. 제게 영화라는 건 극장에 가서 느껴야 하는 무엇이다. 제가 할 수 있는 건 극장에서 얼마나 즐겁고, 새로운 경험을 줄 수 있느냐 고민하는 것 같다. 그런 영화를 계속 만들어가고 싶다."



동시에 미야케 쇼 감독은 J리그와 프리미어 리그를 즐겨보는 축구광이기도 하다. 봉준호 감독 또한 그렇다고 얘길 하니 열심히 공부해서 꼭 축구 얘길 하고 싶다는 의지를 드러내기도 했다. 작업하지 않을 땐 가족과 함께 시간 보내길 즐긴다는 그에게 끝으로 솔직한 인간상의 정의를 되물었다. 주체적인 삶을 사는 사람이라는 대답이 돌아왔다.



"인생을 홀로 사는 게 아니기에, 사회 속에서 살다 보니 주체적으로 살기 쉽진 않다. 누군가에게 미움을 받기도 하고, 상처받기도 한다. 그래서 사랑받기 위해 혹은 누군가에게 맞추기 위해 내 것이 아닌 행동을 하다 보면 나아가야 할 방향을 잃기도 하는 것 같다. 진정한 행복이란 건 결국 이 사회에서 어떻게 나답게 살아가는 것인가 묻고, 찾는 과정에 있다고 생각한다."

