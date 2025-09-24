담임 선생과 연애에 임신까지, 여고생은 어떤 선택 하게 될까?

부산국제영화제

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"애초에 유부남인데 뭘 어쩌려고 그랬냐?"

30th 부산국제영화제 상영작 <지우러 가는 길> 스틸컷01.학교 탈의실 한편에서 자신의 배를 어루만지는 학생이 있다. 아직 티가 나는 것 같지는 않지만, 이제 막 고등학교 1학년이 된 학생이 한참이나 어루만질 부위는 아닌 것 같다. 기숙사 룸메이트로 불법 액상 담배를 만들어 팔고, 밤마다 현금을 건 게임이나 하는 경선(이지원 분)이 오히려 더 학생다워 보일 정도다. 윤지(심수빈 분)는 담임선생 종성(김의황 분)과 비밀 연애를 하다 임신까지 했다. 하지만 그는 열흘이나 연락이 닿지 않고 학교에도 나타나지 않는다. 아이를 원치 않던 종성과 달리, 자신에게도 가족이 생기길 바랐던 윤지는 이제 아이를 지우기만 하면, 그가 다시 돌아올 것이라 믿고 있다. 인터넷을 통해 불법 약을 구하고, 동물병원을 찾아 중절 수술을 시도한다. 그 곁에는 경선이 함께다.유재인 감독의 첫 장편 연출작 <지우러 가는 길>에는 한 남자의 존재감이 흔적도 없이 사라져 있다. 관객은 끝내 실질적인 그의 모습을 마주할 수 없게 되는데, 이 부재는 영화를 움직이게 하는 동력이자 우리 사회에서 반복되고 있는 여러 문제를 함의하는 장치다. 남성성의 무책임함과 미성년과의 관계에서 발생하는 권력의 불균형, 그리고 일그러진 성 윤리다. 그의 부재 속에서 상대인 윤지는 자신의 몸과 미래를 홀로 감당해야 하고, 카메라는 그 모습을 뒤따르고자 한다.02.이 영화가 남성의 부재를 다루는 면모 가운데 가장 시선이 끌리는 것은 끝내 어떤 해명이나 구실 없이 사라지도록 만든다는 점이다. 그의 목소리에 집중하기보다는 남겨진 여성, 특히 윤지의 선택과 감정을 극의 전면에 내세우고자 한다. 이렇게 서사적 주체를 이동시키는 선택만으로도 피해자로서의 인물의 그림자는 일방적으로 소비되지 않을 수 있게 되고, 도리어 그 위에 사회가 외면해 왔던 문제를 다시 세울 수 있는 자리를 마련할 수 있게 된다.윤지라는 인물의 자리를 좁힘으로써 세밀하게 바라볼 수 있도록 만들기 위해 이용하는 방법은 크게 두 가지다. 평범한 학교생활을 보내는 다른 학생들의 모습을 때마다 잡아내고 있는 부분이 하나, 학교 주변에 전단을 뿌리고 현수막을 설치하는 일도 모자라 교실 안까지 들어오는 종성의 부인 민영(장선 분)의 역할을 축소하지 않는 것이 또 하나다. 평범한 학생의 자리에도 오롯이 서 있을 수 없고, 사랑하는 감정을 느낀 대상의 곁에도 설 수 없는 인물에게 새 생명을 잉태하도록 만드는 것. 감독은 이 같은 구조를 통해 윤지의 선택이 아닌, 그 선택 위에서 발생하는 감정과 행동에 관객들이 집중할 수 있도록 이야기를 진행시켜 나간다.그런 두 사람이 처음 통화를 하며 각각의 이유로 종성에 대해 묻는 장면은 초반부에서 중요한 장면으로 자리한다. 두 사람 모두 그를 찾고 있는 상태는 동일하지만, 방식도 이유도 모두 다르다는 점에서다. 민영은 윤지에게 학교에서 무슨 일이 있었냐고 묻고, 다시 윤지가 민영에게 집에서는 무슨 일이 있었냐고 되묻는 것만 봐도 그렇다. 이 장면의 존재로 인해, 영화 <지우러 가는 길>은 청소년 임신이라는 문제를 단순한 사회 문제로만 받아들이지 않을 수 있게 되고, 도덕적 프레임이나 교훈적 메시지로 획일화되는 것으로부터도 피할 수 있게 된다.