'7년 도전' 끝낸 KIA 파이어볼러 유망주... 높았던 프로의 벽

KIA 타이거즈

2025시즌을 앞두고 패스트볼 구속으로 주목받았던 홍원빈그러한 노력이 통한 덕분이었을까? 지난 2025년 5월 30일, 꿈에 그리던 1군 엔트리에 등록된 홍원빈은 만원 관중이 지켜보는 6월 3일 잠실 구장에서 펼쳐진 두산 베어스와의 경기에서 생애 첫 1군 마운드에 섰다.KIA가 11-2로 앞선 9회 말 마지막 투수로 등판한 홍원빈은 첫 타자인 김민석을 상대로 볼넷을 허용하고 1실점을 허용하는 등 긴장한 모습을 숨기지 못했다. 하지만 마지막 타자인 김인태를 140km/h의 고속 슬라이더로 삼진 처리하며 가능성을 보였고 경기 후 1군 필승조로 자리 잡고 싶다는 각오를 밝히기도 했다.하지만 문제는 제구였다. 1군 데뷔 후 1주일(6/10) 만에 다시 등판 기회를 잡은 홍원빈은 3점 차로 뒤진 8회 초 홈팬들 앞에 마운드에 섰지만 극심한 제구 난조로 볼넷 3개와 폭투를 허용하며 0.2이닝 4실점으로 스스로 무너지고 말았다. 홍원빈이 7년의 도전 끝에 1군 무대에서 남긴 최종 기록은 1⅔이닝 5실점 평균자책점 27.00이었다.10일 부진 이후 바로 1군에서 말소된 홍원빈은 이후 퓨처스리그에서도 부진한 모습을 보였고 등판 횟수도 점차 줄었다. 2점대 중반까지 낮췄던 평균자책점은 점점 치솟았고 8월 30일 두산 전 등판을 끝으로 퓨처스 마운드에도 더 이상 오르지 않았다. 고질적인 허리 통증과 제구 난조로 고민하던 홍원빈이 1군 재도전 의지를 접고 결국 구단에 현역 은퇴 의사를 전했다고 전해진다.홍원빈의 재능과 성실성을 아깝게 여긴 KIA 구단은 여러 차례 홍원빈의 은퇴를 만류했지만 홍원빈 자신은 재활 관련 분야로 새롭게 진로를 정하고 미국 유학을 모색하는 것으로 알려졌다.