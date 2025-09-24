'사람' 빠진 시스템, 자본주의 향한 박찬욱의 날선 블랙코미디

CJ ENM

영화 <어쩔수가없다> 스틸영화의 제목이자 극 중 인물들이 반복적으로 말하는 "어쩔 수가 없다"는 표현은 박찬욱이 포착해 낸 현대 사회의 가장 교묘한 거짓말이다. 만수를 해고하는 미국인 투자자들의 "No other choice", 인공지능으로 직원들을 대체하려는 기업들의 "어쩔 수 없는 선택", 그리고 만수 자신이 극단적인 행위를 준비마혀 연신 속삭이는 어쩔 수가 없다는 변명 사이에는 섬뜩한 대칭성이 있다. 자신의 선택에 대한 도덕적 책임을 외부의 불가항력으로 전가하면서 가해자 스스로를 피해자로 둔갑하는 전도된 논리가 그렇다. 이러한 '어쩔 수가 없다'는 변명은 위계를 타고 내려오면서 개인에게 점점 더 극단적인 폭력을 벌이게끔 하고 그것을 정당화시킨다.이런 책임전가와 폭력의 연쇄는 박찬욱이 <올드보이>에서 보여준 복수의 순환 고리를 연상시키기도 한다. 하지만 하지만 <어쩔수가없다>에서의 순환은 개인적 원한이 아닌, 시스템으로 말미암은 폭력의 구조다. 실제로 만수에게는 다른 선택지들이 충분히 존재한다. 큰 집을 팔고 작은 아파트로 이사할 수도 있고 아내 미리(손예진)가 육아를 위해 포기했던 커리어를 되살릴 수도 있었다. 하다못해 장인 장모의 도움을 받을 수도 있다.만수가 보기에 이런 선택들은 모두 자신이 쌓아 올린 중산층의 품위를 포기하는 행위이며 그간 쌓아온 삶의 포기이자 추락과도 같다. <아가씨>에서 남성들이 여성들의 계략에 말려들며 자멸했듯 만수 역시 자신의 고집과 자존심에 스스로 대안을 포기하게 만들고 갇혀버린다. 영화는 어쩔 수가 없다는 수동적 표현 뒤에 숨은 능동적 선택의 의지를 날카롭게 폭로한다. 자본주의 체제에서 경쟁력 확보, 효율성 증대, 시장 논리라는 그럴듯한 명분들이 어떻게 개인의 책임 회피와 시스템의 폭력을 은폐하는지 보여준다.만수가 제지업에 보이는 집착은 직업적 애착을 넘어선다. 종이는 아날로그 매체의 상징이다. 즉 만수의 제지업을 향한 애착은 급변하는 디지털 시대를 향한 저항인 동시에 두려움의 표현이다. 만수뿐만 아니라 그의 취업 경쟁자인 범모(이성민) 또한 마찬가지다. 그 또한 삶의 대부분을 제지업에 할애했고 음악도 바이닐로만 감상할 정도로 아날로그 애호가다. 만수가 정성스럽게 가꾸는 온실의 식물과 범모의 LP 사랑처럼 그들이 다루는 종이 역시 손길과 정성이 필요한 유기적 존재다.아이러니하게도 아날로그의 가치를 옹호하는 인물을 만든 박찬욱 자신은 디지털 영화 제작을 적극 옹호한다. 미감을 살린 트랜지션(화면전환)은 모두 디지털 기술의 산물이다. 감독이 첨단 디지털 기법을 활용해 아날로그의 종말을 애도하는 메타적 아이러니는 <복수는 나의 것>에서 폭력을 통해 폭력을 비판했던 구조와 닮아있다. 영화 말미의 산림 벌채 장면들은 영화 속 상황이 품는 모순을 극명하게 보여준다. 종이를 만들기 위해서는 나무를 베어야 하고 셀룰로이드 필름 역시 환경에 상당한 부담을 준다.여기서 영화는 말미에 AI를 살며시 언급한다. AI는 막대한 전력을 소모하며 환경을 파괴하고 인간을 비인간화시키지만 기업의 이윤 창출에는 완벽한 도구다. 첨단 설비로 인력감축을 시도하는 회사의 입장을 어쩔 수 없이 옹호하면서도 시설을 관리할 한 사람은 필요하지 않냐고 묻는 만수의 절박함은 기술 발전이 가져온 실존적 위기를 압축해서 보여준다. 도널드 웨스트레이크의 원작 소설 < The Ax >가 1990년대 미국의 구조조정 현실을 다뤘다면, <어쩔수가없다>는 여기에 2020년대 AI 시대의 불안을 덧대어 한국적 맥락으로 번역한다.