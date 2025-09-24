사이트 전체보기
입질하는 살생견, 강형욱이 보호자에게 한 말

[리뷰] 채널A <개와 늑대의 시간>

김종성(wanderingpoet)
25.09.24 15:54최종업데이트25.09.24 15:54
'개와 늑대의 시간'의 한 장면
반려인의 마음으로 개를 키우는 사람이 있고, 축산업자의 마음으로 개를 키우는 사람도 있다. 전자가 '반려'라는 행위와 그 과정에서의 감정적 교감을 중요하기 여긴다면 후자는 '소유'에 몰두한다. 소유가 중요하면 개의 상태나 행복을 고려하지 않고, 그저 더 많은 개를 필요로 하게 된다. 23일 방송된 채널A <개와 늑대의 시간>은 지난주에 이어 극단의 양육관을 가진 보호자의 갈등을 담았다.

앞서 강형욱 훈련사는 늑대 1호의 살견 사고에 대해 '본능'이라고 해석하며, 과도한 개체 수로 인한 결과라고 지적했다. 스탠더드 푸들 4마리를 포함해 6마리의 개를 키우는 건 너무 버거워 보였다. 문제는 비협조적인 태도로 일관하는 아빠 보호자였다. 하지만 아예 출연조차 거부한 터라 강형욱도 손쓸 도리가 없었다. 솔루션을 몇 가지 제시했지만, 해결을 기대하기는 어려워 보였다.

현장 솔루션을 위해 방문한 결과는 쓴웃음을 짓게 했다. 자율 배식도, 펫도어도 솔루션 이전과 그대로였다. 막내 믹스견은 (경고했음에도) 오프리쉬 상태에서 산책하다가 뱀에게 물려 치료 중이었다. 또, 엄마1 푸들이 목줄 산책 중 다른 동물을 발견하고 뛰쳐나가 아찔한 상황이 벌어지기도 했다. 이런 상황에서 아빠 보호자는 그레이트 데인이라는 초대형견 추가 입양을 원했다.

'개와 늑대의 시간'의 한 장면
"개를 소유하는 것과 반려하는 건 다르잖아요. 아빠 보호자는 축산업자의 마음으로 키우고, 엄마 보호자는 반려인의 마음으로 키우는 거 같아요." (강형욱)

현장에 출동한 강형욱은 엄마 보호자가 안쓰러워 쉽사리 말을 잇지 못했다. 결국 진정한 해결을 위해 모든 것이 가리키는 문제의 근원, 아빠 보호자와의 대화가 필요했다. 드디어 만나게 된 다견 가정 실제 서열 1위는 생각보다 강경한 입장을 취했다. 살견 사고를 겪었음에도 이사 후 반려견을 더 늘리고 싶다는 의견을 고수했다. 현재도 6마리의 개가 경계 없이 생활하는 걸 모르는 걸까.

강형욱은 "반려견 양육관은 각자 다를 수 있지만 키울 거면 잘 키워야" 한다고 강조하며, 집 안에 있는 반려견 유골함을 보며 이미 4마리의 반려견을 보낸 경험이 있는 듯한데 같은 일을 더 이상 겪지 않아야 하지 않냐고 설득했다. 그러자 아빠 보호자는 "강아지는 강아지로 잊는 것"이라는 다소 충격적인 답변을 했다. 비반려인인 김성주는 물론 반려인인 송해나조차 이해하기 힘들어했다.

떠나간 반려견을 잊기 위해 다른 반려견을 데려온다는 어처구니없는 논리 앞에 강형욱은 잠시 말문을 잃었다. 잠시의 침묵 후, 그는 "불의의 사고가 아니라 보호자 부주의로 반려견을 잃은 것"인 만큼 "슬픈 것보다 미안해해야 하는 것"이라고 설명했다. 슬픔은 잊더라도 미안함은 잊어서는 안 되는 것 아닐까. 미안함을 잊는 순간 실수는 반복되는 법이기 때문이다.

'개와 늑대의 시간'의 한 장면
①반려견 수 늘리지 않기
②번식 시키지 않기
③오프리쉬 하지 않기
④펫도어 없애기

강형욱은 작심한 듯 "엄마 보호자가 없었으면 (집이 아니라) 축사"가 됐을 거라는 쓴소리를 했다. 그리고 훈련사이자 반려인으로서 진심 어린 부탁을 건넸고, 겨우겨우 약속을 받아냈다. 물론 사사건건 이견이 있어 솔루션은 더디게 진행됐다. 자유로운 배변을 위해 마당으로 통하는 펫도어가 있어야 한다는 아빠 보호자의 주장은 악취로 고통받은 이웃을 고려하지 않은 이기적인 생각이었다.

강형욱은 보호자와 함께일 때 마당답게 활용이 가능하다며, 보호자 통제 없는 자율 출입은 갈등과 스트레스를 유발한다고 설명했다. 개의 습성상 마당을 지키려 들기 때문이다. 또, 배변 문제는 보호자와 주기적으로 산책을 하며 실외에서 처리하면 될 일이다. 그 책임을 다하지 않으려고 하다 보니 갖은 핑곗거리가 생기는 것 아닐까. 강형욱은 강하게 밀어붙여 팻도어를 없애기로 했다.

난장판이나 다름없는 실내 환경을 전면적으로 바꾸기 위해 켄넬 생활이 도입됐다. 처음에는 겁이 많아 켄넬에 들어가지 않으려 했던 딸 푸들은 늑대 1호가 켄넬에 들어가는 걸 보고 모방했다. 모두 순조롭게 훈련이 이뤄졌고, 마침내 집 안에 평화가 찾아왔다. 강형욱은 2마리 또는 3마리가 나와 있어도 된다며 한정된 자원을 효율적으로 분배할 것을 당부했다.

씁쓸하지만 여전히 축산업자의 마인드로 개를 키우는 사람들이 있는 게 현실이다. 개를 소유한 나의 행복이 아니라 개의 진정한 행복을 고민하는 반려인이 많아지길 바란다.
덧붙이는 글 이 기사는 김종성 시민기자의 개인 블로그 '버락킴, 너의 길을 가라'(https://wanderingpoet.tistory.com)에도 실립니다.
강형욱

김종성 (wanderingpoet) 내방

너의 길을 가라. 사람들이 떠들도록 내버려두라.

