입질하는 살생견, 강형욱이 보호자에게 한 말

'개와 늑대의 시간'의 한 장면채널A
반려인의 마음으로 개를 키우는 사람이 있고, 축산업자의 마음으로 개를 키우는 사람도 있다. 전자가 '반려'라는 행위와 그 과정에서의 감정적 교감을 중요하기 여긴다면 후자는 '소유'에 몰두한다. 소유가 중요하면 개의 상태나 행복을 고려하지 않고, 그저 더 많은 개를 필요로 하게 된다. 23일 방송된 채널A <개와 늑대의 시간>은 지난주에 이어 극단의 양육관을 가진 보호자의 갈등을 담았다.
앞서 강형욱 훈련사는 늑대 1호의 살견 사고에 대해 '본능'이라고 해석하며, 과도한 개체 수로 인한 결과라고 지적했다. 스탠더드 푸들 4마리를 포함해 6마리의 개를 키우는 건 너무 버거워 보였다. 문제는 비협조적인 태도로 일관하는 아빠 보호자였다. 하지만 아예 출연조차 거부한 터라 강형욱도 손쓸 도리가 없었다. 솔루션을 몇 가지 제시했지만, 해결을 기대하기는 어려워 보였다.
현장 솔루션을 위해 방문한 결과는 쓴웃음을 짓게 했다. 자율 배식도, 펫도어도 솔루션 이전과 그대로였다. 막내 믹스견은 (경고했음에도) 오프리쉬 상태에서 산책하다가 뱀에게 물려 치료 중이었다. 또, 엄마1 푸들이 목줄 산책 중 다른 동물을 발견하고 뛰쳐나가 아찔한 상황이 벌어지기도 했다. 이런 상황에서 아빠 보호자는 그레이트 데인이라는 초대형견 추가 입양을 원했다.