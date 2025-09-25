디즈니 플러스 첫 사극 '탁류', 연진이가 책임진다

사이트 전체보기
[프리뷰] 26일 공개되는 디즈니 플러스 드라마 <탁류>에 출연하는 신예은

지난 2015년 한국에 진출한 OTT 기업 넷플릭스는 지난 2019년부터 한국의 오리지널 드라마를 선보였다. 넷플릭스가 가장 먼저 공개한 작품은 김은희 작가가 각본을 쓰고 주지훈, 배두나, 류승룡이 주연을 맡은 <킹덤>이었다. 조선시대 배경의 좀비 드라마 <킹덤>은 공개될 때만 해도 해외 시청자들에겐 낯설 거라는 지적이 많았지만 현재 <킹덤>은 넷플릭스 한국 드라마의 성공적인 시작을 알린 작품이 됐다.

<킹덤> 이후에도 넷플릭스에서는 조선시대 배경의 시극 콘텐츠를 꾸준히 선보이고 있다. 2024년 10월에 공개됐던 강동원, 박정민 주연의 넷플릭스 영화 <전,란>이 있었고 지난 5월에도 조선시대 배경의 가상 역사극 <탄금>이 공개됐다. 올해 세계를 강타하고 있는 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>에서도 조선시대 악사 출신의 남자 주인공 진우를 비롯해 사극 요소가 비중 있게 다뤄졌다.

하지만 디즈니 플러스에서는 근현대사를 배경으로 했던 송강호, 변요한 주연의 <삼식이 삼촌> 정도를 제외하면 좀처럼 사극 드라마를 찾기 힘들다. 하지만 디즈니 플러스에서도 오는 26일 공개되는 액션 드라마 <탁류>를 통해 처음으로 사극 드라마를 선보인다. <광해: 왕이 된 남자>의 추창민 감독과 <추노>의 천성일 작가가 뭉친 <탁류>에서는 배우 신예은이 이치에 밝은 장사꾼 최은을 연기한다.

<더 글로리> 박연진 아역으로 변신 성공

어린 시절 클래식을 전공한 언니를 따라 현악기를 배우던 신예은은 중학 시절 연극 배우였던 할아버지를 동경해 배우의 꿈을 키웠고 고등학교와 대학교에서 연기를 전공했다. 2018년 대학생 잡지의 표지 모델로 출연한 것을 계기로 아이돌 기획사로 유명한 JYP엔터테인먼트에 입사한 신예은은 2018년 플레이리스트 웹드라마 <에이틴>에서 미대 입시를 준비하는 도하나 역을 맡으며 연기 활동을 시작했다.

<에이틴>은 웹드라마인 만큼 시청률 같은 기존 미디어의 수치로 포함되진 않았지만 또래의 청소년들 사이에서 큰 인기를 끌며 2019년 시즌2가 제작되기도 했다. <에이틴>을 계기로 JYP엔터테인먼트 아티스트로 정식 계약을 체결한 신예은은 2019년 tvN 드라마 <사이코메트리 그녀석>을 통해 주연으로 데뷔했다. 하지만 <사이코메트리 그녀석>은 최고 시청률 2.79%로 초라하게 막을 내렸다(닐슨코리아 시청률 기준).

2019년 7월부터 2020년 7월까지 KBS <뮤직뱅크>의 MC를 맡으며 골든차일드의 최보민과 2019년 KBS 연예대상 베스트 커플상을 수상한 신예은은 2020년 <어서와> <친구에서 연인이 되는 경우의 수> 등에 출연하며 경력을 쌓았다. 데뷔 초까지만 해도 하이틴 스타의 이미지가 강했던 신예은은 2021년 <KBS 드라마 스페셜-딱밤 한 대가 이별에 미치는 영향>을 통해 한층 발전한 연기를 선보였다.

신예은은 2022년 티빙 오리지널 드라마 <유미의 세포들> 시즌2에서 밝고 명랑한 사회 초년생 유다은을 연기하며 원작 웹툰과의 높은 싱크로율로 시청자들의 호평을 받았다. 2022년 하반기에는 디즈니 플러스 드라마 <3인칭 복수>에서 쌍둥이 오빠의 죽음에 대한 진실을 쫓기 위해 오빠가 다니던 학교로 전학을 가는 옥찬미를 연기했고 <3인칭 복수>는 아시아 여러 나라에서 큰 인기를 얻었다.

하지만 신예은이라는 배우를 대중들에게 각인 시켰던 작품은 따로 있었다. 바로 2022년 연말에 공개된 김은숙 작가의 <더 글로리>였다. <더 글로리>에서 박연진(임지연 분)의 아역을 맡은 신예은은 잔인한 학교 폭력으로 문동은(송혜교/정지소 분)의 영혼까지 망가트리는 강렬한 악녀 연기를 선보였다. 한동안 시청자들은 고데기만 보면 박연진이 떠오른다고 했을 정도로 신예은의 연기는 대단히 인상적이었다.

디즈니 플러스 드라마 첫 사극의 주인공

<더 글로리>의 박연진 아역으로 주가가 크게 상승한 신예은은 2023년 SBS 드라마 <꽃선비 열애사>를 차기작으로 선택했다. 신예은은 데뷔 첫 사극이었던 <꽃선비 열애사>에서 객주 이화원의 주인이지만 현실은 '조선판 하우스 푸어'에 가까운 윤단오를 연기했다. 신예은은 <꽃선비 열애사>을 통해 SBS 연기대상 우수상을 수상했고 청룡시리즈 어워즈에서 는 <3인칭 복수>로 신인상을 받았다.

<꽃선비 열애사>를 통해 사극에 도전했던 신예은은 지난해 1950년대 한국전쟁 직후를 배경으로 한 <정년이>에 출연했다. 신예은은 <정년이>에서 '타고난 소리 천재' 윤정년(김태리 분)에 대한 질투와 동경을 동시에 품고 있는 매란국극단 단원 허영서를 연기하며 호평을 받았다. 올해 1월에는 도경수, 원진아와 함께 대만의 동명 영화를 리메이크한 스크린 데뷔작 <말할 수 없는 비밀>이 개봉하기도 했다.

김다미와 함께 지난 13일 첫 방송된 JTBC 주말 드라마 <백번의 추억>에 출연하고 있는 신예은은 지난 1월에 촬영을 마친 디즈니 플러스 드라마 <탁류>가 26일 공개되면서 본의 아니게 '겹치기 출연'을 하게 됐다. 푸르던 경강이 탁류로 변해버린 무법천지의 조선에서 자신만의 세상을 꿈꾸는 세 사람의 이야기가 그려질 <탁류>에서 신예은은 조선 최고의 상단을 이끄는 이치에 밝은 장사꾼 최은을 연기한다.

<탁류>에는 보이그룹 SF9 출신이자 <어쩌다 발견한 하루>와 <연모> <혼례대첩>을 통해 배우로 입지를 다진 로운이 과거를 감추고 마포 나루터의 왈패가 된 장시율 역으로 오는 10월 입대 전 마지막 작품에 출연한다. 193cm의 장신배우 박서흠은 깨끗한 세상을 꿈꾸며 부정부패를 처단하는 포도청 관리 청천을 연기하고 <범죄도시>의 장이수로 유명한 박지환은 경강의 질서를 잡는 왈패 무덕 역을 맡았다.

신예은은 여러 작품에서 진지한 캐릭터를 많이 연기했지만 예능을 통해 주체할 수 없는 끼를 선보였던 유쾌하고 발랄한 배우다. 신예은은 지난 17일 부산국제영화제 개막식에서도 기예르모 델 토로 감독과 심은경 등 영화인들 '애교배틀'의 시발점이 되는 다양한 포즈를 선보이며 화제가 됐다. 여러 매체를 넘나들며 부지런하게 활동하는 신예은은 내년에도 ENA 드라마 <존버닥터>에 출연할 예정이다.

