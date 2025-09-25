디즈니 플러스 첫 사극 '탁류', 연진이가 책임진다

tvN 화면 캡처

신예은은 <정년이>에서 윤정년의 경쟁자이자 친구 허영서 역을 맡아 좋은 연기를 선보였다.<더 글로리>의 박연진 아역으로 주가가 크게 상승한 신예은은 2023년 SBS 드라마 <꽃선비 열애사>를 차기작으로 선택했다. 신예은은 데뷔 첫 사극이었던 <꽃선비 열애사>에서 객주 이화원의 주인이지만 현실은 '조선판 하우스 푸어'에 가까운 윤단오를 연기했다. 신예은은 <꽃선비 열애사>을 통해 SBS 연기대상 우수상을 수상했고 청룡시리즈 어워즈에서 는 <3인칭 복수>로 신인상을 받았다.<꽃선비 열애사>를 통해 사극에 도전했던 신예은은 지난해 1950년대 한국전쟁 직후를 배경으로 한 <정년이>에 출연했다. 신예은은 <정년이>에서 '타고난 소리 천재' 윤정년(김태리 분)에 대한 질투와 동경을 동시에 품고 있는 매란국극단 단원 허영서를 연기하며 호평을 받았다. 올해 1월에는 도경수, 원진아와 함께 대만의 동명 영화를 리메이크한 스크린 데뷔작 <말할 수 없는 비밀>이 개봉하기도 했다.김다미와 함께 지난 13일 첫 방송된 JTBC 주말 드라마 <백번의 추억>에 출연하고 있는 신예은은 지난 1월에 촬영을 마친 디즈니 플러스 드라마 <탁류>가 26일 공개되면서 본의 아니게 '겹치기 출연'을 하게 됐다. 푸르던 경강이 탁류로 변해버린 무법천지의 조선에서 자신만의 세상을 꿈꾸는 세 사람의 이야기가 그려질 <탁류>에서 신예은은 조선 최고의 상단을 이끄는 이치에 밝은 장사꾼 최은을 연기한다.<탁류>에는 보이그룹 SF9 출신이자 <어쩌다 발견한 하루>와 <연모> <혼례대첩>을 통해 배우로 입지를 다진 로운이 과거를 감추고 마포 나루터의 왈패가 된 장시율 역으로 오는 10월 입대 전 마지막 작품에 출연한다. 193cm의 장신배우 박서흠은 깨끗한 세상을 꿈꾸며 부정부패를 처단하는 포도청 관리 청천을 연기하고 <범죄도시>의 장이수로 유명한 박지환은 경강의 질서를 잡는 왈패 무덕 역을 맡았다.신예은은 여러 작품에서 진지한 캐릭터를 많이 연기했지만 예능을 통해 주체할 수 없는 끼를 선보였던 유쾌하고 발랄한 배우다. 신예은은 지난 17일 부산국제영화제 개막식에서도 기예르모 델 토로 감독과 심은경 등 영화인들 '애교배틀'의 시발점이 되는 다양한 포즈를 선보이며 화제가 됐다. 여러 매체를 넘나들며 부지런하게 활동하는 신예은은 내년에도 ENA 드라마 <존버닥터>에 출연할 예정이다.