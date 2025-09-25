디즈니 플러스 첫 사극 '탁류', 연진이가 책임진다

지난 2015년 한국에 진출한 OTT 기업 넷플릭스는 지난 2019년부터 한국의 오리지널 드라마를 선보였다. 넷플릭스가 가장 먼저 공개한 작품은 김은희 작가가 각본을 쓰고 주지훈, 배두나, 류승룡이 주연을 맡은 <킹덤>이었다. 조선시대 배경의 좀비 드라마 <킹덤>은 공개될 때만 해도 해외 시청자들에겐 낯설 거라는 지적이 많았지만 현재 <킹덤>은 넷플릭스 한국 드라마의 성공적인 시작을 알린 작품이 됐다.
<킹덤> 이후에도 넷플릭스에서는 조선시대 배경의 시극 콘텐츠를 꾸준히 선보이고 있다. 2024년 10월에 공개됐던 강동원, 박정민 주연의 넷플릭스 영화 <전,란>이 있었고 지난 5월에도 조선시대 배경의 가상 역사극 <탄금>이 공개됐다. 올해 세계를 강타하고 있는 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>에서도 조선시대 악사 출신의 남자 주인공 진우를 비롯해 사극 요소가 비중 있게 다뤄졌다.
하지만 디즈니 플러스에서는 근현대사를 배경으로 했던 송강호, 변요한 주연의 <삼식이 삼촌> 정도를 제외하면 좀처럼 사극 드라마를 찾기 힘들다. 하지만 디즈니 플러스에서도 오는 26일 공개되는 액션 드라마 <탁류>를 통해 처음으로 사극 드라마를 선보인다. <광해: 왕이 된 남자>의 추창민 감독과 <추노>의 천성일 작가가 뭉친 <탁류>에서는 배우 신예은이 이치에 밝은 장사꾼 최은을 연기한다.
