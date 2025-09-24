'지구를 지켜라!' 22년 만에 할리우드 리메이크 '부고니아'로 부활

CJ ENM

(왼쪽부터) 장준환 감독, 이제훈 배우, 고경범 상무9월 21일 동서대학교 소향씨어터에서 진행된 <부고니아> 스페셜 토크에 원작자 장준환 감독, 이제훈 배우, 리메이크 총괄자 CJ ENM 고경범 상무가 참석했다.극장을 가득 채운 관객의 열기답게 22년 전 개봉한 <지구를 지켜라!>(2003)의 리메이크 버전인 <부고니아> 관람 후 세 사람의 각기 다른 감상을 전해 듣는 시간이 마련되었다.장준환 감독은 여러 면에서 감개무량하다는 소감을 전했다. "20여 년 전 고민하며 만든 이야기가 태평양을 건너 멋진 감독, 배우로부터 재탄생되었다는 것만으로도 떨림과 스릴이 있다. 마치 외계인에게 잡혀 DNA를 조작 받고 다시 태어난 <지구를 지켜라!>를 본 느낌이었다"다며 대단한 변종이 나타났다고 말했다.<지구를 지켜라!>를 인생 영화로 꼽은 이제훈 배우는 "개봉 당시 극장에서 보면서 창작자, 배우의 꿈을 키웠던 작품이다. 충격의 충격을 남긴 작품으로 남아있었기 때문에 할리우드의 리메이크 소식에 놀라지 않았다. 대단한 작품을 부산에서 미리 보고 관객과 감상을 나눌 수 있어 영광이다"라고 전했다.고경범 상무는 베니스 국제영화제의 반응을 들려주며 "유력한 수상 후보였을 정도로 열기가 뜨거워서 홍보하면서도 원작의 힘을 널리 알리게 된 감동적인 순간이었다"고 답했다. 이어 "처음 원작을 볼 때 영화 평론을 쓰던 시기였다. 훌륭한 영화를 알리지 못해 무력감을 느꼈었는데, 이후 CJ ENM 영화 중 리메이크를 할 기회가 생겨 운 좋게 시작했다"라고 운을 떼었다.그는 "2018년은 할리우드의 지형 변화가 있던 때다. A24의 <유전>처럼 작게 시작해서 흥행과 평단의 좋은 반응을 이끌어가며 진검승부하던 시기였다. 마침 그 시기에 아리 에스터 감독이 원작을 소개하며 모더레이터로 참여해 해외에 알려지기 시작했다. 미드 <섹세션>의 작가 윌 트레이시가 각본을 쓰면서 2021년부터는 소위 핫한 시나리오로 소개되어 배우들 사이에서 화제였다. 아이디어의 힘이 에너지를 내뿜으면서 지금까지 오지 않았나 싶다"라고 덧붙였다.'저주받은 걸작'이란 타이틀을 얻은 <지구를 지켜라!>는 지구 멸망의 음모론을 믿는 병구(신하균)가 외계인이라 믿는 강만식 사장(백윤식)을 납치하면서 벌어지는 사건과 사고를 다뤘다. 당시 영화계에 큰 충격을 준 작품으로 남아 있다.