'지구를 지켜라!' 22년 만에 할리우드 리메이크 '부고니아'로 부활

[현장] 영화 <부고니아> 스페셜토크

장혜령(doona90)
25.09.24 15:57최종업데이트25.09.24 15:57
(왼쪽부터) 장준환 감독, 이제훈 배우, 고경범 상무
(왼쪽부터) 장준환 감독, 이제훈 배우, 고경범 상무CJ ENM

9월 21일 동서대학교 소향씨어터에서 진행된 <부고니아> 스페셜 토크에 원작자 장준환 감독, 이제훈 배우, 리메이크 총괄자 CJ ENM 고경범 상무가 참석했다.

극장을 가득 채운 관객의 열기답게 22년 전 개봉한 <지구를 지켜라!>(2003)의 리메이크 버전인 <부고니아> 관람 후 세 사람의 각기 다른 감상을 전해 듣는 시간이 마련되었다.

'저주받은 걸작'의 기사회생

장준환 감독은 여러 면에서 감개무량하다는 소감을 전했다. "20여 년 전 고민하며 만든 이야기가 태평양을 건너 멋진 감독, 배우로부터 재탄생되었다는 것만으로도 떨림과 스릴이 있다. 마치 외계인에게 잡혀 DNA를 조작 받고 다시 태어난 <지구를 지켜라!>를 본 느낌이었다"다며 대단한 변종이 나타났다고 말했다.

<지구를 지켜라!>를 인생 영화로 꼽은 이제훈 배우는 "개봉 당시 극장에서 보면서 창작자, 배우의 꿈을 키웠던 작품이다. 충격의 충격을 남긴 작품으로 남아있었기 때문에 할리우드의 리메이크 소식에 놀라지 않았다. 대단한 작품을 부산에서 미리 보고 관객과 감상을 나눌 수 있어 영광이다"라고 전했다.

고경범 상무는 베니스 국제영화제의 반응을 들려주며 "유력한 수상 후보였을 정도로 열기가 뜨거워서 홍보하면서도 원작의 힘을 널리 알리게 된 감동적인 순간이었다"고 답했다. 이어 "처음 원작을 볼 때 영화 평론을 쓰던 시기였다. 훌륭한 영화를 알리지 못해 무력감을 느꼈었는데, 이후 CJ ENM 영화 중 리메이크를 할 기회가 생겨 운 좋게 시작했다"라고 운을 떼었다.

그는 "2018년은 할리우드의 지형 변화가 있던 때다. A24의 <유전>처럼 작게 시작해서 흥행과 평단의 좋은 반응을 이끌어가며 진검승부하던 시기였다. 마침 그 시기에 아리 에스터 감독이 원작을 소개하며 모더레이터로 참여해 해외에 알려지기 시작했다. 미드 <섹세션>의 작가 윌 트레이시가 각본을 쓰면서 2021년부터는 소위 핫한 시나리오로 소개되어 배우들 사이에서 화제였다. 아이디어의 힘이 에너지를 내뿜으면서 지금까지 오지 않았나 싶다"라고 덧붙였다.

'저주받은 걸작'이란 타이틀을 얻은 <지구를 지켜라!>는 지구 멸망의 음모론을 믿는 병구(신하균)가 외계인이라 믿는 강만식 사장(백윤식)을 납치하면서 벌어지는 사건과 사고를 다뤘다. 당시 영화계에 큰 충격을 준 작품으로 남아 있다.

장준환 감독
장준환 감독CJENM

장준환 감독은 "<지구를 지켜라!>를 약 7만 명이 봤다고 알려졌지만 사실은 6만 몇 천명이 봤고, 이제훈 씨가 그중 한 명이다"라며 웃으며 말했다. 원작과 이어진 개기월식 설정에 대해 "(기한이) 개기월식까지라고 정해지면 긴장감이 생기면서 병구의 엉뚱한 강박이 캐릭터에 도움받겠다고 봤다"며 리메이크 만족도를 드러냈다. 이어 "강렬한 개성을 지닌 요르고스 란티모스 감독이 맡아 흥미로웠고, 엠마 스톤과 제시 플레먼스의 캐스팅 소식에 두 배로 흥분되었다"고 전했다.

그는 "연출 제안을 받았지만 개인적인 문제로 못했다. 다른 시각으로 내놓으면 어떨지 궁금해졌다. 이후 윌 트레이시와 시나리오 작업을 협업할 때, 여성을 지하실에 감금하면 강력한 캐릭터가 탄생하겠다고 봤다. 무엇보다 지구가 평평하다고 믿는 현상을 시각적으로 잘 표현해 줘서 즐거웠다. 월식이 다가오면서 기울기가 거의 없이 평평해지는 효과는 천재적이었다"며 찬사를 보냈다.

고경범 상무는 "요르고스 란티모스 감독이 시나리오를 보자마자 깊게 고민하지 않고 승낙했다. <가여운 것들>과 <카인드 오브 카인드니스>가 대기하고 있었지만 꼭 하고 싶다며 기다렸다. 사실 요르고스 란티모스 감독이라면 엠마 스톤까지 가능할 거라고 봤다"며 삭발까지 흔쾌히 따라와 준 엠마 스톤이 영화의 화룡점정이었다고 말했다.

리메이크 과정에 대해 "윌 트레이시의 시나리오라는 소문이 할리우드에 돌면서 배우, 감독의 관심을 받았다. 작게 시작했지만 일이 커지면서 선택 가능한 상황까지 도달했다. 원작의 창의적인 세계관을 어설프게 반복하고 싶지 않았다"며 한국 영화의 해외 리메이크 실패 원인을 분석하며 꼼꼼하게 접근했다고 답했다.

그러면서 "한국 영화는 어려운 시기와 잠재력의 정점인 때를 지나고 있다. 국경이 무너진 시기에 좋은 창작자의 작품이 전 세계에 널리 알려지기 바란다. CJ ENM에서도 제2의 <부고니아> 같은 작품이 계속 나올 수 있도록 준비 중이다"라고 귀띔했다.

미친 연기의 향연

이제훈 배우
이제훈 배우CJENM

특히 <부고니아>는 배우의 연기마저도 설득되는 마력의 영화다. 엠마 스톤과 제시 플레먼스의 연기력을 극찬한 이제훈 배우는 "오프닝이 궁금했다. 원작도 처음부터 인물 소개나 상황 설명 없이 납치부터 시작했다. 그래서 오프닝 타이틀이 뜨자 유쾌한 영화로 생각하기도 했었다. <부고니아>에서는 엠마 스톤이 바이오 회사의 CEO로서 루틴을 소화하고 주짓수를 배우는데, 특히 워라밸을 지키라는 말이 인상적이었다. 납치된 후 차 안에서 삭발을 당하는데 그것마저도 받아들이는 연기가 대단했다. 납치된 이후에도 호락호락하지 않은 모습뿐만 아니라 상대를 말로 제압하려는 협상가로서의 향연과 내공을 느꼈다"라고 말했다.

제시 플레먼스에 대해서는 "<브레이킹 배드>에서 서늘하면서도 나긋나긋한 스타일에 압도되었다. 최근에는 <카인드 오브 카인드니스>에서 주연으로 나와 입체적인 캐릭터 소화력에 놀랐다. 원작의 병구를 보고 연구했을 것 같은 엄청난 인상을 받았다"라고 설명했다.

장준환 감독은 "강 사장의 성별을 여성으로 바꾼 기대효과를 엠마 스톤으로부터 볼 때 짜릿했다. 제시 플레먼스는 병구와 가녀린 면이 비슷했는데, 섬세한 감정을 조금씩 소모하며 연기하는 느낌을 받았다"라고 전했다.

물파스, 때수건이 바다를 건너면?

영화 <부고니아> 스틸컷
영화 <부고니아> 스틸컷CJENM

제목 '부고니아'는 죽은 소의 사체에서 벌이 생겨난다고 여긴 고대의 잘못된 믿음이나 벌을 얻기 위한 의식을 가리키는 그리스어로 그리스 출신인 요르고스 란티모스 감독의 정체성이 녹았다고 할 수 있다. 신화의 상징성이 원작의 한국적인 설정인 물파스, 때수건 등이 할리우드에서는 어떤 식으로 바뀌었을지도 관건이다.

장준환 감독은 "병구도 생업의 연장으로 양봉이나 소규모 농사, 마네킹을 만드는 일도 한다. <부고니아>에서는 물파스 대신 크림을 바르지 않나. 당시 제가 어머니의 애용품이자 만병통치약인 물파스의 화학적인 냄새 때문에 시나리오에 침투하지 않았나 싶다. 물파스 회사에 직접 자문까지 하면서 자신 있게 넣었던 설정이다"라며 비하인드를 전했다.

고경범 상무는 "한국인의 뇌리에 익숙한 물파스는 특유의 향과 촉감 때문에 기발한 아이디어였다. 할리우드식으로 바꿀 때 가장 큰 과제였는데, 항히스타민이 들어간 크림으로 로컬화를 진행했다"고 밝혔다.

마지막으로 <지구를 지켜라!>의 OST인 트랜스픽션의 '오버 더 레인보우'에 버금가는 <부고니아>의 인상적인 음악 활용에 대해 장준환 감독은 "독특하고 개성 있으면서도 인상적인 음악이다. 악기 활용이 재미있었다"라며 "사실 원작에서는 병구의 여자친구가 아름다운 가사의 음악이라 알려주는 장면이 편집되었다. 이 음악은 마음의 위안이자, 주제곡처럼 신나면서도 서정적으로 쓰이길 바랐다"다고 설명했다.

이제훈 배우는 "서정적인 촬영이 음악으로 대체되면서 기괴함이 커졌다", 고경범 상무는 "요르고스 란티모스 감독은 음악을 만들 때 영화를 미리 보여주지 않고 일부러 콘셉트만 알려준 후 작곡하게 했다. 이후 영상과 음악의 충돌을 일부러 유도했는데 종속되지 않는 힘이 있다"고 말해 리메이크 버전의 기대감을 높였다.

한편, <부고니아>는 제82회 베니스국제영화제 상영 이후 제30회 부산국제영화제에서 아시아 최초 상영했고 오는 11월 한국에서 개봉을 앞두고 있다. 22년 전 걸린 저주를 풀 수 있을지 귀추가 주목된다
부고니아 지구를지켜라

