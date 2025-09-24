차태현 울린 19세 소녀의 노래... '우리들의 발라드' 새로운 도전 성공할까?

▲
'우리들의 발라드'
1020세대 젊은 감각의 참가자들은 개성 넘치는 선곡과 각기 다른 사연 속에 오디션의 문을 두드렸다. 카이스트 조기 입학생(이준석), 어린 시절부터 고 김광석의 음악만 파고 들었다는 고교생(이지훈), 뉴진스 하니 닮은꼴(송지우) 등 저마다 다양한 이야기를 품고 있는 참가자들은 단숨에 깊은 인상을 심어줬다.
그중 의외의 선곡과 빼어난 실력으로 단숨에 현장의 평가단을 사로잡은 인물도 등장했다. '19세 제주소녀'로 이름 붙여진 이예지 참가자가 그 주인공이었다. 오디션에서 무조건 선곡해선 안되는 곡으로 손꼽히는 임재범의 '너를 위해'를 들고 나왔기 때문이다. "이 노래는 무조건 임재범만 불러야 하는데..."라는 MC 전현무의 언급이 나오는 것도 무리는 아니었다.
그럼에도 불구하고 이예지는 놀라운 감정선 표현으로 단숨에 반전 분위기를 연출했고 그 결과 146명의 선택을 받는 놀라운 결과를 얻었다. 어린 시절 택배일을 하던 아버지의 트럭 안에서 무한 반복식으로 들었던 음악 중 하나를 들고 나온 이예지의 목소리는 평소 눈물이 없기로 유명한 차태현을 오열케 만들면서 다음 무대에 대한 기대감을 높였다.
새로운 발라드 주역 찾아낼 수 있을까?