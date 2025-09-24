차태현 울린 19세 소녀의 노래... '우리들의 발라드' 새로운 도전 성공할까?

▲SBS '우리들의 발라드' SBS

발라드 장르가 크게 빛을 내뿜은 시기는 1980~1990년대로 벌써 오래전 추억 속 이야기 마냥 멀게 느껴지는 요즘이다. 물론 지금도 발라드는 각종 음원 순위 상위권에서 자주 만날 수 있는 음악이지만 '공장식 양산형 발라드'라는 비아냥 내지 비판의 목소리가 적잖게 쏟아지는 냉정한 현실이 공존하고 있다.

자연스런 감정선의 표현 대신 과도한 기교 남발 등으로 인해 한 시대를 풍미했던 발라드 명인의 계보와는 상당 부분 거리감이 존재하기 때문이다. 이런 와중에 SBS는 '발라드 오디션'이라는 제법 의외의 내용으로 정면돌파를 시도했다. 그 결과 몇몇 참가자들은 "요즘 친구들도 발라드를 부르고 듣나?"라는 생각을 가질 법한 기성 세대의 선입견을 단숨에 허물었다,



한순간에 듣는 이들의 마음까지 사로 잡는 의외의 인물들이 대거 등장하면서 <우리들의 발라드>는 제법 깊은 인상을 심어준다. 160분 분량 편성의 전개 과정이 살짝 지루함을 안겨주는 등 구성 측면에선 일부 아쉬움이 공존했지만 참가자들의 진솔한 노래가 이를 상당 부분 상쇄시킨다.

이날 방송 전반부 연예인 심사위원으로 출연한 박경힘은 "발라드는 듣는 사람의 것"이라는 표현을 사용했다. 발라드가 오랜 기간 사랑을 받은 이유 중 하나는 나의 옛 추억과 감성이 소환되었기 때문이다. 아련한 첫사랑의 기억부터 다양한 사람들의 감정을 노래 한 곡에 담을 수 있는 장르가 발라드 아니던가. 그 기억을 이어갈 새로운 젊은 목소리의 탄생에 큰 기대를 걸어 본다.

