두 아들 손 붙들고 떠난 여정, 30년 지나 떠올리는 아버지의 그림자

에세이 영화(Essay Film)란 개념이 있다. 글로써 표출되는 문학의 갈래인 에세이와 영화의 결합이라니, 좀처럼 어울리지 않는 한 쌍처럼 보이기도 한다. 무엇보다 에세이의 정의부터가 모호하기 짝이 없지는 않은가. 몽테뉴의 <수상록>에서 비롯돼 통찰과 사상이 담긴 완결성 있는 글을 에세이의 출발이라 하지만, 오늘날 한국에선 개인이 편하게 감상을 늘어놓는 경수필에 더 자주 에세이란 이름을 붙이고는 한다. 에세이가 가진 모호함 때문일 테다.에세이 영화 또한 그렇다. 개인적 사유와 감상이 사회적 의제와 맞닿는 많은 경우에 흔히 에세이 영화란 표현을 쓰고는 한다. 그러나 그 정의가 무엇인지를 명확히 말하는 이는 그리 많지가 않다. 무엇이 에세이 영화고 또 다른 무엇이 아닌지에 대하여, 영화판에서 일하는 이들이며 이를 연구하는 이들조차 명확히 의견을 같이하지 못하는 게 현실이다. 그럼에도 불구하고 에세이 영화가 반드시 갖춰야 하는 요건은 분명하다. 작가의 시선이 드러날 것, 그것이 사유라 부를 만큼 구체화될 것 같은 것들이다. 문학적 에세이에도 해당하는 그와 같은 특질이 에세이 영화 가운데서도 주요하게 작용한다는 뜻이다.제30회 부산국제영화제 플래시포워드 섹션에 <내 아버지의 그림자>가 소개됐다. 플래시포워드는 아시아 이외 지역 출신의 신진 감독 장편을 소개하는 섹션으로, 12회 부산국제영화제에 처음 마련된 이후 14회 때부터 경쟁부문으로 전환됐다. 신진 감독이란 특성답게 내로라하는 영화인의 작품이 없어 대중적 관심은 떨어지는 경우가 많다. 다만 한국 제일의 영화제가 가려 선별한 비 아시아 지역 신예의 작품인 만큼, 오늘의 한국에 새로운 자극을 던지는 작품이 적잖이 자리한다.